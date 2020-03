Ad Vitam Infernal pour "Infernal Comedy" Interview Entretien avec Samuel Girard (chant, programmation batterie) (2020) Salut Sam ! Tout d’abord merci de prendre le temps de répondre à ces quelques questions. Ad Vitam Infernal est ma première grosse claque de 2020 et je tenais absolument à en savoir plus sur ce projet. Peux-tu nous en apprendre un peu plus sur la genèse du groupe avec ton compère Jérôme ?



J'ai rencontré Jérôme au concert de Vital Remains à Nantes en 2016. Renan, ex-chanteur de Dying Hope, groupe breton avec qui j'ai eu l'occasion de partager quelques scènes quand mon groupe AthanaTheos avait un line up, nous a présentés.



On a parlé du premier album d'AthanaTheos qu'il connaissait bien et très vite on a bifurqué sur le death metal, nos groupes préférés, etc. Il m'a alors parlé d'un projet death à l'américaine et il a souhaité mon avis sur ses morceaux. Il m’en a donc envoyé 4 ou 5 en version démo et au bout de quelques écoutes, j’avais déjà des idées de chants et j’avais vraiment très envie de participer. Après quelques échanges par email, c'est resté en attente. Jérôme m'a recontacté un an plus tard et le travail à deux a vraiment commencé en octobre 2017.



Cependant, le projet est beaucoup plus vieux que cela dans l'esprit de Jérôme. Les bases de certains morceaux ont 10 ans, d'autres dataient de 2015-2016. Il a également trouvé le nom du groupe et le style qu'il souhaitait faire il y a plusieurs années. Mon arrivée a un peu accéléré le processus de finalisation.





J’avoue être tombé sur le cul en entendant un extrait de votre premier albumInfernal Comedy que Jan de Lavadome Productions avais mis en ligne fin décembre. Je crois que c’était « Rise! Our Souls … » sur YouTube avec une « lyrics video » (pas fan de cette mode en passant …). Non seulement je ne connaissais pas mais en plus je trouve ce type de death metal trop peu présent de nos jours. Vous êtes carrément sortis de nulle part en ce qui me concerne (même pas de page Metal Archives, tout récemment créée !). J’apprends peu après qu’en plus vous êtes français, magnifique ! Comment en êtes-vous arrivés à signer sur ce label tchèque réputé ?



Je connais Jan Fastner, le boss de Lavadome, depuis 2013. Un ami commun lui avait envoyé le premier album de mon autre groupe, AthanaTheos. Ayant beaucoup aimé, il avait ensuite pris contact avec moi pour avoir quelques copies de l’album et les vendre via son label. Par la suite, je me suis retrouvé à faire souvent des commandes de disque chez lui et un lien s’est créé au fur et à mesure via Internet, discussions sur le metal, autres sujets, ses projets, les miens, etc. Donc quand je lui ai parlé d’un autre projet death metal avec un guitariste, il a voulu écouté. Je lui ai envoyé deux ou trois morceaux en versions pré-prod de l’album, il a tout de suite accroché et il a voulu écouter tout le reste. Au bout d’une semaine d’écoutes intensives, il m’a recontacté pour nous proposer de sortir l’album chez Lavadome. Jan est un passionné et j’ai confiance en lui, il a su convaincre Jérôme également donc signer avec lui et Lavadome fut une évidence.





En plus, vous sortez direct un album, sans passer par la case démo/EP/split …



À mon sens, toutes les bases étaient déjà là, le style bien défini, les riffs qui rentrent dans le crâne, les compos variées, l’intensité. Inutile de s'emmerder à passer par le stade de la démo ou du EP et vu qu'il avait déjà 6 morceaux, j'ai proposé à Jérôme de faire direct un album. Au début, il a eu des doutes mais en travaillant ensemble sur les compos et en voyant ce que ça pouvait donner avec le chant, ça a fini par réussir à le convaincre de tenter direct un album.



