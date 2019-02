AFFLICTION GATE pour l'EP "Last Night Wandering " Interview Entretien avec Grief (Guitare Rythmique) (2019) Salut et merci de prendre un peu de temps pour répondre à ces quelques questions, tout d’abord peux-tu revenir sur ce communiqué qui a surpris nombre de fans en officialisant l’arrêt du groupe ?



Nous étions arrivés à un point de non retour et de lassitude. La distance qui séparait les membres du groupe devenait usante car elle nous empêchait de fonctionner comme un véritable groupe. Bien que ce ne soit pas une situation nouvelle c’était pénible de voir que rien ne changeait dans le bon sens avec les années qui passaient. L’implication et les priorités de certains divergeaient. Même de mon côté je n’avais plus cette force de continuer ni la volonté de sauver AFFLICTION GATE de ce qui apparaissait être comme une fin inéluctable. J’ai ressenti un manque de cohésion et d'alchimie encore plus palpable.



Est-ce une décision personnelle ou collégiale avec Herastratos ?



J’ai pris la décision de mettre un terme au groupe. J'en ai parlé avec tout le monde. Je sais que Herostratos aurait aimé qu’on continue mais il était conscient qu'il valait mieux arrêter que de se forcer et de s'enliser davantage dans de nouvelles galères ou de faux espoirs.



Durant toute la carrière d’AFFLICTION GATE vous n’avez pas été épargné par les changements incessants de personnel, à quoi cela est-il dû selon toi ?



On a eu un peu tous les cas de figure : différences d’états d’esprit, de situations personnelles, de conception de ce que doit être un groupe (tout sauf un vulgaire hobby). Pas le même sens des priorités et donc aussi des situations géographiques dont on savait que ça ne pourrait pas fonctionner sur le long terme. On a quand même tenu 12 ans dans cette espèce de perpétuel changement. Je n’aurai jamais cru que le groupe puisse tenir aussi longtemps quand j’y repense ! On était déterminé à faire face à tout problème ou imprévu mais il y a un moment où lutter de la sorte ne sert plus à rien.



J’ai toujours eu le sentiment que vous aviez tout ce qu’il fallait pour devenir une des têtes de gondoles du genre en France voire même à l’étranger, qu’est-ce qui a fait selon toi que cela ne s’est pas réalisé ?



Je n’ai pas la prétention de dire que nous étions meilleurs que les autres et qu'on méritait davantage de part notre statut de « précurseurs » de cette nouvelle vague de Death old-school en France. C'est vrai que j'ai souvent pu lire qu’on n’avait pas eu la reconnaissance escomptée. Peut-être mais on ne peut pas forcer les gens à nous aimer et on faisait les choses sans aucun calcul et encore moins pour espérer plaire le plus possible. Ceci dit, je trouve qu'on n’avait aucun complexe d'infériorité à avoir vis-à-vis d'autres groupes français ou internationaux underground, que ce soit sur scène ou avec notre discographie. On aurait aimé franchir juste un palier supplémentaire afin de bénéficier de certaines opportunités comme tourner régulièrement avec plus de dates à l'étranger, apparaître sur des Festivals qui se prêtent à notre style et ainsi pouvoir établir et exposer notre vision du Death-Metal plus concrètement. On ne cherchait pas du tout une pseudo célébrité pour satisfaire un quelconque égo ni surtout pas faire de AFFLICTION GATE un job sinon on aurait pas choisi ce style ni sonné comme on le faisait, de toute façon. Je pense qu’on avait un très bon potentiel mais après il faut remettre les choses dans leurs contextes. On n’a donc jamais suivi les tendances : être un clone de ENTOMBED ou de INCANTATION aurait été peut être plus attractif vu qu'à un moment donné il s’agissait des 2 tendances les plus en vogue. Évidemment c’est pas pour autant que j’irai jusqu’à dire que nous étions originaux mais on avait notre patte et le mélange de nos influences font que personne en France ne sonnait comme nous en tout cas. On a probablement payé notre manque de « productivité » aussi. Le fait de sortir des MCD n’est pas une bonne stratégie marketing si j’en crois les labels également. C’était tellement compliqué d’avancer et de proposer une nouvelle sortie régulièrement qu'on voulait se concentrer sur des formats courts en donnant le meilleur de nous tout en continuant à exister dans la scène selon notre rythme. Hors de question de faire du remplissage juste parce qu’il faut absolument sortir un album pour soi-disant plus de rentabilité. Je préfère qu’on me dise que nos sorties sont intéressantes mais trop courtes que d’avoir des albums médiocres avec des titres inégaux. On a signé sur des labels qui attirent moins l’attention et donc moins enclin au copinage et au hype. À un degré moindre, peut être aussi que le public avait un peu de mal à nous cerner avec une démarche conceptuelle un peu plus « intello » par rapport aux autres groupes de Death-Metal habituel. Si c'est le cas, je prends ça comme un compliment car ça veut dire que le groupe avait un réel contenu et pas juste une imagerie et des paroles simplistes, formatées et creuses.



