Misanthrope Interview Entretien avec S.A.S. de l'Argilière (2020) Je ne vous ferai ici l’impolitesse de vous présenter Misanthrope, qui depuis plusieurs décennies nous propose un (death) metal frais, novateur, et avant-gardiste.

Tout au long de sa carrière, le groupe a su se renouveler tout en restant garant d’une qualité et d’une marque de fabrique indélébile ;

A l’instar des grands bâtisseurs, Misanthrope continue d’élever son art, encore et toujours…

Voici quelques mots échangés avec l’architecte en chef, S.A.S. de l’Argilière.



1 – Bonjour à toi !

Ravi de m’entretenir avec toi sur l’actualité brûlante de Misanthrope !

Tout d’abord, trente ans de carrière (joyeux anniversaire au passage !).

Avant le confinement, vous avez eu l’occasion de donner un certain nombre de concerts à cette occasion.

Ou en êtes-vous de la célébration de cet évènement ?





Bonjour Charon, merci pour cette proposition d’article. Et oui, 30 ans de carrière non-stop, même 31 ans maintenant. Nous avons réussi à réaliser déjà 18 dates de célébration avec un show complet retraçant nos 10 albums, le split CD de 1991 et parfois des extraits de nos 3 compilations d’inédits : « Miracles: Totem Taboo », « Recueil d'Écueils » et « Misanthro-Thérapie ». Nous avons entièrement balayé notre carrière insoupçonnée, 100% indépendante et clandestine sur scène avec des shows dépassant parfois les 1h50. Une performance intéressante et relativement rare pour du Metal Extreme français. Maintenant que nous sommes en déconfinement partiel, nous attendons de monter les prochaines dates… mais les nouvelles sont très négatives aujourd’hui. Il y a peu de chances de voir un retour aux concerts avant 2021 en France… malheureusement. Ce qui est certain, c’est que nous n’attendons qu’une chose : vous retrouver, jouer pour vous sans prendre de risques pour votre précieuse santé. Donc oui, nous voulons terminer ces dates anniversaires avec une dernière série de concerts du « Show des 30 ans », la saison III.



2- La seconde partie de votre actu, c’est la sortie de votre ep anniversaire : 666 exemplaires, commande directe auprès du groupe…On peut dire que cette sortie ne ressemble pas aux autres. Pourquoi ce choix d’un « circuit court » ? Pour favoriser les « vrais » fans ?





Le monde de la musique a radicalement changé, les modes de « consommation » de la musique même underground ont changé. Nous voulons redonner la musique de Misanthrope à ses fans, à ses auditeurs qui la financent, à ceux qui nous supportent véritablement ! Nous ne nous adressons pas à un blaireau qui a un abonnement Deezer, Spotify ou Amazon Prime ! Nous subissons le streaming sans pouvoir agir et c’est légal (je suis ni pour ni contre le streaming comprenons-nous bien, c’est sa rémunération qui est absurde). Je suis révolté de voir que la musique, même Extreme et hyper underground est prostituée par des entreprises multi-millionnaires côtées en bourse. C’est le monde à l’envers. Ils veulent nous faire croire que nous ne représentons que 200 titres sur les 53 millions de titres disponibles sur ton téléphone. Non, notre musique n’est pas qu’une goutte d’eau dans un océan de daubes hé hé hé. Donc oui, il y a 6 titres sur les plateformes et 10 pour ceux qui commandent directement auprès de Misanthrope ou de sa maison éditrice Holy Records. Nous offrons aussi une version HD audiophile Wav24Bits avec chaque commande.

« Bâtisseur De Cathédrales : Les Fissures de L’Édifice » est une compilation d’inédits de 55 minutes (proche dans sa conceptualisation à « Misanthro-Thérapie »). C’est parfois agréable d’enregistrer de la musique juste pour le plaisir, sans aucune pression et sans le stress d’avoir à créer la nouvelle « œuvre » de Misanthrope. Misanthrope est un groupe musical très exigeant, exténuant et compliqué à gérer… j’en parle souvent en interview : Misanthrope est notre Paradis mais aussi notre Enfer. Cette 15ème sortie est plus légère et complètement éphémère… c’est de la musique pour aujourd’hui.



3- Sur cet ep, figurent un titre réenregistré, des raretés, des inédits…

Le choix a du être drastique, non ?

D’ailleurs, pourquoi ne pas avoir opté pour un track-lisiting plus copieux ?





Lors de la préparation de cette tournée des 30 ans, nous avons décidé de réenregistrer un des morceaux emblématiques du groupe, « Bâtisseur De Cathédrales », composé en 1996 et enregistré en février 1997. Et exactement 20 ans plus tard, nous l’avons ré-enregistré en février 2017… en espérant cette fois le sortir en vinyle. Gaël, Jean-Jacques et moi sommes dans la collection avide de vinyles depuis notre enfance. Et puis tout s’est enchaîné, nous avons ensuite ré-enregistré un titre de notre premier album « And Also the Lotus » de 1993 chanté et adapté pour la première fois en langue française etc… nous avons voulons respecter les contraintes techniques du vinyle afin d’optimiser sa gravure en 33T avec des faces de 19 minutes chacune. Donc il y a 6 titres sur le CD et en streaming, 7 titres sur le vinyle et 10 titres sur la version audiophile digitale. Nous trouvons que c’est déjà très copieux pour une sortie éphémère. Le choix des titres n’a pas été drastique, il a découlé en toute simplicité et sans aucune prise de tête.



