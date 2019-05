Sakrifiss rencontre... Napharion de ARYOS Interview Entretien avec Napharion (2019) ARYOS est mine de rien l’un de nos plus anciens groupes de black metal hexagonal, formé en 1994. C’est comme beaucoup grâce à son premier album en 2004 que je l’ai découvert, et suis tombé sous le charme des ambiances uniques de ce « Maître des dominations cérébrales ». Il n’est pas chroniqué sur Thrashocore, parce qu’il faut bien avoir des carences, mais par contre je n’avais pas manqué en 2015 de parler du deuxième opus longue durée : « Les stigmates d’Hécate ». Cette fois-ci j’ai eu l’occasion de contacter la tête pensante du groupe, Napharion, et de lui poser quelques questions plus ou moins originales.



1. Napharion, comme je le disais, tu es dans le black depuis bien longtemps, car même avant de sortir un premier album en 2004, tu étais actif dans la scène. Tu pourrais me rappeler ce qui t’a amené à ce style ?

J’ai commencé a me passionner pour le Metal vers la fin des années 80, j’étais donc très jeune, puis vers 1992, j’ai commencé a être actif dans le milieu underground, et grâce au réseau du tape-trading et aux aînés qui gravitaient autour de moi, j’ai pu avoir entre les mains quelques démos du début de la second wave du Black metal, un genre pour lequel je me passionnai, tout en continuant à m’intéresser, bien entendu, aux autres formes de Metal (Metal extrême et musique Dark en général). J’ai formé tout d’abord un petit groupe de Black Metal traditionnel qui dura quelques semaines, puis vers 1994 le groupe FORLORN, qui constitua en quelque sorte les prémisses d’Aryos. C’était du Black Metal classique et crasseux, qui évolua vers un Dark Atmosphérique, puis vers un mélange de Black, d’Atmosphérique, d’avant-garde, etc., influencé notamment par les premiers TIAMAT. Le groupe donna quelques concerts locaux et nous enregistrâmes quelques K7 rehearshal confidentielles. Puis, après plusieurs changements de line-up, FORLORN devint ARYOS.



2. 20 ans d’existence et seulement deux albums. Même s’il y a quelques EP à côté, c’est peu. Vu pourtant à quel point Maître des dominations cérébrales en 2004 a bouleversé et maltraité certains fans, on s’étonne qu’ARYOS n’ait pas été plus actif !

C’est une question qui m’emmerde, on me la pose à chaque interview.



3. Ah oui, sûrement, mais c’est bien une preuve de l’intérêt porté à ARYOS. Peut-être aussi parce que musicalement aussi le groupe est surprenant. Il n’y a pas une sortie qui ressemble à une autre. Comment tu définis le style pratiqué à chaque fois, et est-ce qu’il y a quand même un fil conducteur selon toi ?

ARYOS est un groupe libre qui ne suit aucune règle. Il n’y a aucun intérêt à s’auto cloner ni à cloner d’autres groupes. Pour cette raison, le groupe ne s’impose pas de fil conducteur. La musique exprime ce qu’elle désire exprimer, avec des influences très diverses qui permettent un vaste champ d’interprétation et d’expressions, tout en gardant une forme d’unité. Chaque membre, passé ou présent, apporte ses connaissances, sa sensibilité et sa dévotion. Sur une base typiquement Black Metal, nous avons toujours laissé la création s’exprimer. Et ce, depuis nos débuts.



4. C’est clair que vous n’avez pas de limite, mais sans forcer à vouloir faire de l’originalité pour l’orginalité. On ressent toujours la sincérité et l’évidence... D’ailleurs, nous sommes entrés en contact il y a environ deux ans pour parler de thématiques. Je crois que c’était après ma vidéo sur « Au fait c’est quoi le black metal ». Je parlais du black viking, du black dépressif, du NS black... Et tu soulignais le fait que je n’avais pas parlé du côté occulte du black. Pour toi, le black c’est avant tout l’occultisme ?

