Epice, c'est tout. Interview Entretien avec Sebastien Briat (guitares) (2021) Le personnage de Nephren-Ka fait écho à la mythologie ; Lovecraft en a tiré un « personnage », avatar de Nyarlathotep, œuvrant pour le Chaos. C’est un « dieu extérieur », bien plus puissant que les Grands Anciens dont l’œuvre de l’écrivain est truffé. Mais c’est également un groupe de brutal-death que j’ai découvert pour ma part voici quelques années, et dont les attributs francs, massifs et dominateurs s’accordent à merveille avec le patronyme choisi.

Bienvenue sur la planète de l’Epice, à l'occasion de la sortie du nouvel opus qui risque bien de les installer en peloton de tête des formations qui comptent.



1 -Salut Seb (désolé je ne sais pas le dire en Galach !) ! Très content d’entamer cet entretien avec toi ! Pour commencer, je voudrais revenir aux sources de votre projet. Je te fais grâce des différentes étapes de votre parcours (sauf si tu te sens d’humeur bavarde). Votre première démo « Maze Of The Black Pharaoh » m’a l’air introuvable. Quelle est l’histoire derrière ce premier jet ? J’avoue à ma grande honte ne jamais être tombé dessus. J’imagine qu’elle est totalement épuisée ?

Salut. Et bien figure toi qu’elle ne risque pas d’être épuisée puisqu’elle n’est jamais sortie ! Après l’enregistrement de celle-ci nous nous sommes rendus compte que les morceaux n’étaient vraiment pas terribles et pas en adéquation avec les nouveaux titres écrits. Nous avons donc préféré mettre cette démo de côté pour nous focaliser sur ce qui allait devenir Revenge And Supremacy.



2- Même si votre nom et vos débuts renvoient donc directement au maître Lovecraft, vous avez par la suite choisi d’utiliser le travail de Frank Herbert pour nourrir votre œuvre ? Pourquoi lui spécifiquement ? Et pourquoi « Dune » ?



C’est Laurent, notre ancien chanteur qui aime beaucoup la S-F qui avait lancé l’idée, pour être tout à fait honnête avec toi j’étais moyennement emballé à l’époque mais il m’a donné envie de lire Dune via les textes de R and S, et la question ne s’est même pas posée pour l’écriture de The Fall Of Omnius ! On remettait ça avec les prequels de l’univers de Dune.

Pourquoi Dune, je te dirais que l’univers de ces livres se prête très bien à la mise en musique et en textes et que, pour couronner le tout, c’est une thématique rarement adaptée dans le death.



3- Vous auriez tout aussi bien pu continuer à travailler à partir des textes de Lovecraft. Craigniez-vous que ce chemin soit plus que balisé et bien trop emprunté ?



Lorsque Laurent nous a quittés, il était hors de question pour moi que nous abandonnions le concept de Dune, il reste encore beaucoup trop de sujets à explorer. L’univers de Lovecraft et son ambiance poisseuse ne colle pas forcément à notre vision pour NK, même si cet auteur incroyable reste incontournable au sein de la scène.



4- Parmi les thèmes abordés dans « Dune » lequel correspondrait mieux, selon toi, à l’esprit de votre groupe : le poids de la religion dans la politique en général et le pouvoir en particulier ? Les leaderships incontestés et incontestables ? La conscience, altérée ou non (on pense aux pouvoirs de l’épice) …Et dans quelle mesure penses-tu que Frank Herbert ait pu faire office de « prophète » (un autre thème développé dans ce long cycle), lorsque tu vois notre monde et sa déliquescence actuelle ?



