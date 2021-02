La Voûte #3 - La prérogative de l'Imaginaire

Podcast

La Voûte est un podcast audio crée par mes soins, disponible sur YouTube et relayé sur Facebook, axé sur la musique, la littérature, la spiritualité, les arts en général... Beaucoup de sujets divers et variés, sans réelle restriction. Cette troisième édition est publiée sous la bannière de Thrashocore, et avec elle toutes celles qui suivront.



Ce troisième épisode s'intéresse aux particularités et à la pertinence des littératures de l'Imaginaire.





AJOUTER UN COMMENTAIRE