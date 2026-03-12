10 ans de vidéo SAKRIFISS / Le top 50 des groupes marquants
Podcast
10 ans de vidéo SAKRIFISS / Le top 50 des groupes marquants
Cela fait aujourd'hui 10 ans jour pour jour que Sakrifiss a commencé ses vidéos.
200 vidéos plus tard, 10.000 abonnés ont été dépassés.
Il présente pour l'occasion les 50 groupes qui l'ont le plus marqué durant cette période.
Et comme mini-cadeau, un extrait du nouvel album de VERTIGE !
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Jean-Clint
Par MoM
Par isotaupe
Par Dantefever
Par Keyser
Par Raziel
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Dantefever
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Keyser
Par Sosthène