Etrange résout l'énigme Interview Entretien avec Deadale et Velhon (2022) Bonjour, Etrange. Je suis honoré que vous ayez accepté cette interview pour Thrashocore. Votre nouvelle sortie, Enigme, prévue pour le 1er septembre 2022, confirme l'immense potentiel que beaucoup avaient perçu dans votre précédent opus. Pour ma part, comme je l'ai écrit ma chronique, je vous considère désormais comme un poids lourd du metal progressif hexagonal, tant vos deux albums fusionnent avec une grande maîtrise les ingrédients qui font le charme du genre avec une touche personnelle issue de la science-fiction et du metal extrême. En la drapant dans une part de mystère qui laisse une large part à l'imagination de l'auditeur, votre musique est à l'évidence très réfléchie et mérite qu'on s'y plonge corps et âme. Du coup, désolé, mais votre groupe est une véritable manne à questions!



I. Histoire



1/ Même si vous êtes déjà connus sur Thrashocore qui vous avait déroulé le tapis rouge lors de votre précédent opus, pourriez-vous présenter à notre lectorat les deux entités qui composent Etrange ? Comment fonctionne votre duo ?



Deadale : Salut ! Alors, pour faire court, je suis le guitariste, bassiste et fraîchement illustrateur du groupe. Etrange est un duo formé fin 2017, éloigné géographiquement (600 km, c’est peu à l’échelle cosmique, mais loin pour organiser une répétition), qui travaille donc à distance.



Velhon : Salut, je suis le pianiste/clavieriste/ingé son du groupe. Nous sommes un projet exclusivement studio, on fonctionne uniquement à distance via les outils actuels de communication. Quand on se voit une à deux fois par an au mieux, c’est pour boire un coup et parler vie perso.







2/ J'aimerais revenir sur le concept que vous avez construit pour ces deux albums. Cette histoire de sonde spatiale intelligente à la recherche d'un nouvel habitat pour les Terriens en détresse est-elle le fruit d'une conscience écologique ?



Deadale : En fait, je pense que cette aventure est bien plus pessimiste que cela. Dans le concept, Etrange est ce qui suit l’Humanité. Je n’ai pas dit « reste » mais « suit » car on ne sait pas trop ce que sont devenus les humains qui ont envoyé cette sonde dans l’espace. Elle n’a pas de mission particulière sauf à devenir une sorte d’héritage d’une vie intelligente sur Terre. Elle adresse des rapports plus ou moins réguliers à ses créateurs (la musique) mais, étant dotée de sa propre conscience, Etrange vit pour le moment sa propre existence.



3/ Renforcé par les magnifiques illustrations cosmiques de Stan W. Decker et de Deadale, ce concept prend vie grâce à vos riffs. Ce deuxième album met en scène la rencontre entre ETRANGE et ENIGME. Vous mentionnez notamment la théorie des mondes parallèles. Rédigez-vous un scénario au préalable, que vos compositions sont chargés de suivre, ou est-ce que vous vous laissez porter par l'inspiration qui découle de votre musique ?



Deadale : Nous partons toujours d’une histoire écrite composée d’actes. Quelque chose de court mais qui guidera nos compositions et les ambiances que nous souhaitons retranscrire à un moment donné. Une fois la trame posée, on laisse libre cours à notre imagination ou nos délires musicaux.







4/ Comme votre musique le laisse transparaître, j'ai l'impression que la rencontre entre ces doppelgängers fût assez mouvementée. L'interprétation pourra être différente pour chaque individu qui y posera les oreilles. Mais pour vous, créateurs, comment cette confrontation entre ETRANGE et ENIGME s'est-elle déroulée ? Pourriez-vous donner quelques pistes supplémentaires ?



Deadale : Je pense effectivement qu’il y a autant d’interprétations de l’histoire que d’auditeurs. C’est un peu le but recherché: nous laissons des indices à travers la musique, les noms des morceaux, les illustrations, une histoire qui tient sur un coin de table et, s’il rentre dans le délire, l’auditeur fera le reste du travail. Pour ma part, je peux te dire que je suis fasciné par le thème des paradoxes spatio-temporels. Dans son voyage, notamment sur le 1er album, Etrange traverse un genre de trou de ver (« Gateway »). Qui sait où mène ce portail ? C’est ce à quoi je pensais pendant tout le processus de composition. Etrange se rencontre t-elle dans le futur ? Est-ce son double dans un monde parallèle ? Où est-ce que la Terre avait adressé non pas une mais 2 ou plusieurs sondes dans l’espace ? D’ailleurs, il ne t’aura pas échappé que le logo de Enigme ressemble fortement à celui de Etrange. J’ai mon idée sur la question mais peut-être que je me trompe, haha.



