Muscadeath 2024

Biographie

Le mois de septembre c’est la fin des vacances, la rentrée des classes, la reprise du boulot et le mauvais temps qui commence à pointer son nez… Bref ça sent la déprime de fin d’année ! Que nenni ! A quelques kilomètres de Nantes, dans cette petite ville de Vallet (mais si, à côté de Clisson !), depuis maintenant plus de vingt ans, une bande d’irréductibles métalleux emmenée par Ben se sont mis en tête de nous remonter le moral avec un bon week-end de gros son bien comme il faut. Le Muscadeath, le bien nommé, réunit donc chaque année en terre ligérienne de plus en plus de chevelus venus de la France entière secouer leur crinière sur une affiche volontairement extrême, essentiellement dédiée au death et au black (avec évidemment et heureusement quelques écarts plus thrash, grind ou autres). En ce week-end du 20-21 septembre 2024 c’est donc déjà à sa 22ème édition (!!) que nous ont conviés nos amateurs de melon de Bourgogne avec une affiche encore une fois des plus alléchantes, emmenée par les deux têtes d’affiches que sont Dark Funeral et Aborted.Et en prime, quelques jolis TKAs !!