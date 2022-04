Interview de DISFUNERAL pour l'album "Blood Red Tentacle" Interview Entretien avec le groupe (2022) Bonjour les gars, merci à vous de m’accorder un peu de temps pour ces quelques questions ! Tout d’abord pouvez-vous me raconter l’histoire du groupe et sa création ?



Cela remonte à des temps antédiluviens… A la base nous avons créé HERPES avec Nico, Clem et Renaud car nous étions accros à AUTOPSY et qu’il y avait trop peu de groupes qui jouaient de cette façon. L’idée était de se faire plaisir en retrouvant les ambiances de la bande à Reifert et de partager cela. DISFUNERAL est simplement né des cendres d’HERPES lorsque l’on a voulu jouer un peu plus sérieusement.



Votre premier Ep éponyme sorti en 2017 a fait son petit effet et a eu des retours positifs, vous attendiez-vous à cet engouement ?



A cette période, nous voulions passer à autre chose vis-à-vis de nos débuts. Il fallait que ça sorte rapidement pour présenter le nouveau son et tourner avec. Nous avons fait un EP pour présenter le nouveau groupe et produit cent cassettes rapidement. Les cassettes sont parties directement et nous avons été contactés par des labels. Surpris que ça ait autant marché et fiers car nous l’avons enregistré et mixé nous-mêmes en purs novices !



Vous avez pris votre temps avant de passer à l’étape supérieure et d’enregistrer cet album, était-ce un choix voulu ou les circonstances ont fait que tout a traîné en longueur ?



Il y a longtemps que l’on voulait faire un album mais nous étions très lents à composer. De plus, on se lasse vite de nos anciennes compos. On s’est mis donc en tête de reprendre tout à zéro. En réfléchissant à partir de nos références, nous avons choisi quel style/ambiance on voulait donner à l’album et on s’est enfermé pour finir l’album en ressassant nos albums culte. Une petite pandémie puis on a réussi à finir cela début 2021 et l’album a été mixé autour d’avril. A cela s'ajoutent des délais monstres pour le pressage des vinyls et t’as une date de sortie au 15 avril 2022.



Vous êtes désormais signés chez Redefining Darkness, que je considère comme étant un des meilleurs labels à l’heure actuelle. Comment vous êtes-vous retrouvés sur leur catalogue ?



Thomas nous a contacté dès le début car il a adoré notre EP et il voulait travailler avec nous pour le futur album. D’autres labels nous ont contactés mais nous avons préféré travailler avec un passionné qui aime notre musique. Ce n’est que secondairement que nous avons découvert que Redefining Darkness était une grosse référence dans les labels indépendants avec des groupes qui envoient comme SARCATOR, ETERNAL EVIL, WRAITH ou encore SENTIENT HORROR.



Venons-en à cet opus en lui-même ce qui m’a marqué c’est cette production volontairement crue que l’on pourrait croire avoir été enregistrée en live. Avec le recul êtes-vous satisfaits du rendu proposé ? Vouliez-vous dès le départ ce son rétro au possible ?



Nous voulions un son rétro dès le départ mais que cela soit audible et tranchant. Nous n'étions pas tous forcément d’accord sur le type de son sur l’album (la balance entre la crasse et la puissance n’était pas évidente). Nous avons trouvé un compromis sur ce que nous attendions et Robert Pehrsson a fait le reste en trouvant exactement ce que nous voulions. Après, on a vraiment bossé sur l'ambiance de chaque morceau. Il y a beaucoup de guitares additionnelles où l’on a choisi minutieusement chaque effet. Idem pour les voix. Pour le côté live, je pense que ce n’est pas le son mais plutôt la manière dont les chansons sont composées et structurées. On compose toujours ou presque en pensant jouer sur scène. Nous sommes pleinement satisfaits du résultat : un équilibre entre l’ambiance macabre et une certaine puissance.



