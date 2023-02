Bilan 2022

Pourquoi est-ce que chaque année le bilan des événements passés semble pire que le précédent ? Et depuis quand est-ce que cette impression a commencé ? Alors oui, je me souviens très bien que 2011 a été pire pour les Japonais comme 2015 a été tragique pour les Français, mais 2022... 2022 a encore monté le niveau d’un cran en multipliant les catastrophes de niveau mondial. Entre les conflits armés, les atteintes aux territoires, le corona qui poursuit sa route, les alertes environnementales, les prix qui explosent, la mort de Jean-Pierre Pernault... Rien ne va... Et pourtant nous continuons à vivre, et à écouter de la musique. Elle permet soit de nous distraire, soit de nous motiver, soit de nous réconforter, soit de donner la force de nous rebeller, soit de contenir ou attiser notre haine.



Car c’est bien tout cela que propose le metal à travers l’ensemble de ses styles, de ses branches et de ses thématiques. Et Thrashocore est là depuis des années et des années pour représenter toute ces variétés et toutes ces options. Cette année, 618 chroniques ont été postées sur le site, dans des genres aussi variés que le death, le thrash, le black, le doom, le sludge, le grind ou le hardcore. Parmi elles, certaines revenaient sur des albums parus avant 2022, parce qu’il est important de regarder dans le rétroviseur et parce qu’il fait du bien de se replonger grâce à la musique dans une époque révolue. Et puis bien entendu il y a des nouveautés, toute une tripotée de groupes qui ont proposé leur univers musical avec plus ou moins de talent. Ce bilan permet de (re)découvrir les albums que les membres du site ont considérés comme les meilleurs, comme des découvertes, comme des surprises, ou au contraire comme des déceptions.

