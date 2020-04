PPCM #33 - Back to basics Podcast Bonjour à vous !

Cela va faire deux ans que j'ai lancé mon format de vidéo et, après tout ce temps, j'avais beaucoup de mal vis-à-vis de l'épisode pilote de mes Petites Promenades Côté Mort.

Je vous propose donc aujourd'hui une version mise à jour de ma vidéo sur Carcariass : l'occasion m'est permise de revoir ma copie, de parler du groupe dans sa globalité, de causer un peu Metal français et, aussi, de parler d'un petit oublié, Madjik, qui reste un de mes petits coups de coeur du Metal français de la fin des 90's.







1991 - France