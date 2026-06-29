Hellfest 2026 - Tales From The Pit

Dossier

Cela faisait vingt ans que je n’avais pas remis les pieds au Hellfest, festival aujourd’hui devenu absolument incontournable en Europe pour de nombreux amateurs de Metal au sens large et autres dérivés plus ou moins énervés. Un engouement qui d’année en année ne se dément pas (il n’y a qu’à voir le monde hallucinant faisant la queue plusieurs heures durant - jusqu’à trois heures pour certains - devant la Sanctuary dans l’espoir de repartir avec quelques pièces de textiles et autres goodies à l’effigie du festival ou le fait que chaque édition affiche complet dans les heures voire les minutes qui suivent la mise en vente des billets pour s’en convaincre) mais qui pour autant suscite toujours autant de discussions plus ou moins animées et cela pour tout un tas de raisons plus ou moins valables (le prix d’admission, l’arrivée depuis déjà plusieurs années de groupes davantage orientés grand public, un glissement vers un festival en mode "parc à thème", etc).



Quoi qu’il en soit et quoi que l’on en pense, le Hellfest est aujourd’hui le plus gros festival de France. Un festival très bien établi qui en plus d’exister et de permettre à des gens de se frotter de près ou de loin avec les musiques dites extrêmes possède également les moyens financiers et structurels permettant de proposer quelques exclusivités parfois bien difficile à refuser. C’est d’ailleurs l’une des raisons principales ayant motivé ce choix de mettre les pieds à Clisson cette année puisqu’effectivement le Hellfest accueillait pour la première fois en Europe le groupe américain Acid Bath. Naturellement, pour les festivaliers fréquentant essentiellement les deux Main Stage, le groupe ne représente probablement pas grand chose mais pour tous ceux qui ont un jour eu les poils devant le clip de "Toubabo Koomi" diffusé sur M6 il y a près de trente ans, je peux vous assurer que cela représente énormément… Bref, je ne pouvais évidemment pas manquer cet évènement (sous peine de le regretter jusqu’à la fin des temps) d’autant plus que, cerise sur le gâteau, le reste de l’affiche avait pour elle également de sérieux arguments à faire valoir (parmi, il est vrai aussi, tout un tas de trucs qui ne m’intéressaient absolument pas). Six ans et demi après mon dernier live report, me voilà donc reparti dans l’exercice rédactionnel le moins fun auquel peut se soumettre un chroniqueur mais dont je ne peux me soustraire puisque c’est ce qui me lie à l’accréditation qui m’a été gracieusement accordée par l’équipe média du Hellfest que je remercie d’ailleurs ici pour cela et pour cette modification de dernière minute qui m’a permis d’attaquer cette édition 2026 dès le vendredi. Allez, bonne lecture !

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