On sent une large influence des débuts d’ENTOMBED dans votre son, j’imagine que la mort de L.G. Petrov vous a marqué ?



La mort de Petrov, c’est bien sûr une grosse perte pour la scène Death Metal. En concert, c’était toujours un plaisir de l’écouter. Un grand chanteur avec une voix bien identifiable. C’est triste, But Life Goes On…



Nous allons t’étonner mais ENTOMBED n’est pas une référence directe dans DISFUNERAL mais ça l’est dans le sens où ENTOMBED a largement influencé une partie des groupes dont nous nous inspirons. De même que nous n’avons pas un son typiquement swedish…



La pochette signée Jon Whiplash est absolument magnifique, comment s’est effectuée cette collaboration ? Avait-il carte blanche ou aviez-vous une direction artistique à lui fournir ?



On est d’accord cette pochette est énorme. Beaucoup d’ambiance et de travail sur l’album, il fallait que la pochette suive. On a choisi Jon parce que sa pochette de SKELETHAL “Of the Depths…” était exactement le style qu’on voulait. On lui a filé des mots clés et de là, c’est allé très vite, premier essai réussi, quelques corrections sur le rendu des couleurs et ajout de bestioles et c’était réglé !



On sent un gros revival autour du Death à l’ancienne, que ce soit en France comme à l’étranger ! J’imagine que cela doit vous faire plaisir !



Ce revival s’est amorcé il y a un bout de temps maintenant. Vers 2010, après le revival Thrash on a eu le droit à une floraison de jeunes groupes de Death jouant à l’ancienne ( MORBUS CHRON, MIAM, REPUKED, MIASMAL etc…). On a l’impression que ça a continué jusqu’à présent et qu’il y a des bonnes sorties à l’étranger comme en France.



Vous êtes basés à Nancy où justement ce son à l’ancienne semble connaître un vrai intérêt (je pense notamment à DEATH BLOOD), vous êtes de cet avis ? Comment se porte la scène Metal dans la ville et en Lorraine en général ?



J’ai écouté DEATH BLOOD (2 covers) ça a l’air vraiment cool. Il y a DEATH WHORE aussi, savant mélange de Death et de Hardcore, je trouve que ça marche très bien, ils ont un son bien swedish, à écouter ! En Lorraine, il y a quelques groupes qui jouent à l’ancienne mais je pense qu’on peut les compter sur les doigts d’une main… Je dois t’avouer qu’avec le Covid nous avons complètement décroché de la scène Lorraine car nous ne sommes plus allés en concert depuis un bout de temps. Ça a l’air de reprendre…



A titre personnel n’écoutez-vous que du Death Metal old-school ou son penchant moderne vous plait-il également ?



Niveau Death Metal, nous l’aimons à l’ancienne non pas parce que c’est “True“ mais parce que c’est le type de son et d’ambiance que l’on aime. Le Death “moderne” ne dégage pas la même ambiance. C’est moins punk, moins crade. Il nous arrive parfois d’écouter des trucs plus modernes quand même.



Quelles sont vos découvertes et coup de cœur récents qui vous ont marqué et que vous aimeriez faire partager ?



Alors récent… C’est relatif… Le dernier REPUKED nous a littéralement cassé la gueule. Le son, l’ambiance, les compos. C’est vraiment le genre de rejeton d’AUTOPSY que l’on adore. Le dernier NEKROMANTHEON nous a bien plus et a bien traumatisé Flo…



Quels sont vos projets pour cette année ? Des concerts sont-ils prévus ?



Oui, cette année on aimerait reprendre les concerts. Là, on répète pour pouvoir assurer des concerts prochainement. Et on commence déjà à composer le prochain album. Histoire qu’il sorte avant que tu aies des arrières petits-enfants…



C’est l’heure de se quitter je vous laisse le dernier mot…?



Jaffa Kree.

AJOUTER UN COMMENTAIRE plus d'infos sur Disfuneral

Death Metal - 2015 - France