Pour en revenir à cet ultime EP comment s’est passé la composition ? La décision d’arrêter était-elle déjà prise à l’époque de son écriture ?



J’ai maquetté les 3 morceaux entre Mai et Août 2016. A cette période, le groupe était toujours actif. J’ai envoyé les titres dans la foulée aux autres membres et je n’ai pas eu beaucoup de retour jusqu’au split annoncé en octobre 2017. Il semblerait qu’on avait plus de facilité à se réunir pour faire des concerts que pour bosser et enregistrer des nouveaux titres qui comme je le disais avait tendance à nous prendre énormément de temps à mettre en place et à finaliser… Jusqu’au bout ça aura été comme ça. Le dernier line-up en date aurait dû apparaître sur « Last Night Wandering » mais ça n’a pas pu se faire. Un 4e titre composé par Bobby était prévu mais c'est resté inachevé, malheureusement. Tout en annonçant la fin du groupe, j’avais discuté avec Herostratos pour finir ces 3 titres en 2018 car nous les trouvions très bons et nous souhaitions qu’ils sortent officiellement en guise d’adieu. Plus les mois avançaient et plus je me demandais si on les enregistrerait un jour tellement la situation paraissait confuse et incertaine. On s’est donné alors comme date limite l'été 2018 pour tout boucler. Evidemment, certaines choses ne se sont pas passées comme prévu et on s’est retrouvé sans batteur, sans guitariste soliste et bassiste à moins d’un mois des prises ! On a alors demandé à Damien, le premier guitariste soliste de AFFLICTION GATE, de composer et enregistrer des solos et la basse. Il nous a alors recommandé son ami Romain comme batteur avec qui il joue dans un groupe local. C’était inespéré car j’étais même parti pour utiliser une batterie programmée pour l’occasion mais on a vite réalisé que ce n’était pas une bonne idée et que cette dernière réalisation méritait un véritable rendu. Bref, ils ont dû apprendre les morceaux, composer et enregistrer leurs parties en 15 jours ! Le chant ayant déjà été enregistré en Juillet à partir des maquettes et j’ai conservé mes guitares rythmiques de ces dernières aussi. Le tout sonne beaucoup plus brut et plus dans l’esprit d’une démo. Ça convient bien à notre style aussi et ça reste très honorable niveau son pour du fait maison.



Je trouve à titre personnel que c’est votre disque le plus homogène entre morceaux lents et rapides, ainsi qu’entre énergie et mélodie, cela est-ce voulu ou plutôt le fruit du hasard ?



On a toujours voulu amener différentes approches et atmosphères dans nos titres pour faire ressortir ou exprimer des émotions variées. C’est une sorte d’équilibre naturel et nécessaire qui est présent sur chacune de nos sorties.



C’est le magnifique instrumental « Sunset » qui clôture l’aventure, celui-ci a été composé par Damien (qui avait fait partie de l’aventure de 2007 à 2008) revenu ici en tant membre de session pour les solos et la basse. A-t-il eu carte blanche pour le composer ? Ce côté mélancolique et mélodique est-il choix conscient et a-t-il fait l’unanimité ?



Herostratos lui a juste indiqué le type d’ambiance qu’il imaginait et à partir de là Damien a retranscrit ça à sa façon. Le résultat est juste parfait. Avant même de savoir qu'on lui demanderait d’enregistrer les solos et la basse, il était prévu qu’il participe avec cet instrumental afin de faire contribuer celui qui a été notre premier guitariste soliste au tout début du groupe.



Nombre de combos que l’on croyait définitivement décédés ont fini par renaître quelques années plus tard le temps de quelques concerts voire de nouveaux disques. Même si la décision d’arrêter ta création est encore récente crois-tu qu’un jour elle renaîtra ?



