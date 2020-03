ALL #2 - L'incantation par le sang Podcast Je profite totalement de la hype dont jouit actuellement les Américains perchés de Blood Incantation pour parler d'eux, oui. Dans ce nouveau ALL, je vous parle majoritairement de deux groupes qui proposent un death metal un peu plus aérien et ésotérique, à savoir Blood Incantation et Timeghoul.



Vous aurez certainement remarqué que ma diction est différente de d'habitude : j'expérimente en effet une nouvelle manière d'enregistrer mes podcasts, sans script, pour un résultat plus spontané et naturel. Dites-moi ce que vous en pensez !



Le son de mon micro n'est pas très élevé au début, je corrige ça très vite par la suite !



2011 - Etats-Unis