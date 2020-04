SUMMONING ! Les reprises les plus WTF !!! Podcast Tout le monde profite du confinement pour chercher de nouvelles sensations musicales à droite et à gauche. Sakrifiss, lui, s'est amusé à écouter des dizaines de reprises de SUMMONING, et il en a sélectionné 5 pour toi !!!







Malci à Sagamore pour le montage et la vignette !!!



AJOUTER UN COMMENTAIRE