Alors d’abord, non, ta mémoire flanche, nous étions déjà en contact, mais de façon très épisodique, par le passé… Effectivement, ta vidéo m’avait fait tiquer, car il me semble que tu n’avais pas évoqué la spiritualité, encore moins l’occultisme, préférant encenser des imposteurs et leur cohorte de thématiques sans intérêt, qui ne font qu’encrasser et polluer le Black Metal.

Pour moi, le Black Metal est une musique des « dieux de la main gauche », c’est une musique de dévotion, un acte sacré, pas de beuveries et de promenades champêtres, pas de politique de PMU, et j'en passe... C’est bien entendu difficilement exprimable par des mots, et chacun le vit à sa manière, mais il ne faut pas le réduire à « c’est juste de la musique », sous peine de passer à côté.



5. Mais l’occultisme, ça consisterait à quoi alors ?

Je ne vois pas l’intérêt de donner une conférence sur le sujet, car je pense que tout le monde sait plus où moins de quoi on parle — la sorcellerie, la divination, etc., toutes ces pratiques que l’on regroupe sous l’appellation « sciences occultes ».



Et donc la musique black metal servirait à accompagner un rite ?

La musique elle-même peut être un rite. L’Art, tout comme la Magie, a le pouvoir de provoquer le changement, de créer des connexions profondes qui te font passer de l’autre côté du miroir.



Elle ne fait pas que créer une ambiance mais elle « appelle » quelque chose ?

C’est beaucoup plus intéressant si elle appelle quelque chose — surtout si ce « quelque chose » vient !



Et le but de l’occultisme alors ?

Les finalités varient selon les personnes. Pour certains, ce sera l’argent, la gloire, la jouissance, d’autres cherchent à trouver l’amour, d’autres espèrent rencontrer Dieu…



6. Quand tu parles de rituel, tu peux donner des précisions ? Les personnes comme moi qui n’y connaissent rien imaginent des sacrifices, des danses nus dans la forêt ou encore toutes sortes d’à-priori... En fait ça se passe comment ?

Un rituel peut se dérouler dans le plus pur cliché hollywoodien comme être beaucoup plus « tranquille », tu peux réaliser un rituel en buvant un café avec un croissant c’est moins « Evil », mais ça marche aussi bien. Le plus important dans un rituel c’est ce qu’il y a dans ton cœur, ta volonté, ta dévotion,ta capacité à franchir les portes. Certains préfèrent adhérer aux clichés pour capter une certaine ambiance et d’autres s’approprieront la chose de manière personnelle, certains resteront dans des traditions d’autres les braveront.

En ce qui concerne le sacrifice, il faut déjà comprendre la notion de sacrifice et surtout la mettre en adéquation avec notre époque.



7. Et comment en savoir plus justement ? Quelles sont les références que tu peux conseiller, et pourquoi ?

Je conseille les archives « S.I.R.I.U.S.T.A.L.K" qui présentent les bases indispensables pour l’ouverture des portes. Sinon chacun est libre de chercher dans les océans ce que « les dieux » nous laissent entrevoir.



8. Et musicalement alors, quelle est la suite des aventures ? Sera-t-on à nouveau hanté par tes créations ?

En ce qui concerne Aryos, rien n’est planifié pour le moment, mais nous serons de retour, un jour ou l’autre, afin de proposer un nouvel album. Mon Projet Dark Ambiant, du nom de Markab Project, a sorti quelques Demos, Eps. En ce moment, je travaille avec un ami occultiste sur des expérimentations de Magie Sonore pour le prochain Markab Project.

Par ailleurs je bosse dans un nouveau groupe « purement » Black Metal avec une approche Old school et nous espérons sortir un EP, au cours de l’année 2019.



Bien, merci pour ces précisions, et pour m’avoir éclairé sur un pan de la scène et de l’occultisme, qui étaient encore obscurs pour moi.

Merci à toi.