Enfin, pour ma part, je trouve que bosser sur un album est nettement plus motivant qu'une démo, un EP ou un split, surtout pour commencer un groupe. Depuis début janvier, j'ai un troisième projet death metal technique avec un autre guitariste et là aussi nous sommes en train de bosser direct pour un premier album.







Vous pratiquez un style de (brutal) death metal qui me rappelle le tournant qu’a vécu le style à la fin des années 1990 et au début des années 2000 quand les gars ont tous décidé de redonner un coup de boost au genre et de mettre le pied sur l’accélérateur. La base, c’est la Floride, surtout Morbid Angel (j’entends aussi du Deicide et du Diabolic) mais le son me fait beaucoup penser à ces groupes plus rapides et brutaux apparus après comme Hate Eternal (early), Centurian, Fleshtized, Angelcorpse … Je pense aussi pas mal à Chaos Inception en plus récent. Tu partages ma vision des choses ? D’autres influences à revendiquer ?



Oui, les influences de Hate Eternal et Deicide sont clairement parmi les plus fortes chez Jérôme. J'aime aussi beaucoup ces 2 groupes. Les trois premiers albums de Hate Eternal sont pour moi des références en termes de chant death et de death metal tout court. Idem avec Here among thorns, le seul album de Fleshtized, musicalement, c'est monstrueux et Casey Robertson reste pour moi l'un des meilleurs chanteurs de death. Pour ce qui est des groupes, on est également très fan d'Immolation, Incantation, du premier album de Diabolic et de Morbid Angel évidemment. Pour le son et l'approche musicale, oui, c'est clairement la vague des années 2000, notamment initié par le tout premier Hate Eternal sortie en 1999. Jérôme souhaitait une intensité similaire, une déflagration de violence et de vitesse.





Tu as enregistré le chant et t’es occupé de la boîte à rythmes, Jérôme de la guitare, de la basse et aussi de la programmation batterie. Mais comment vous êtes-vous partagés les tâches pour la composition ?



Toute la création des riffs guitare et basse a été faite par Jérôme. Six morceaux sur les huit présents sur l'album étaient déjà faits quand je suis arrivé dans le projet, seules « No sides » et « Insane prayer » ont été composés après. J'ai juste apporté des idées de structure, de break, rallongé ou raccourci certaines parties, etc. Ce le fut le cas notamment sur « Abject », « Hell Hunger » et « To « cross the rivers ».



Par la suite, j'ai beaucoup retravaillé la programmation batterie en humanisant le jeu pour que tout ce qui est sur l'album soit jouable par un batteur et ce même au regard de la vitesse et de l'intensité. J'ai écrit tous les textes en parallèle du processus de finalisation des compositions.





Il semble y avoir une thématique autour de La Divine Comédie de Dante sur votre album. Peux-tu nous en dire plus sur les paroles et l’ambiance que tu as voulu y donner ?



J'ai surtout suivi l'ambiance que souhaitait Jérôme, à savoir le thème de l’enfer et de ses représentations. Il m’a envoyé quelques images qui l’avaient inspiré pour composer.



Cela dit, ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire des textes en lien avec La Divine Comédie de Dante, une œuvre très classique mais tellement évocatrice et emblématique de l’époque médiévale que le choix était plus qu’évident pour accompagner la thématique. J’ai donc relu la partie sur l’enfer, complété mes notes initiales et choppé des résumés différents sur le net pour être sur d’avoir des angles variés et précis.



J'aime utiliser des personnages dans mes textes, ça renforce l'intensité des idées à exprimer tout en racontant une histoire. On trouve des personnages différents dans les 8 morceaux, soit déjà présents dans La Divine Comédie comme Lucifer et Dante lui-même, soit des personnages qui pourraient s'y trouver comme des démons, des anges déchus ou l'inquisiteur Torquemada.



L'ambiance est aussi complétée par la pochette que Jérôme a créée. Il aime beaucoup les peintures, tapisseries et autres œuvres d’art de l’époque médiévale, c'est majoritairement ce qui l'inspire pour créer un morceau et c'est ce qui guide sa vision de Ad Vitam Infernal. Il a d'ailleurs créé la pochette dans cet esprit.







