Les Blackholics ANONYMES

Podcast

Tu as plusieurs degrés d'anonymat dans le black.

Niveau 0 : Tu montres ta tête et tu utilises ton vrai nom.

Niveau 1 : Tu montres pas ta tête mais tu utilises ton vrai nom

Niveau 2 : Tu montres ta tête mais tu utilises un pseudo.

Niveau 3 : Tu montres pas ta tête et tu utilises un pseudo

Niveau 4 : Tu montres ta tête mais tu n'as ni pseudo ni ton vrai nom

Niveau 5 : Tu montres pas ta tête et tu n'as ni pseudo ni ton vrai nom.

Dans cette vidéo, on s'intéresse au niveau 5, sachant que le corpse paint ou le masque est considéré comme "tu montres pas ta tête".

Sakrifiss est niveau 3 parce que sa tête est cachée et qu'il a un pseudo.









Malci à Sagamore pour le montage et la vignette !!!