En ce qui me concerne, je pense pouvoir affirmer que ça n’arrivera pas même si la vérité du présent n’est pas forcément toujours figée surtout avec le recul des années. On aurait pu continuer avec Damien et Romain je pense mais j’ai atteint un seuil où je n’ai simplement plus envie de repartir à zéro une nouvelle fois avec ce groupe. Je ne vois plus d'issue pour AFFLICTION GATE et il faut savoir admettre tourner la page à temps. Continuer juste par habitude sans « le feu sacré » ne mènerait à rien de bon, créativement parlant et ça ne serait pas honnête.



Avec qui êtes-vous le plus fier d’avoir partagé l’affiche ?



Surtout les groupes avec lesquels on a eu un super feeling. MERCYLESS (je suis fan absolu de l’album « Abject Offering » dès sa sortie en 1992 alors bien sûr c’était génial et un honneur de faire autant de concerts avec une telle légende Française), NECROWRETCH (j’ai été en contact avec Vlad dès leur première démo et on a fait une date ensemble en 2010, ce qu’il a accomplit avec ce groupe est super. Il ressent vraiment sa musique et il est bien entouré en plus avec Ilmar, ex BLOODY SIGN, et Kevin de VENEFIXION), RITUALIZATION (excellent groupe musicalement et humainement avec qui ont a eu la chance de faire plusieurs dates. A mon ami Warchangel : We are the Rock Brigade !), HEXEN HOLOCAUST (probablement ce qui se fait de mieux en Black/War/Death Metal hexagonal actuellement. La mini tournée en 2017 nous réunissant + RITUALIZATION a été excellente… même si notre van nous a planté quelque part entre Rennes et Le Mans !). Je peux rajouter CADAVERIC FUMES, NECROBLOOD, PENTACLE, SLAUGHTER MESSIAH, FUNERUS, ZOLDIER NOIZ et sûrement d’autres mais que j’oublie ici, désolé !



Votre discographie est certes peu fournie mais d’une qualité constante et excellente, avec le recul quels sont vos morceaux favoris, et pourquoi ?



Nos réalisations représentent toutes une étape et un chapitre spécifique pour le groupe. Chacune a été très importante pour nous car elles nous ont aidé à faire grandir, renforcer et capturer l'essence de l'entité AFFLICTION GATE. Aussi il est difficile de choisir une sortie ou des titres en particulier. On a toujours eu cette motivation de ne rien laisser au hasard en donnant le maximum à chaque fois. Nous sommes fiers de l’intégralité de notre discographie. Pas mal de retours que j'ai pu lire disent que nous avons fait un sans-faute, c’est flatteur et j’ai ce sentiment aussi.



Même si la fin a été compliquée quels sont les meilleurs moments que tu gardes de ces douze années d’existence ?



Bien sûr, la sortie de chaque réalisation qui est la matérialisation d’une part importante de nous, de nos efforts et les traces qui resteront de notre musique. Ensuite, les concerts qui auront été de véritables road-trips parfois avec des situations ou des after parfois improbables dans le bon comme dans le mauvais sens ! Ça aura été un plaisir de rencontrer des acteurs actifs de la scène Death-Metal (groupes, orgas, public) et aussi de finalement discuter avec des correspondants qui nous ont suivi depuis le début.



Vous avez bossé avec plusieurs labels (Metal Inquisition, Transcending Obscurity et Forgotten Wisdom), quels souvenirs gardes-tu de ces collaborations ?



Merci à eux d'avoir cru en nous. Nous leur sommes reconnaissants. FORGOTTEN WISDOM pour avoir lancé et clôturé notre discographie. METAL INQUISITION pour nous avoir proposé un deal très décent pour le nouveau groupe que nous étions alors. TRANSCENDING OBSCURITY pour nous avoir beaucoup poussé en termes de promo et distribution. Kunal a vraiment fait un travail énorme à ce niveau là, aussi pro et efficace que certains gros labels Européens ou US qui de toute façon ne se seraient pas intéressés à nous ! On n’oublie pas non plus GOSPEL OF DEATH / NECROCOSM, ATAVISM et TRIUMPH OV DEATH pour nous avoir permit de sortir des versions limitées excellentes en vinyle ou tape.