Le seul défaut que j’ai pu noter, c’est la batterie. Enfin, l’absence d’un vrai batteur. La batterie est plutôt bien programmée et ne sonne pas trop robotique (certains groupes modernes ont un vrai batteur et sonnent beaucoup plus plastique !) mais on entend quand même qu’il n’y a pas d’humain qui sue sang et eau derrière son kit, notamment sur les nombreux blast-beats. Est-ce un choix ou est-ce difficile de trouver un batteur de bon niveau pour pratiquer ce style ?



Sincèrement, je crois que tu l'entends parce que tu le sais. J'ai réussi à tromper plusieurs batteurs et d'autres musiciens avec la programmation batterie une fois que je l'avais humanisée. Les réactions étaient toujours les mêmes, du style : "il est très bon ton batteur !" Ils tombaient tous sur le cul quand je leur révélais que c'était une batterie programmée. De plus, plus d'un chroniqueur qui n'avait pas fait gaffe à la mention de batterie programmée s'est fait avoir par le "jeu du batteur". Et c'est pareil avec certains commentaires qu'on a pu avoir sur Facebook, YouTube, etc.



Je ne sais pas si c'est difficile de trouver un batteur d'un excellent niveau de nos jours, il faut surtout qu'il soit disponible. On aurait pu prendre un batteur de session mais ses tarifs et ceux du studio pour l'enregistrer représentait un budget qu'on ne pouvait pas du tout se permettre.



Les batteurs actuels de metal extrême ont atteint un tel niveau de vitesse, de précision et d'intensité qu'il serait possible pour eux de reprendre les morceaux d'Ad Vitam Infernal. Je pense à des monstres comme Derek Roddy, George Kollias, John Longstreth, Kevin Paradis, Romain Goulon, Mentor (batteur de Nightbringer), Ken Bedene, Hannes Grossmann, mais la liste est énorme car on en trouve d'autres qui sont bien moins connus que ces gars-là et qui seraient tout aussi capables d'y arriver.



La batterie a toujours été l'instrument qui m'intéressait le plus, je sais la monter, la régler mais je suis incapable d'en jouer hormis un rythme de base en 4/4. En concert, je suis presque focalisé en permanence sur les batteurs et ça fait des années que je regarde des vidéos sur Internet de batteurs dans des styles différents, prises de concerts, de studios, des tutoriels. J'ai beaucoup observé leurs jeux, leurs styles de frappe et ce qu'il est possible de faire pour un être humain. Je suis sidéré par les progrès des batteurs de metal extrême de ces 20 dernières années. Quand je programme de la batterie, j'essaye de penser comme un batteur, de mettre des accents sur les toms, des oscillations sur le charley, la ride, de varier l'intensité des coups, etc.





À l’avenir, est-il prévu de recruter un batteur ? Voire d’autres membres pour du live ou participer à l’écriture de nouveaux morceaux ?



Nous pensons à recruter des musiciens mais nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire du live. Pour ma part, j'aurais le temps mais c'est surtout Jérôme qui serait limité en termes de possibilité du fait de son travail et surtout de sa vie de famille. C'est quelque chose de très important pour lui. De plus, tout comme moi, il aime particulièrement le travail de composition, de création mais il est par contre très peu attiré à l'idée de jouer en live.



Pour ce qui est de composer avec d'autres musiciens, ce n'est pas vraiment prévu mais il serait possible de collaborer avec des guitaristes solistes. Jérôme y pense depuis un moment et nous avons quelques contacts avec un soliste potentiel. Rien n'est sûr pour l'instant mais à voir suivant les morceaux et sa motivation.





D'ailleurs, c’est quoi la suite ? Déjà du neuf en prévision ?



Le deuxième album est déjà en cours de composition, Jérôme a 5 morceaux à un stade très avancé. Le thème sera basé sur une autre œuvre très classique puisque c'est Le Paradis Perdu de John Milton. Pour l'instant, je n'ai écrit aucun texte, j'attends d'avoir tous les morceaux pour écrire une histoire chronologique.





