BLACK METAL : La collection DIGI internationaux de SAKRIFISS

Les CD japonais c'est fait.

Les CD francophones, c'est fait.

Les digis francophones, c'est fait.



Bon, on va passer aux digis internationaux :

On va compter combien Sakrifiss il en a ! Merde... Non !? Plus de 666 ? On vérifie encore une fois en vidéo :









Malci à Sagamore pour le montage et la vignette !!!