Je dirais que ce qui est très intéressant de constater c'est que les libérateurs d’aujourd’hui peuvent être les tortionnaires de demain. Les jeux de pouvoirs, les complots et les trahisons écrits par Herbert résonnent tristement dans notre monde d’aujourd’hui, où l’on ne peut que constater ce que l’emprise du pouvoir peut engendrer. Mais le roman ‘Les enfants de Dune’, qui est notre source d’inspiration pour cet album, traite aussi du sujet de la transformation écologique de la planète et du dilemme que celle-ci provoque. La volonté de dompter la planète de sable risque en effet de provoquer la ruine de celle-ci, et ce parallèle avec notre situation écologique est un sujet que nous avons développé dans plusieurs de nos textes, sans vouloir surfer sur la vague écologiste. On ne peut que s'apercevoir que l’univers créé dans les années 60/70 par Frank Herbert dépeint bien notre société d’aujourd’hui. Donc oui, on peut dire qu’il avait le don de prescience!



5- Nous parlions juste avant de leaderships et de Destins implacables. Dans Dune, on peut rattacher à ces notions le personnage de Muad’Dib, au destin assez extraordinaire. C’est aussi le surnom que s’était choisi Laurent votre ancien chanteur. Comment avez-vous vécu son départ ?



C’est toujours compliqué le départ d’un chanteur, j’ai l’habitude de dire que c’est une sorte de “vitrine” car en plus de chanter, il transmet l’identité du groupe avec son rôle de frontman. Il a été envisagé que je chante en même temps que je joue de la gratte mais c’est vraiment trop compliqué de tenir un set et je n’arrive pas à avoir le même débit qu’un chanteur à part entière. On s’est donc mis en recherche d’un nouveau vocaliste.



6- Au moment de choisir un nouveau vocaliste, comment s’est engagé le processus de recrutement ? D’ailleurs, peux-tu nous présenter son successeur ?



Il n’y a pas eu réellement de processus de recrutement, j’avais entendu l’EP d’Abcest, groupe dans lequel officie Sylvain, et avec Thibaud il nous avait sacrément convaincu. Nous lui en avons touché deux mots mais il s’est d’abord montré hésitant car il ne se sentait pas trop de passer derrière Laurent. On s’est revu à un concert où l’on jouait avec N-K sur Clermont et où je chantais en étant à la guitare et il nous a dit que finalement, il avait vraiment envie d’essayer avec nous. On sentait aussi qu’il avait vraiment envie de bosser avec nous, et c’était important pour Thibaud et moi car intégrer un groupe existant c’est beaucoup de boulot. Et lors de la première répétition, ça l’a vraiment fait, c’est aussi simple que ça !



7- L’album a été mis en boite au 16th Cellar studios. Quid des sessions d’enregistrement ? Aviez-vous pu achever votre travail avant le nouveau confinement ? Et combien de temps a pris l’écriture de l’album ?



En fait pas tout à fait, nous avons enregistré tous les instruments ainsi que les chants chez nous. Les guitares et la basse ont été réampées au 16 th Cellar et le mix et mastering s’est fait là-bas. Le confinement n’a pas été un obstacle à la réalisation du disque. Il a fallu à peu près un an pour que Thibaud et moi composions la musique et environ un an et demi pour les paroles. Ça a été plus compliqué pour ces dernières parce qu’en l’absence de chanteur, j’ai dû m’y coller et je ne m’étais jamais prêté à l’exercice. Mais en relisant “les enfants de Dune”, je me suis dit que je tenais assez de matière à exploiter pour essayer d’écrire des textes qui collaient à notre musique. Derrière, Sylvain se les ai appropriés en les réécrivant, ou en mettant en paroles ces textes.



8- Pour sa sortie, vous êtes passé de Xenokorp à Dolorem Records. Peux-tu nous donner des détails sur ce changement de label ?



Non en fait Xenokorp avait sorti “The Fall Of Omnius” en 2013, Dolorem Records avait déjà sorti ”La Grande Guerre De L’Epice” en 2017 et maintenant se charge de “From Agony To Transcendence”. Nous sommes hyper satisfaits du boulot d’Alex et de sa détermination, il est à fond avec nous et c’est très appréciable de se sentir bien accompagné.



9- Sur votre album précédent, vous aviez fait une inattendue mais excellente reprise de « Mirror Mirror » de Candlemass. Est-ce que l’exercice de la cover est quelque chose que vous reproduirez sur album par la suite ? On ne peut pas dire que ce soit une de vos habitudes, ce qui est dommage car le résultat est vraiment très bon ! Et avez-vous d’autres surprises de cet acabit dans votre besace ?



Alors oui, c’est aussi l’occasion de s’amuser avec des copains ! Sur l’album, nous reprenons “Gods Of Hate” de Massacra, où Laurent fera un featuring avec Sylvain au chant et notre pote Dave Chaigne des excellents Savage Annihilation viendra taper un solo de gratte. Pour le format digital, nous reprenons “Strength Beyond Strength” de Pantera à la sauce death brutal. C’est un groupe cher à mes yeux qui a bercé mon adolescence, j’espère que nous lui rendrons justice comme il se doit.



10- Par le passé vous avez partagé l’affiche avec nombre de groupes : Deflesher, Fall Of Seraphs, Depraved, Savage Annihilation entre autres et même ouverts pour des combos tels que Cephalic Carnage ou Exhumed. Avec quels groupes rêverais-tu de fouler les planches ?



En ce qui me concerne Hate Eternal, mais je sais que des groupes tels qu’Aborted, Cryptopsy, Misery Index ou Archspire sont chers au cœur de mes comparses. Je crois que le principal c’est de rencontrer des groupes sympas avec qui tu passes de bons moments, qu’ils soient établis où pas.



11- En une quinzaine d’années vous avez connu une progression régulière mais assez impressionnante. Maintenant votre nom commence à être très bien connu ; je suppose que cela ne se fait pas sans une grosse quantité de travail. Est-ce la raison principale de vos mouvements de line-up « conséquents » ?



Je ne pense pas. A chaque fois que le line-up a bougé c’est que la personne avait besoin de se focaliser sur autre chose, mais il est vrai qu’avec Thibaud nous répétons souvent ensemble depuis le début du groupe en 2006, donc ça doit forcément jouer. Je dois dire que Dimitri et Sylvain se sont jetés à bras le corps dans le groupe depuis leur arrivée et que cela nous a motivé de plus belle. Chacun a abattu un gros travail de son côté, et la venue de Dimitri a aussi permis d’apporter une touche nouvelle à notre musique.





12- Espères-tu pouvoir défendre rapidement ce nouvel opus sur les planches ? Autrement dit, avez-vous d’ores et déjà des plans prévus pour aller dérouiller le public ?



Notre nouveau bassiste Dimitri travaille dessus. Et oui on espère bien revenir le plus vite possible sur scène pour pouvoir se défouler et retrouver nos potes. Après, la période est un peu spéciale, la plupart des festivals repartent en 2021 avec la programmation de 2020, voir même reportent à 2022 avec les mêmes groupes, beaucoup de salles ne savent quand elles vont reprendre, certaines ont même fermé, c’est dur pour tout le monde et on félicite les assoces et tous les acteurs de la scène metal qui ne lâchent rien.



13- Petite question subsidiaire avant de conclure cet entretien : « Revenge And Supremacy » est considéré par certains comme un ep ; d’autres comme moi le voient comme un album (après tout, ce ne serait pas le premier album à afficher une durée équivalente !). Et toi, quel est ton avis là-dessus ?



Pour moi c’est notre premier album, il n’y a pas a tergiverser.



14- Bon, je t’ai menti : je t’avais parlé de quinze questions et il n’y en a que quatorze…Mais fidèle à mon habitude, je te laisse ces quelques lignes pour nous parler de ce que tu veux : ta passion pour le foot kazakhe des années 30, tes trucs et astuces pour rendre les carrosseries encore plus propres ou même ton avis sur la création d’une cagnotte pour offrir des cours de batterie à Lars Ulrich. C’est à toi !



Merci pour ton intérêt, et on espère revenir rapidement sur scène pour vous faire voyager au fin fond de l’univers connu.