Je me permets une petite digression. Tu as déjà montré ton amour pour Morbid Angel dans ton autre groupe, AthanaTheos, dont je ne peux qu’encourager les gens à écouter l’unique album Alpha Theistic (2012). Si j’ai bien compris, il ne devrait plus être unique pour longtemps ?



L'amour ou l'influence de Morbid Angel dans la musique d'AthanaTheos est en fait erroné. Pour une raison simple, le compositeur principal sur le premier album était Aurélien Guerriau. Il avait écrit au moins 75% des riffs, j'avais composé les 25% restants et même si Morbid Angel reste un de mes groupes favoris, ce n'est pas du tout le cas d'Aurélien, il n'a même aucun de leurs albums.



C'est encore plus le cas sur le second album, Prophetic Era or How Yahveh became the One, qui devrait sortir fin mars chez Lavadome. Aurélien a quasiment composé tous les riffs. Même si j'ai fait la structure global du disque et participé nettement aux structures de tous les morceaux, j'ai dû faire à peine 10% des riffs.



Nous l'avons enregistré en 2016 mais il ne sort qu'en 2020 car beaucoup de temps a été perdu à cause du manque de professionnalisme de certains concepteurs de pochette, avec pourtant des soi-disant pros dans le tas. En tout, j'ai fait appel à 10 personnes différentes mais heureusement Jérôme m'a sauvé la mise en faisant la pochette.



Par contre, l'influence death old school sera peut-être plus perceptible sur le troisième album qui est déjà entièrement composé et quasiment terminé pour l'enregistrement. Il reste un seul titre à la guitare à enregistrer, un des 3 morceaux qu'a composés Aurélien. L'été dernier, j'ai enregistré toutes les autres guitares, le chant bien sûr et programmé la batterie. La seule inconnue reste la basse, soit je la joue, soit je trouve un ou une bassiste de session.



Depuis mars 2018, je suis quasiment seul au commande d'AthanaTheos après les départs du batteur et du bassiste et du retrait d'Aurélien qui participe de manière beaucoup plus espacé.



Pour le troisième album que je prévois pour mars 2021, nous avions composé 3 morceaux ensemble avant leur départ, Aurélien m'a aidé à en créer 3 autres après et j'ai composé seul les 3 restants.



J'ai clairement un jeu plus death old school qu'Aurélien donc l'influence de Morbid Angel, entre autres, devrait plus se faire sentir sur ces 3 titres. Un split est également prévu en décembre 2020 avec deux autre groupes. Je viens de finir les enregistrements des guitares pour les 3 titres de ce split. Comme je les ai composés intégralement ainsi que les 8 morceaux du futur quatrième album, ça sonne plus old school. Le chant et les textes restent à faire pour le split et le quatrième album.



Par contre, par rapport à l'influence de Morbid Angel dans AthanaTheos et Ad Vitam Infernal, je peux affirmer que David Vincent est une de mes influences principales au chant, pas temps dans la couleur de voix que dans la façon de placer le chant, la diction. J'essaye de prononcer le mieux possible les mots, de faire vivre chaque syllabe, de les rendre les plus expressives possible comme peut le faire Vincent. Et comme lui, j'essaye au maximum d'avoir des phrasés accrocheurs, percutants, qu'on pourrait avoir envie de chanter à ma place.







La scène death metal est en plein essor ces dernières années avec l’arrivée massive de nouveaux groupes. Ils sont cependant beaucoup plus centrés sur du old-school à la suédoise ou du dark et evil à la Incantation. Peu s’adonnent au style que pratique Ad Vitam Infernal. Tu portes quel regard sur la scène death actuelle ?



