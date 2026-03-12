chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
220 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Protrusion
 Protrusion - The Last Suppu... (C)
Par Jean-Clint		   
Cryptic Shift
 Cryptic Shift - Overspace &... (C)
Par MoM		   
Mutagenic Host
 Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par isotaupe		   
Possession
 Possession - The Mother Of ... (C)
Par Dantefever		   
Les news du 7 Mars 2026
 Les news du 7 Mars 2026 - A... (N)
Par Keyser		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par Raziel		   
Vargrav
 Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint		   
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
 MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint		   
Geld
 Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB		   
Venthiax
 Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   

10 ans de vidéo SAKRIFISS / Le top 50 des groupes marquants

Podcast
10 ans de vidéo SAKRIFISS / Le top 50 des groupes marquants
Cela fait aujourd'hui 10 ans jour pour jour que Sakrifiss a commencé ses vidéos.
200 vidéos plus tard, 10.000 abonnés ont été dépassés.

Il présente pour l'occasion les 50 groupes qui l'ont le plus marqué durant cette période.
Et comme mini-cadeau, un extrait du nouvel album de VERTIGE !

Thrasho Sakrifiss
12 Mars 2026 - 27 lectures


AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
10 ans de vidéo SAKRIFISS / Le top 50 des groupes marquants
10 ans de vidéo SAKRIFISS / Le top 50 des groupes marquants
Lire le podcast
Protrusion
The Last Suppuration
Lire la chronique
Serpent Icon
Tombstone Stories (EP)
Lire la chronique
Urluk
Memories in Fade
Lire la chronique
Desert Eagle
The Festering Wound (Démo)
Lire la chronique
Evil Damn
Eons Of Horror (EP)
Lire la chronique
Cryptic Shift
Overspace & Supertime
Lire la chronique
Ainzamkait
Fluch des Nachzehrers
Lire la chronique
Leviathan
Howl Mockery At The Cross (...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Astronome
Lire la chronique
Possession
The Mother Of Darkness
Lire la chronique
Deathraiser
Forged In Hatred
Lire la chronique
Appalachian Fullmoon
Wrathfully Ribboning Flesh ...
Lire la chronique
Mossystone
Mossystone (EP)
Lire la chronique
R.I.P. Soldier
The True Soldiers Never Die
Lire la chronique
Mutagenic Host
The Diseased Machine
Lire la chronique
Geld
Currency // Castration
Lire la chronique
Vargrav
The Nighthold
Lire la chronique
Crîssäegrîm
Heir of the Eternal Kingdom
Lire la chronique
Geld
Beyond The Floor
Lire la chronique
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
Aorlhac + Bliss Of Flesh + ...
Lire le live report
Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique