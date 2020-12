Infection pathogénique Interview Entretien avec Wiilie Desamero (chant/guitare) (2020) Les groupes asiatiques sont généralement connus dans le monde entier pour leur bestialité et leur attachement à la vieille école, ainsi qu’ au death/black satanique ou en tout cas, fort virulent. Parmi tous ces groupes, il y en a qui font des efforts de longue date et qui mériteraient de voir in fine leur statut changer.

Le groupe Pathogen est assez incroyable, et fait de talent, de persévérance, et de force.

Je vous invite vraiment à les découvrir, je suis sûr que vous apprécierez !

Alors, place à Pathogen et Willie Desamero, son sympathique hurleur. Avant qu’on puisse les voir un jour en France, qui sait ?



1 - Salut Willie, heureux de pouvoir converser avec toi ! Quel est l’histoire de ton groupe ? Aussi, quel est l’état de la scène chez toi ?



Salutations morbides, Renan ! Tout d’abord, merci pour votre soutien à l’underground. 666% et les salutations de l’enfer à tous vos lecteurs/followers maniaques chez vous ! Quoi qu’il en soit, la voie dans laquelle nous nous engageons est comme d’habitude, la voie de la plus grande résistance personnelle et musicale puisque notre approche par le metal extrême ne sera JAMAIS pleinement accepté par les gens « normaux » et la société en général. Nous nous fichons de ce que les autres disent ou pensent de nous, nous voulons juste créer et développer notre propre musique ! Fuck the trends ! Fuck mainstream society ! On le fera jusqu’à ce qu’on soit morts ! Quoi qu’il en soit, ici dans notre petite ville, il n’y a rien d’autre que de l’ennui et des groupes de reprises stupides ou des groupes qui essaient de jouer leur propre musique de merde conformiste pour les gens d’ici. Dans d’autres endroits des Philippines, cependant, les choses sont généralement bonnes dans la scène metal underground. De nombreux groupes se sont formés et ont sorti de la grande musique au cours des deux dernières décennies et beaucoup d’entre eux sont également reconnus dans la communauté underground mondiale.



2 - Pathogène est ce qu’on peut appeler un groupe productif. Jusqu’à présent vous avez publié : huit splits, quatre albums, cinq démos, trois compilations, et surtout quatre sorties pour 2020 ! Disons même plutôt un groupe ultra-productif ! Où puisez-vous votre inspiration ? Apparemment, vous ne souffrez pas du syndrome de la page blanche ?



En fait, 2020 n’est pas une année très inspirante sur le plan musical pour être honnête. Nous avons eu du mal à finir d’écrire le prochain album de Pathogen, mais nous avons quand même réussi à le terminer il y a 2 mois. Nous sommes en train de mettre au point et de finaliser les arrangements et d’autres détails. Nous prévoyons de l’enregistrer l’an prochain. Sinon ta description est assez vraie parce que nous nous fixons toujours des objectifs chaque année et nous nous mettons continuellement au défi d’écrire au mieux pour chaque sortie ; de plus quand des groupes que nous aimons demandent de faire une scission, nous nous faisons un plaisir d’aider et promouvoir nos noms à l’étranger. Il y a aussi beaucoup de petits labels et de fanzines qui nous demandent des titres/démos inédits à inclure dans les compilations, encore une fois nous acceptons car c’est une autre façon de promouvoir notre musique. Quant à l’inspiration, il y des groupes qui nous influencent mais aussi les événements tragiques actuels partout dans le monde, comme les guerres, les maladies, les décès et le côté sombre de la vie humaine. Ce n’est vraiment pas si difficile de trouver de l’inspiration, vous n’avez qu’à regarder l’annonce que vous pouvez voir beaucoup de choses que toute la race humaine fait stupidement à elle-même et au monde. Je pense constamment à la musique la plupart du temps, mais je ne sais pas pourquoi. Bien qu’il y ait aussi des mois où je ne suis pas très inspiré pour écrire de la musique, je fais d’autres choses, et quand l’envie vient d’écrire une chanson, je vais le faire. Quand je ne ressens pas le besoin, je ne le fais pas.



3- Je crois que vous avez également publié une vidéo. Quel est son format, et où peut-il être obtenu ?



Je crois que tu parles du DVD live sorti ici localement par Metal Havoc Records. Il s’agit d’une séquence brute d’une émission avec Pathogen en 2015. Vous pouvez aller chercher sur Metal Havoc Records si vous en voulez un, mais je ne suis pas sûr qu’il soit toujours disponible.



