|
|Evoken
Mendacium
Funeral Doom / Death Metal
Recommandé par : Ikea, AxGxB, Raziel, Lestat |
|
|
|Hexekration Rites
Misanthropic Path Of Carnal Deliverance
Black / Death Metal
Recommandé par : Keyser, Ikea, AxGxB |
|
|
|Ad Hominem
Totalitarian Black Metal
Black Metal Totalitaire
|
|
|
|Deathhammer
Crimson Dawn
Thrash
Recommandé par : Keyser, Ikea, AxGxB |
|
|
|Mortal Scepter
Ethereal Dominance
Thrash
Recommandé par : Keyser, AxGxB, Jean-Clint |
|
|
|VoidCeremony
Abditum
Death Metal
Recommandé par : Keyser, AxGxB |
|
|
|Clandestine Blaze
Consecration Of The Blood
Black Metal
Recommandé par : Keyser, Sakrifiss, Raziel |
|
|
|Hexecutor
…Where Spirit Withers In Its Flesh Constraint
Thrash
Recommandé par : Keyser, AxGxB |
|
|
|SexMag
Sexorcyzm
Thrash
Recommandé par : Keyser, AxGxB |
|
|
|Caustic Wound
Grinding Mechanism Of Torment
Death / Grind
Recommandé par : AxGxB, Sagamore |
|
|
|Enterré Vivant
悪罪 (Akuzaï)
Black Metal Atmosphérique
Recommandé par : Sakrifiss, Sosthène |
|
|
|Imperial Triumphant
Goldstar
Death Metal avant-gardiste
Recommandé par : Ikea, Sosthène |
|
|
|Creeping Fear
Realm Of The Impaled
Death Metal
Recommandé par : Jean-Clint, Lestat |
|
|
|Cénotaphe
Chimères
Black Metal
Recommandé par : AxGxB, Jean-Clint |
|
|
|Corrupter
Gloria In Profundis
Death Metal
Recommandé par : Keyser, Ikea |
|
|
|Clairvoyance
Chasm Of Immurement
Death Metal
Recommandé par : Keyser, AxGxB |
|
|
|Deliquesce
Saviour / Enslaver
Brutal Death Metal
Recommandé par : Keyser, AxGxB |
|
|
|Messa
The Spin
Doom Metal / Rock
Recommandé par : Ikea, Lestat |
|
|
|Nero Kane
For the Love, the Death and the Poetry
Psychedelic Dark Folk
Recommandé par : Ikea, Raziel |
|
|
|Qrixkuor
The Womb Of The World
Death Metal
Recommandé par : AxGxB, Sosthène |
|
|
|Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Sci-Fi Black Metal progressif
Recommandé par : Ikea, Sakrifiss |
|
|
|Afsky
Fællesskab
Black Metal
Recommandé par : Sakrifiss, Lestat |
|
|
|Grenadier
Wolves of the Trench
Melodic Death Metal
|
|
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Bras Cassé
Par Sosthène
Par Keyser
Par Jean-Clint
Par Ikea
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par Bras Cassé
Par Keyser
Par Krokodil
Par Niktareum
Par Jean-Clint
Par gulo gulo
Par Ludwiglio