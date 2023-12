Les Sakrif'or BLACK METAL 2023

Podcast

Bientôt Thrashocore te présentera le top de ses chroniqueurs, et tu auras l'occasion toi aussi de citer tes préférences.

En attendant, tu peux subir la cérémonie 2023 des Sakrif'or, avec en invités des membres de BOVARY et de LE PROCHAIN HIVER !



Et encore un bonus : le top grind de Sagamore !!!







Malci Sagamore pour le montage et la vignette !

Mal fin d'année !

