Bilan 2021

Bilan

Si l’on prend la seule recherche sur Metal Archives, 24 810 œuvres en lien avec le metal (tous formats confondus) sont sorties cette année.



Je ne sais pas pour vous, mais ce chiffre me donne le tournis. Boulimique parmi tant d’autres, j’ai de plus en plus le sentiment de ne pas réussir à suivre les sorties de l’année, particulièrement en ce mois de décembre (date de l’écriture de ce texte) rempli de surprises de dernière minute. Il semble important de faire son deuil d’un bilan exhaustif, les créations marquantes présentes dans ces colonnes n’ayant plus que jamais qu'une valeur d’indication à un instant donné. L’année est indéniablement riche, que cela soit en Death, Death / Doom (dont le nombre de disques intéressants rend compliqué l’écoute de chacun), Doom ou encore Black Metal. Peut-être que la démocratisation des moyens d'enregistrements, l'accessibilité offerte par internet ainsi que les différents confinements ont leurs parts dans cette surabondance, toujours est-il qu’elle montre une musique toujours aussi riche, qualitative au-delà des chiffres, où l’on peut se dire que le meilleur album de l’année est celui que l’on n’a pas encore découvert.



On peut donc se réjouir : cela n’empêche pas de questionner cette multiplication des sorties, l’image d’une bulle prête à éclater à l’esprit. Ainsi, les sorties vinyles prennent de plus en plus de retard par rapport à la date de sortie supposée d’un album, les industries de pressage ayant du mal à suivre le rythme devant une demande de plus en plus forte (notamment avec la récupération de ce format par des labels peu scrupuleux et loin de cette éthique undergound attachée au metal et au format). Il devient de plus en plus difficile pour un groupe de se faire remarquer, seuls les avides d’une scène pouvant encore séparer les nouveaux venus prometteurs ou marquants du tout-venant. Enfin, les sorties incessantes donnent l’impression de ne jamais réussir à se poser, enfermant certaines œuvres dans un grand sac allant du bon au très bon, là où elles auraient pu nous estomaquer ou décevoir autrefois, les écoutes répétées comme révélatrices de la valeur qu’on leur donne avec le temps.



Sans être tout à fait semblable à une file active de contenus comme on peut le trouver sur certains sites de streaming (encore que, Bandcamp peut donner cette sensation), aussitôt écouté, aussitôt oublié, le prochain disque à explorer déjà en tête, ce nombre impressionnant de sorties entraîne des réflexions sur sa propre consommation, à commencer par l’attrait de la nouveauté. Pour autant, la lecture de magazines, fanzines, webzines, blogs, paraît un bon moyen d’aiguiller ses recherches, sans prétention aucune à l’exhaustivité ou la parole d’évangile. Voici donc ce qui nous a marqué, en bien ou mal, en cette année 2021 difficile à suivre sur bien des plans.

AJOUTER UN COMMENTAIRE