Les groupes INTERDITS (Sinon, t'es banni de la communauté)

Podcast

Quand on te demande quels groupes tu aimes, il y en a certains, tu n'oses pas les citer. Tu sens que tu vas devoir subir un énième débat sur les pourquoi il ne FAUT PAS que tu écoutes ce groupe !!!

Allez, comme c'est la rentrée, on se laisse quand même aller, et on autorise ces groupes exceptionnellement !







Malci Sagamore pour le montage et la vignette !

AJOUTER UN COMMENTAIRE