Comme tout amateur de death metal, un regard attentif je suppose. Ça fait 32 ans que j'écoute du metal, je crois que je commence à faire partie des vieux débris avec les réflexes qui vont avec ! À savoir acheter encore beaucoup de disques tous les mois. Mais il y a tellement de groupes qu'il est impossible de se tenir à jour et de les suivre sur la durée. J'ai découvert des tas de groupes excellents ces 5-6 dernières années comme Sulphur Aeon, Dead Congregation, Virvum, Ad Nauseam, Karmacipher, Escarnium, Krypts, Human, Dormant Ordeal, Ade, Horror God, Zealotry, Dominhate, Outre, Karpathian Relict, Vanhelgd, Necros Christos, Ataraxy, Valgrind, Hideous Divinity, The Ominous Circle, Maze of Sothoth, Desolate Shrine, Degial, Neocaesar, Vacivus, Cruciamentum, Grave Miasma, Morbus Chron, Nucleus et tellement d'autres, la liste est sans fin ! Bandcamp est une mine d'or pour découvrir de nouveaux groupes mais aussi un gouffre financier pour un collectionneur comme moi.





C’est tout aussi vrai pour la scène française récente. Arrives-tu à trouver ton compte dans celle-ci ? Des recommandations éventuellement ?



J'apprécie particulièrement Mercyless dans les plus connus et anciens, surtout les 2 premiers albums et les 2 derniers sorties. Dans les plus récents, Svart Crown, Undead Prophecy, Fractal Universe. J'aime aussi Unfragment et la galaxie de groupes qui gravitent autour soit Loci Inferi, Éch[orchure] et Les Âmes Jumelles, très peu connus mais qui mériteraient bien plus d'attention.





Tu écoutes autre chose que du death metal ? Du black ? Du thrash ? Du heavy ? Du doom ? Hors metal ? C’est quoi ta playlist du moment ?



Surtout beaucoup de black metal, les vieux incontournables comme Emperor, Abigor, Mayhem, Marduk, Darkthrone, Dissection, Bathory, Immortal ... La scène française bien sûr avec les fers de lance que sont Blut Aus Nord, Deathspell Omega, Merrimack, etc. Et des groupes un peu moins connus comme Christicide (Upheaval of the soul, leur deuxième album est un monument du black metal), Drastus, Throane.



À l'étranger, Funeral Mist, Cult of Fire, Death Karma, Mare Cognitum, Veilburner, Inferno, Spectral Lore, Cultes des Ghoules, Lychgate, Acrimonious, Thy Darkened Shade, Schammasch, Dodsengel, Mortuus, Amestigon ...



Ces dernières années, j'ai pris une énorme claque avec Nightbringer et ses dérivés, Bestia Arcana, Akhlys et Aoratos. Je considère que Naas Alcameth, la tête pensante de ces 4 groupes, est un génie

.

Pour le thrash, je reste clairement bloqué sur Slayer qui est pour moi indépassable mais aussi Kreator, Megadeth, Testament. Bref que des vieilleries car la nouvelle scène thrash revival m'ennuie profondément.



Pour le doom, le dernier groupe qui m'a totalement scotché s'appelle Ennui en provenance de Géorgie. Leur troisième album, Falsus anno domini, est génial et le quatrième est excellent. Également les 6 albums de Doomed, un one-man band allemand.



Pour le heavy, hormis un album de Blind Guardian, je n'ai pas dépassé Black Sabbath, Judas Priest et Dio.



Hors metal, j'adore Dead Can Dance et quelques bricoles en blues. J'ai aussi beaucoup de B.O. de films et séries, surtout celles qui sont orientées musique classique créées spécialement comme celles de Predator 1&2, les Aliens, Interstellar, la période western de Ennio Morriconne, les deux premiers Terminator, Solaris, Heat, Dracula, The man in the High Castle, Battlestar galactica, Game of Thrones, etc.





Voilà, on va en rester là pour cette fois. Merci d’avoir joué le jeu ! Si tu souhaites ajouter quelque chose, aborder un thème dont on n’a pas parlé, faire passer un message, c’est le moment, tu as carte blanche !



Un immense merci à toi pour cette interview et pour l'intérêt que tu portes à Ad Vitam Infernal et aussi AthanaTheos. Sinon, je n'ai pas vu Rocky depuis très longtemps donc je suis sûr et certain de ne pas dire "Adrieeeeeeeenne" dans le premier morceau d'Ad Vitam Infernal ! ;)

Death Metal - 2017 - France