4- En ce qui concerne les inédits, justement…

Avec tant d’albums à votre actif, j’imagine qu’il doit vous rester des tas de titres écartés ?

Ou ceux figurant sur l’ep sont-ils issus des sessions du dernier album en date (Alpha X Omega…) ?





On aimerait avoir des dizaines d’ébauches de morceaux inédits de qualité mais ce n’est pas la réalité. Je ne vais pas te mentir, il existe des « bouts » de chansons non utilisés, mais c’est parfois plus long et plus compliqué à ré-utiliser que de composer un morceau tout « neuf ». Nous avons, par exemple, passé beaucoup de temps sur le titre « Crisis of Soul » composé en 1990 pour notre seconde démo et réarrangé et enregistré en 1998 sur « Libertine Humiliations ». Ou encore le titre « Amour Anthropophage » composé et partiellement enregistré en 2002 pour « SadisticSex Daemon », puis terminé et publié en 2004 sur « Misanthro-Thérapie ». Mais ces exemples sont très rares. Quand tu retrouves une « chute » de pré-production, tu te remémores directement pourquoi cela n’a pas fini sur un album. Pour l’exemple de « Amour Anthropophage » il nous était, certainement inconsciemment, impossible de mettre une ballade sur l’album « SadisticSex Daemon ».



Oui « Cantilena » et « Déconstruction Méthodique de la Terre » font parties des sessions de « ΑXΩ (Alpha X Omega : Le Magistère de l'Abnégation) ». Mais ce CD n’est pas un bricolage de titres, il a son intensité, son rythme et sa matière. Nous avons tout remixé avec les nouveaux titres pour trouver une belle cohérence et une nouvelle couleur de son afin d’homogénéiser les chansons.





5- Au niveau des reprises, on notera leur éclectisme. On connait votre ouverture d’esprit, mais là, le grand écart est quand même assez bluffant pour le souligner !

Qui a eu l’idée d’adapter en français celle de Motörhead par exemple ? (super idée au passage, d’ailleurs…).





Nous ne nous sommes pas rendus compte en premier lieu que nos 3 reprises allaient faire couler autant d’encre. C’est génial, en fait le public aime véritablement les reprises faites par Misanthrope. Pour « Sacrifice », c’est Jean-Jacques Moréac qui a choisi le titre et j’ai proposé d’en faire une version chantée en Français. Nous sommes tous les 4 fans de Motörhead et particulièrement du personnage iconique de Lemmy, c’est une de nos idoles commune… en plus nous l’avons tous les 4 abordés et pas toujours en même temps. C’est le destin du Metal. D’ailleurs il n’y a que dans le Metal où tu rencontres ça car tu peux t’approcher de tes idoles « relativement » facilement et j’adore ce milieu pour cette authenticité. Dans le Metal si tu es faux cela se voit tout de suite. Tu ne peux pas tricher bien longtemps avec les Metalheads ! Death to false metallers.



6- Ces reprises furent-elles le résultat d’un choix collégial, ou la volonté de proposer autre chose que les éternels Slayer ou autres grands noms de la scène metal ?





En général toutes les décisions de Misanthrope sont collégiales, nous sommes véritablement un groupe. Donc oui, il y a des propositions, nous étudions les possibilités et nous tranchons à 4. Moi je voulais reprendre High Power mais on ne peut avoir sur le même CD une reprise d’ADX et une de High Power… pourtant j’ai vraiment essayé. Il faut que je trouve une astuce pour convaincre Gaël la prochaine fois ha haha. Anthony nous a même proposé une reprise de Johnny, j’ai failli tomber de ma chaise ! On a carrément sorti notre droit de Veto. C’est drôle personne n’a proposé de reprendre du Sabaton ou du Alestorm. Il y a beaucoup d’humour entre nous 4 malgré les sujets « dramatiques » de nos textes. Pour l’inévitable blague du 1er avril 2020, nous avons osé sortir notre premier titre humoristique sur l’autodérision et le 3ème degré, cet inédit est uniquement disponible sur l’outil Youtube. Le titre du morceau est « Charismatique » sur une musique initialement composée par Gronibard. A tous les Die Hard fans de Misanthrope : c’était une blague, j’espère que vous l’avez bien compris. Promis on ne recommencera plus.



7- Parmi les reprises proposées, figure un titre de Mylène Farmer…

Je ne te cacherai pas que j’ai été tout d’abord assez surpris, sauf que le résultat est réellement excellent.

D’où vous est venue cette idée au final très originale ?