Ironie de l’histoire cet ultime EP sort sur le même label que votre première réalisation « Severance (Dead To This World) » il y’a dix ans de cela, on pourrait y voir un signe non ? Comment s’est passé ce retour où tout a commencé ?



C’était un choix symbolique délibéré. C'est pour ça qu’on tenait à ce que ce MCD sorte absolument en décembre soit exactement 10 ans après notre premier EP. J’ai recontacté Thomas à ce sujet et il a aimé l’idée. La boucle était bouclée de la meilleure des façons.



Tu as quitté NOX IRAE récemment, pourquoi ce choix ?



Je ne trouvais plus mon compte musicalement avec eux et c’était à la même période où je venais d’annoncer la fin de AFFLICTION GATE ce qui a joué un rôle aussi dans cette décision.



On entend souvent dire qu’il est de plus en plus difficile pour des groupes extrêmes de se produire en France, entre la désaffection du public et les difficultés de trouver des salles où jouer, tu es d’accord avec cela ?



Il y aura toujours des passionnés pour faire vivre l’underground même si tous les efforts déployés par les assos ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Il ne faut compter que sur une base de fidèles et je peux comprendre si les orgas ne veulent pas finir chaque date à perte. C’est toujours pénible d'entendre des soi-disant fans de Metal extrême dire que c’est trop cher de payer entre 10 et 15 euros pour des concerts plus underground et qui ne se déplacent pas alors que la date a lieu dans leur ville ou à côté alors que curieusement ils vont pouvoir traverser la France et payer 200 euros un pass 3 jours pour le Hellfest…



Actuellement tu ne joues plus dans aucune formation, cette situation est-elle provisoire ou va-t-elle durer quelques temps voire définitivement ?



Rien ne presse. Je verrai en temps voulu.



On assiste aussi bien en France qu’à l’étranger à un retour en force du Death à l’ancienne, chose qui était plutôt rare quand tu as fondé AFFLICTION GATE. J’imagine que cela doit te faire plaisir, tu as un avis là-dessus ? Qui pour toi représente le mieux le style actuellement notamment en France ?



Oui à part BLOODY SIGN (qui était encore actif à l’époque), RITUALIZATION et NECROWRETCH, il n’y avait pas grand-chose dans la scène Française quand on a sorti notre premier EP en 2008 et encore moins à notre formation en 2006. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu former le groupe à cette période car on ressentait ce manque dans le Metal extrême hexagonal et de manière générale. On voulait apporter notre contribution pour perpétuer ce style avec nos moyens et à notre modeste niveau. À vrai dire, je dois admettre que je ne suis pas particulièrement impressionné par ce qui sort depuis quelques années. Dans l'ensemble, je ne m’intéresse que très peu à la scène Death-Metal actuelle. Le revival n’est pas nécessairement signe de qualité. En France, heureusement il y a MERCYLESS, AGRESSOR, RITUALIZATION, VENEFIXION, CADAVERIC FUMES, NECROWRETCH...



Quels sont les groupes avec lesquels tu aurais rêvé de jouer et les albums que tu aurais adoré enregistrer ?



MORBID ANGEL (avec David Vincent), SLAYER, DISSECTION, UNLEASHED, MAYHEM, ACHERON… sont les noms qui me viennent à l’esprit sur le moment. Tous les albums que je vénère sont parfaits comme ils sont et intouchables : « Consuming Impulse », « Scream Bloody Gore », « You Will Never See », « Blessed Are The Sick », « From Beyond « , « The Fourth Crusade », « Enjoy The Violence «, «Where No Life Dwells », « Last One On Earth » … La liste est encore longue ! Je suis bien à ma place en tant que fan et je ne m’imagine pas participer à de tels albums cultes.



Que peut-on vous souhaiter dorénavant avec cette nouvelle ère qui s’ouvre pour vous deux ?



D’une manière ou d’une autre, nous serons toujours impliqués dans la scène. Je suis fan de Hard Rock et de Metal depuis la fin des années 80's, je crois qu’il est difficilement envisageable pour moi de vivre sans cette culture musicale.



C’est l’heure de conclure, je laisse le mot de la fin …



Merci à Thrashocore (avec une mention particulière à Keyser) pour votre soutien durant ces années.

AJOUTER UN COMMENTAIRE plus d'infos sur Affliction Gate

Death Metal - 2006 † 2017 - France