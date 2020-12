Bilan 2020

Bilan

Mais quelle année ! Rarement aura-t-on été autant gâté qu’en 2020, une année marquée par une liberté de tous les instants : entre ULCERATE qui vole de ses propres ailes après avoir défini les codes d’un genre dont on peine à trouver des équivalents, AKLHYS qui s’évade dans le rêve et le cauchemar en maître, HEXECUTOR qui montre la vivacité de notre beau pays, pas prêt à se laisser enfermer dans des carcans imposés, ou encore NAWAHARJAN, WYTCH HAZEL et SAINTE MARIE DES LOUPS donnant envie de sortir à toute heure, le glaive dehors, un vent d’escapade extérieure aura emplit ces douze mois. Une année marquée par la santé, d’un metal qui dépasse ses frontières mais sachant aussi rendre gloire à ses musées étincelants (retour des vieilles gloires HATE FOREST ou encore ABIGOR) ainsi qu’à des expériences cinématographies ouvertes à tous (les délicieux films d’horreur de UNDEATH et OF FEATHER AND BONE, ou encore l’expérience alternative CRIPPLED BLACK PHOENIX), des théâtres dont on se demande comment on pourrait bien s’en passer. Une année, enfin, où tous purent se rencontrer à visage découvert et dans un plaisir commun, beaucoup d’albums ayant rassemblé (INQUISITION, CAUSTIC WOUND, SPIRIT POSSESSION).



Décidément, 2020 est une année qui restera dans les mémoires, comme celle où nous avons pu continuer à nous promener dans un genre qui s’autorise tout, sans contrôle mais avec la joie tranquille d’aller vers ses amis proches, sa famille de cœur ainsi que vers des nouvelles rencontres marquantes. Merci à toi, chère année !









...ahem. Bon, on vous souhaite nos meilleurs vœux quand même. Et bon courage !