Merci pour le compliment, c’est un vieux fantasme cette reprise de Mylène Farmer. En 1996 j’ai travaillé avec Sergio Cruz, notre pianiste argentin de l’époque, sur une reprise de « Ainsi soit je... ». Nous n’avons jamais enregistré ce titre. Je suis fan de Mylène depuis ma vision de son clip « Plus Grandir » en 1985. J’aime sa mélancolie, son approche toujours pessimiste de la vie, sa beauté angélique et l’imagerie presque gothique et morbide de cette femme. C'était une évidence, une reprise de Mylène devait voir le jour… puis une nuit, un mail est tombé et un producteur Russe nous a proposé un Tribute Metal International à l’Ange Roux. Nous avons immédiatement dit oui. C'était écrit... 20 ans après la première tentative. Nous avons rapidement choisi et enregistré « Désenchantée » pour cette compilation uniquement destinée au marché Russe. Deux ans plus tard après de longues recherches, le 24 avril 2018 nous avons eu l'autorisation "officielle" des auteurs/compositeurs de pouvoir sortir notre version en France. Je suis plus que fier d'avoir réalisé la première reprise Metal « officielle » de Mylène Farmer. Pour la version de « Bâtisseur De Cathédrales : Les Fissures De L’Édifice » nous sommes retournés en studio, cette fois au Studio Henosis pour la compléter et refaire son mixage et mastering. C’est aussi pour cela que le vinyle est limité à 300 ex. et le CD à 666 ex., cela fait partie de l’accord avec l’éditeur de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Pour les remercier nous leurs avons envoyé un joli colis. J’aurais bien aimé voir leurs têtes quand ils ont déballé notre paquet avec les produits finis en CD et vinyle de « Bâtisseur De Cathédrales : Les Fissures de L’Édifice » ;)





8- Déconfinement oblige (enfin, pour l’instant…), avez-vous prévu de tourner pour défendre ce bel objet ?

J’imagine qu’il va d’ailleurs être rapidement épuisé ?

Et quid de la tournée pour votre dernier longue durée ?





Malheureusement les jours semblent bien sombres pour la reprise des concerts fin 2020. Nous aviserons, pour le moment nous sommes dans l’expectative mais tout change très rapidement. Un vaccin et des tests seront, par miracle peut-être disponibles cet été… ou pas. Nous apprenons tous les jours de nos faiblesses et de nos défauts mais est-ce que l’humanité désire véritablement changer ? J’ai des doutes. J’ai juste peur que beaucoup d’amis musiciens déjà dans la précarité tombent dans la pauvreté. C’est très malheureux cette crise sanitaire. Les conséquences sur le monde de l’Art et du spectacle vont être malheureusement très sévères pour nous les artistes de l’ombre.

Le vinyle est épuisé et il nous reste encore une poignée de CDs de « Bâtisseur De Cathédrales : Les Fissures De L’Édifice ». Merci de nous envoyer un mail de réservation pour vous le procurer ici : misanthrope@misanthrope-metal.com.

Nous avons aussi des T-shirts, digipacks, sweats-shirts à capuche, des digibooks, badges, affiches etc… une belle liste de vente par correspondance à l’ancienne.









9- Au vu de cette excellente sortie et de votre catalogue très conséquent, on ne peut qu’espérer et s’interroger un prochain album de la même trempe !

Sa conception a-t-elle déjà commencée ?





Tant que nous ne serons pas prêts à faire quelque chose de supérieur à « ΑXΩ (Alpha X Omega : Le Magistère de l'Abnégation) » nous ne sortirons pas de nouvel album de Misanthrope. Nous ne voulons pas faire l’album de trop. Pour le moment nous ne nous projetons pas dans l’avenir avec Misanthrope, nous vivons au le jour le jour. Nous vous avons sorti l’Alpha et l’Omega en dix œuvres, c’est déjà copieux. « ΑXΩ (Alpha X Omega : Le Magistère de l'Abnégation) » a encore de beaux jours devant lui.



10 – J’aimerais, si tu le veux bien, par quelques mots sur ton projet Argile. Comment vois-tu le futur de ce projet ? Aurais-tu d’ailleurs des news des news croustillantes pour ceux de nos lecteurs dans l’attente du troisième volet ?





Oui, nous avons des nouvelles d’Argile et elles sont bonnes. Comme je l’ai promis de nombreuses fois, le 15 Avril 2020 nous avons amorcé le troisième et dernier opus d’ARGILE. Oui, nous avons commencé à composer de la musique et à rassembler les textes. Cela va prendre plusieurs années mais c’est notre projet immédiat. Nous y travaillons tous les jours. Je ne dirai absolument rien sur le contenu comme toujours… mais nous sommes ravis de ranimer la flamme d’Argile après 12 années de gestation. « Monumental Monolith » a été enregistré en janvier 2008… Premier indice : cette trilogie aura finalement été étalée sur 20 ans. C’est un beau début de concept...

Un immense merci pour avoir mis de l’éclairage sur Misanthrope, Argile et nos activités Metal et Underground. Vivez vos passions, la machine à rêver est remise en route.



Aeternitas



S.A.S de l’Argilière le jeudi 14 octobre 2020, Angers (49)

