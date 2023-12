Bilan 2023

Bilan

Alors que cette année 2023 se termine il est temps de faire le traditionnel bilan, et il y a de quoi faire tant celle-ci a été riche en découvertes, nouveautés et déceptions. Si sur ce dernier point on ne va pas revenir sur la honteuse élimination du XV de France par les Sprinkboks d'Afrique du Sud, pour le reste les raisons de s'enthousiasmer ont été nombreuses et c'est sur ça que l'on va se pencher.



Si forcément il a été impossible pour votre webzine préféré de traiter l'intégralité de tout ce qui a été publié par les labels comme en autoproduction (il aurait fallu pour cela multiplier la rédaction par 10), Thrashocore a essayé comme d'habitude d'offrir la meilleure visibilité possible à ce qui en valait la peine tout en étant le plus objectif et en gardant sa motivation intacte. Si le site a vu des départs mais aussi heureusement des arrivées durant ces douze derniers mois il conserve l'envie de partager et échanger avec vous chers lecteurs, piliers indéboulonnables qui font vivre son forum et sa page d'accueil et pour cela on ne peut que vous remercier d'être toujours présents.



Coups de coeur, coups de griffe, albums injustement oubliés... n'hésitez pas à partager cela ici afin de (re)mettre en valeur ce qui le mérite avant d'enchaîner sur le repas du réveillon et les bulles de la Saint-Sylvestre, histoire d'être prêts pour 2024 qui devrait encore offrir de belles choses car il n'y a pas de raison que cela s'arrête... tant le Metal ne semble s'être jamais aussi bien porté en France comme à l'étranger.

