Bilan 2025

Bilan
Bilan 2025
Une fois encore (et alors qu'on est encore dans les traditionnels voeux) et qu'une nouvelle année vient à peine de pointer le bout de son nez il est temps de se replonger dans la riche actualité Metal de l'an passé, qui nous a offert encore son lot de réussites incontestables et de découvertes venues de nulle part. Ténors en pleine forme, jeunes loups déboulant en force de contrées lointaines et exotiques ou encore vieux briscards sur la pente descendante... il y a eu de quoi s'enthousiasmer, s'énerver mais dans tous les cas échanger et partager au sein d'une communauté toujours aussi fidèle et motivée à faire vivre son art contre vents et marées.

Coups de coeur, coups de griffe ce bilan est l'occasion aussi bien pour la rédaction que pour vous chers lecteurs de (re)découvrir certaines sorties qui auraient pu échapper à un oeil affûté, et ainsi rendre hommage au travail fourni derrière par ses auteurs.

N'hésitez donc pas à réagir dans les commentaires et merci encore à tous pour votre fidélité que ce soit sur le site comme le forum Discord. Et encore une fois bonne année à tous, santé et prospérité pour vous et ceux qui vous sont chers ! :)
Thrasho Jean-Clint
19 Janvier 2026 - 74 lectures

Albums de l'année

Evoken
 Evoken
Mendacium
Funeral Doom / Death Metal

Recommandé par : Ikea, AxGxB, Raziel, Lestat

   
Hexekration Rites
 Hexekration Rites
Misanthropic Path Of Carnal Deliverance
Black / Death Metal

Recommandé par : Keyser, Ikea, AxGxB

   
Ad Hominem
 Ad Hominem
Totalitarian Black Metal
Black Metal Totalitaire

Recommandé par : Keyser, Jean-Clint, Sosthène

   
Deathhammer
 Deathhammer
Crimson Dawn
Thrash

Recommandé par : Keyser, Ikea, AxGxB

   
Mortal Scepter
 Mortal Scepter
Ethereal Dominance
Thrash

Recommandé par : Keyser, AxGxB, Jean-Clint

   
VoidCeremony
 VoidCeremony
Abditum
Death Metal

Recommandé par : Keyser, AxGxB

   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze
Consecration Of The Blood
Black Metal

Recommandé par : Keyser, Sakrifiss, Raziel

   
Hexecutor
 Hexecutor
…Where Spirit Withers In Its Flesh Constraint
Thrash

Recommandé par : Keyser, AxGxB

   
SexMag
 SexMag
Sexorcyzm
Thrash

Recommandé par : Keyser, AxGxB

   
Caustic Wound
 Caustic Wound
Grinding Mechanism Of Torment
Death / Grind

Recommandé par : AxGxB, Sagamore

   
Enterré Vivant
 Enterré Vivant
悪罪 (Akuzaï)
Black Metal Atmosphérique

Recommandé par : Sakrifiss, Sosthène

   
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant
Goldstar
Death Metal avant-gardiste

Recommandé par : Ikea, Sosthène

   
Creeping Fear
 Creeping Fear
Realm Of The Impaled
Death Metal

Recommandé par : Jean-Clint, Lestat

   
Cénotaphe
 Cénotaphe
Chimères
Black Metal

Recommandé par : AxGxB, Jean-Clint

   
Corrupter
 Corrupter
Gloria In Profundis
Death Metal

Recommandé par : Keyser, Ikea

   
Clairvoyance
 Clairvoyance
Chasm Of Immurement
Death Metal

Recommandé par : Keyser, AxGxB

   
Deliquesce
 Deliquesce
Saviour / Enslaver
Brutal Death Metal

Recommandé par : Keyser, AxGxB

   
Messa
 Messa
The Spin
Doom Metal / Rock

Recommandé par : Ikea, Lestat

   
Nero Kane
 Nero Kane
For the Love, the Death and the Poetry
Psychedelic Dark Folk

Recommandé par : Ikea, Raziel

   
Qrixkuor
 Qrixkuor
The Womb Of The World
Death Metal

Recommandé par : AxGxB, Sosthène

   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Sci-Fi Black Metal progressif

Recommandé par : Ikea, Sakrifiss

   
Afsky
 Afsky
Fællesskab
Black Metal

Recommandé par : Sakrifiss, Lestat

   
Grenadier
 Grenadier
Wolves of the Trench
Melodic Death Metal

Recommandé par : Keyser

   

Découvertes de l'année

Fly!
 Fly!
...Or Die!
Hard Rock

Découvert par : AxGxB, Jean-Clint

   
Hedonist
 Hedonist
Scapulimancy
Death Metal

Découvert par : Ikea, Jean-Clint

   

Surprises de l'année

Deadguy
 Deadguy
Near-Death Travel Services
Hardcore

Approuvé par : Ikea, AxGxB

   
Cathedral
 Cathedral
Society's Pact With Satan (EP)
Doom Metal

Approuvé par : Ikea, Raziel

   

Déceptions de l'année

16
 16
Guides for the Misguided
Groove Heavy / Rock Metal / (ex) Sludge

Décrié par : Ikea, AxGxB

   