4- Ce rythme de travail est très impressionnant ! Comment vous organisez-vous avec le groupe? Parce que je suppose que vous devez tous travailler à coté ?



Oui, on avait l’habitude de le faire, mais trois d’entre nous dans le groupe ont perdu leur emploi à cause de cette connerie de « pandémie », qui a fait fermer beaucoup d’entreprises et a mis à pied beaucoup de gens, sans parler du fait que tous nos spectacles ont été annulés pour le reste de l’année ! Nous avons donc eu beaucoup de temps disponible pour répéter mais comme je l’ai dit avant cela a été tout un combat pour écrire de nouvelles chansons cette année parce que je ne suis pas très inspiré pour écrire quoi que ce soit de nouveau dernièrement. Mais au lieu d’attendre et de ne rien faire, nous essayons de faire avancer les choses. Je pense qu’il y a trois types de gens dans le monde, ceux qui font bouger les choses, ceux qui regardent les choses arriver et les idiots qui se demandent toujours ce qui s’est passé, et j’ai toujours été celui qui fait bouger les choses depuis que je suis enfant. Cela me met toujours au défi de trouver de nouvelles façons de faire avancer les choses. Et d’ailleurs, je n’ai jamais voulu que Pathogen sorte un album et le fasse rééditer année après année comme le font certains groupes « kult ». Nous voulons progresser en tant que musiciens et auteurs-compositeurs sans compromettre ce que nous représentons qui est le metal de la mort !



5- La pochette du dernier album est magnifique. Quelle est son histoire ? Et qui est Bart Kurzok avec qui vous avez travaillé ?



Oui, absolument ! C’est ce que d’autres personnes ont dit à ce sujet aussi bien. Bart m’a été présenté par Eryk de Old Temple, il a travaillé avec nous pour créer la pochette de l’album. Au départ, je n’ai aucune idée de ce qu’il fallait inclure dans la couverture. Tout ce que je sais c’est que j’en ai ras le bol des mêmes couleurs de noir, blanc et rouge. Je voulais quelque chose de différent, mais cool et accrocheur aussi. Nous ne nous attendions pas à ce que le résultat final soit aussi bon! Et il accompagne parfaitement la grande musique à l’intérieur parce que « Obscure Deathworship » est le meilleur album de Pathogen que nous ayons jamais fait jusqu’à présent.



6- Tout au long de l’histoire de Pathogen, nous pouvons remarquer que la section rythmique a évolué à plusieurs reprises. Je sais que ça fait longtemps, mais te souviens-tu des raisons qui ont poussé Alex Alfonso et Allan Hernandez, puis un peu plus tard Erikk Calabia à quitter le groupe ?



Eh bien, nous étions tous très jeunes et immatures à l’époque. Nous avons tous beaucoup d’impulsions incontrôlées et de nombreux comportements irrationnels. Alex a mis sa petite amie enceinte et a décidé de quitter le groupe et de se concentrer sur l’éducation d’une famille à un si jeune âge, Allan nous a quittés pour un autre groupe, Erikk a perdu son intérêt pour la musique et a tout simplement « disparu ». Ce n’est qu’en 2018 que je l’ai vu accidentellement. Et en 2012, notre ancien guitariste, Erwin, a divorcé et n’a pas pu gérer la tourmente que sa vie était devenue et a déclaré prendre de la drogue qui a presque détruit sa vie, ce qui l’a à son tour fait virer du groupe parce qu’il ne pouvait plus assurer. Nous avons été tourmentés par de nombreux changements de line-up en particulier dans les premiers jours. J’étais la seule personne à être totalement concentrée et motivée par mon ambition brûlante de rendre la musique et la carrière de Pathogen significatives dans le monde entier ! Et je continuerai à le faire quoi qu’il arrive !



7- Comment se sont déroulées vos 'anciennes' performances sur scène ? Avez-vous déjà pu donner des concerts à l’extérieur de votre pays ? Et quel est votre statut chez vous justement ?



Nos anciennes performances sur scène étaient très spontanées et presque du punk rock dans l’âme . On n’avait pas de setlist, on jouait juste la chanson qu’on voulait jouer, et souvent on jouait vraiment bourrés. Parfois Alex et Erikk étaient tous les deux défoncés. On se fichait de savoir si on jouait bien ou pas à l’époque. On voulait juste faire du putain de bruit ! Mais aujourd’hui, nous sommes devenus un peu plus « professionnels » dans nos apparitions. Nous sommes plus concernés maintenant par le fait de livrer une grande performance et nous avons une setlist maintenant! Haha!



8- Si vous pouviez choisir une destination pour jouer, laquelle serait-elle ? Quel festival ?



