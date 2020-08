Bilan 2010-2019 : la sélection de la rédaction

Bilan

Le saviez-vous ? Les chroniqueurs de Thrashocore possèdent leur forum privé où ils échangent entre eux sur de nombreux sujets, tels que les réservations de chroniques, la création de dossiers particuliers ou encore comment agrandir l’influence du Grand-Orient sur le monde par des chemtrails bourrés de virus. Et autant dire que, quand l'éventualité de faire un bilan de la décennie écoulée s’est posée, la loge secrète a bien failli prendre feu !



En effet, les questionnements multiples sur les disques ayant marqué cette période ont vite donné lieu à des débats houleux : Quels artistes choisir ? Doit-on valoriser des grands albums à la qualité évidente ou des œuvres iconiques de ces dix dernières années, comme des produits de leur temps ? Et le metal n’était-il pas mieux avant ? Le metal est-il toujours du metal, avec les expérimentations multiples, les passerelles vers d’autres genres impies que de nombreuses formations font aujourd’hui ? Pourquoi Von_Yaourt est-il revenu pour ce bilan ? Et d’ailleurs, pourquoi Von_Yaourt ?



Il est vite apparu que si nous avions tous et toutes des opinions sur ces différents sujets, aucune réponse définitive ne pouvait être prononcée. Entre diversité du metal et gavage en raison d’une multitude de projets, retour en force des styles « old school » pouvant montrer un manque d’idées neuves et albums inclassables faisant croire que le metal reste la musique de l’excès et d’une certaine liberté créative, entre absence d’œuvres faisant l’unanimité et impression qu’il y en a aujourd’hui pour tout le monde, impossible de préparer au genre un cercueil ou un trône en 2020.



Comme invitation à la discussion, voici donc quelques débuts de réflexion sur ce qui pourrait être considéré comme des marqueurs importants des années 2010, en vrac, un kit à construire avec le recul des années (mon pseudo n’est pas là pour rien, hein) :



- le retour du rétrograde où l’absence d’évolution devient un argument marketing ;



- la prolifération d’une scène post en lien avec le metal extrême ;



- la montée en puissance de labels aux identités fortes devenus aujourd’hui des institutions de la scène (Dark Descent, 20 buck spin, Les Acteurs de l’Ombre, Invictus, Throatruiner) et la tombée dans un certain oubli d’acteurs canoniques (Candlelight, Moribund, Svart Records) ;



- La popularisation du genre auprès des femmes, que cela soit dans les groupes (comme l’apparition du sous-genre « female fronted doom metal » l’appuie) ou lors des concerts ;



- l’explosion du format vinyle, aujourd’hui la norme concernant les productions physiques des albums ;



- les pratiques de téléchargement libre soutenues ou critiquées par les artistes et les labels, voyant l’émergence de nouvelles pratiques dans l’underground, où le culte de l’objet se confronte au tout-disponible ;



...



Sans doute y a-t-il d’autres éléments ayant marqué ces dix ans, et on compte bien sur vous pour nous les transmettre. Cette décennie aura aussi été importante pour Thrashocore, qui aura vu sa ligne éditoriale évoluer au fil des années et des nouveaux membres. Nos lecteurs sont de plus en plus nombreux et les commentaires réguliers que vous écrivez aident le site à rester vivant.



Merci à vous. Sans plus attendre, voici donc les œuvres que nous avons décidé de mettre en avant, soit collectivement, soit individuellement.

AJOUTER UN COMMENTAIRE