Nous aimerions jouer partout dans le monde comme tout autre groupe sérieux et rencontrer de nouvelles personnes, diffuser notre musique comme la peste et ce genre de choses… En ce qui concerne les festivals, n’importe lequel de ces grands festivals de métal en Europe ou au Japon serait vraiment sympa ! Peut-être pouvez-vous nous aider ?



9- Nous avons plusieurs groupes de death en France qui correspondraient parfaitement à votre style et qui pourraient bruler les planches avec vous. Connais-tu quelque chose sur notre scène ? Et qu'écoutez-vous en ce moment ?



Non, pour être honnête, je ne connais pas vraiment la scène underground française en détail. Bien que je sois conscient qu’il y a beaucoup de groupes dans la scène underground chez vous et que j’ai été en contact avec plusieurs personnes de France qui ont des labels, des fanzines et des activités dans des groupes au cours des deux dernières décennies, mais en général, je ne connais pas beaucoup l’underground français.



10- Comme nous l’avons vu, 2020 est plutôt chargée cette année pour vous, avec un ep et trois splits, à quoi ressemble le reste de votre emploi du temps ? Votre label peut-il suivre (rires) ?



Bon nombre des diffusions que nous avons eues cette année ont été planifiées à l’avance, c’est-à-dire qu’elles étaient toutes préparées un an ou deux auparavant, mais elles ont toutes été diffusées la même année (2020). Et certaines des chansons ont été enregistrées en janvier de cette année et les autres l’année précédente, donc ce n’était pas du tout surprenant pour nous de les voir toutes sortir la même année. Une grande partie de l’année 2020 a en fait été consacrée à l’écriture des chansons pour le prochain disque de Pathogen.



11- Petites questions plus personnelles, maintenant que nous approchons du résultat de cette interview : Je sais que vous jouez également dans Omenfilth. Peux-tu m’en en dire plus ? Votre batteur est également un membre live de Deiphago. Quel carte de visite !



Oui, Omenfilth était plus ou moins mon projet côté black metal que je joue avec d’autres personnes parce que j’ai beaucoup d’idées musicales qui ne correspondraient pas au style Pathogen alors j’ai formé Omenfilth pour sortir cette « autre » musique qui éclate à l’intérieur. Nous avons écrit et sorti trois albums et plusieurs versions séparées depuis 2013. Et nous travaillons également sur un split avec un groupe de Grèce qui devrait sortir l’année prochaine. Vic a été invité à jouer de la batterie pour Deiphago en 2017 pour leur tournée asiatique parce que leur batteur n’a pas pu venir ici.



12 – Étais-tu aussi le compositeur de tes anciens groupes (Negatron, Effluvium) ?



Je ne veux pas avoir l’air de me vanter, mais oui, j’étais auteur-compositeur et membre fondateur de ces deux groupes, et c’était ma première expérience « sérieuse ». J’ai toujours eu une vision musicale que je voulais exprimer à travers le "bruit" que nous créons. J’ai été vraiment très influencé par de grands auteurs-compositeurs prolifiques comme Steve Harris et d’autres. J’aspirais à faire de même et nous voilà deux décennies plus tard.: j'étais le gamin qui était toujours au premier rang des concerts locaux, stupéfait par la façon dont les groupes peuvent créer un tel univers monstrueux et comment ils mettent le public en une sorte d’extase apparente avec leur musique, et maintenant je suis le gars sur la scène se produisant au public. C’est drôle comment certaines choses arrivent parfois.



13- Et enfin, une question un peu plus absurde pour conclure cette interview. Au-delà du cliché de ce type d’astrologie : si vous étiez un signe astro, lequel représenterait le mieux Pathogen ?



Je suis un Bélier donc toutes mes ambitions sont motivées par mon signe astrologique. Ils disent que les gens avec des signes de naissance du Bélier sont des leaders naturels, et ce serait aussi une représentation parfaite de Pathogen qui brûle d’avoir des ambitions massives et risquerait pratiquement n’importe quoi pour les atteindre !



14- Et qu’aimerais-tu ajouter que nous avons oublié de mentionner ?



Je ne suis pas sûr. Ai-je oublié quelque chose? En tout cas, merci beaucoup pour cette interview Renan! Continuez à soutenir l’underground et surveillez le prochain album de Pathogen l’an prochain ! Le temps viendra où nous pourrons ravager vos rivages et aussi le monde entier avec notre death metal intransigeant !

AJOUTER UN COMMENTAIRE AUTRE VERSION Version originale

plus d'infos sur Pathogen

Evil death metal - 2001 - Philippines