Velhon : pour moi cette rencontre tourne forcément au vinaigre haha. Comme l’a dit Deadale, il y a une bonne dose de pessimisme dans notre concept, et ça se ressent dans l’intégration plus prononcée d’éléments extrêmes dans la musique. Tout est sujet à interprétation, mais nos compositions sont aussi construites de telle sorte que des effets de miroirs, de symétrie, de similitude mais aussi de disparités émergent. Est-ce un voyage dans le temps qui conduit à la rencontre d’elle-même ? Est-ce une dimension parallèle avec un alter ego qui n’est pas vraiment elle ?



II. Influences



5/ Ouvrons le chapitre des influences. Vous parlez de « science-fiction rétro, de musiques de films et de jeux vidéos ». Je note aussi un grand intérêt pour les sonorités des années 1980 (déjà bien présente sur l'album précédent, en témoigne l'excellent break mid-tempo d'« Astralis »), peut-être encore renforcé sur Enigme avec le dernier morceau « Eclipse » qui sonne comme un vestige de cette époque. Pourriez-vous développer et mentionner des œuvres auxquelles vous êtes particulièrement attachés, qui vous auraient fondamentalement influencés pour la genèse de vos deux albums ?



Deadale : Pour ma part, ce sera surtout des influences visuelles (films de SF, jeux vidéo ou illustrations). La SF permet de s’évader, elle développe l’imaginaire, elle permet de concevoir des choses inconcevables. Il est fréquent que j’associe nos morceaux à des films, par exemple Blade Runner pour le début d’Irradiance, Stargate pour Gemini, etc. Il m’est plus simple de mettre en musique ce que j’arrive à visualiser. Lorsqu’on se penche sur un morceau, on va lui donner cette couleur soit black, soit 80’s, soit électro, en fonction de la couleur recherchée. C’est de la peinture musicale.



Velhon : Je baigne dans la nostalgie des années 80s depuis des années, je suis fasciné par la créativité de cette période, et l'explosion des synthétiseurs (pour le meilleur et le pire haha). J’écoute beaucoup de metal extrême mais aussi de la synthwave/retrowave actuelle et bien sûr les grands classiques de l’époque. Tu mélanges tout ça et ça donne une partie de l’ADN de Etrange. Pour « Eclipse » nous voulions une 2ème respiration pour un album déjà dense (la première respiration étant « Irradiance »), et avec notre concept sci-fi j’ai voulu faire un hommage aux jeux de tir spatiaux comme R-Type, Gradius etc. Ces jeux s’inspirant aux-mêmes, sur le plan musical, des références de hard et de prog jazz de l’époque. Comme ça la boucle est bouclée!







6/ Même si votre son reste plutôt atypique, il est tout de même marqué par certaines influences progressives autant classiques (Dream Theater, Liquid Tension Experiment) que modernes. Le morceau « Möbius » m'a particulièrement marqué dans ce registre. Quelle importance a ce genre musical pour vous deux ?



Deadale : Le metal prog ? Je pense que c’est un genre qui a bercé nos jeunes années. Il est donc normal que nous en retrouvions des traces dans nos compos. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, nous écoutons peu de prog actuellement. Des groupes récents je veux dire. À part Haken que j’adore, je n’en écoute pas vraiment. Nous écoutons et échangeons surtout de la musique extrême. Mais, pour un tel concept, je pense que nous pouvons laisser libre cours à notre inspiration et ratisser plus large que de faire juste du prog ou juste de l’extrême.



Velhon : effectivement on a beaucoup écouté DT et LTE durant leur âge d’or (fin 90s / début 2000), mais aujourd’hui à part Haken que l’on adore, c’est surtout des trucs brutaux et tourmentés qui nous bottent.



7/ Je vais rester corporate, nous sommes un webzine metal à tendance brutale. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire sur le metal extrême, comme l'indiquent implicitement les nombreux « blast-beats » qui rythment vos morceaux et devraient même plaire à l'ami Keyser. Sur Enigme, vos parties extrêmes sont savamment dosées. Quelles sont vos influences dans ce registre et qu'apporte-t-il à la musique d'Etrange ?



Deadale : Comme je te disais, nous écoutons beaucoup de metal extrême. J’affectionne tout particulièrement le speed/thrash et le death (techno death, death old-school, brutal death)…. Ce qui ne se ressent pas du tout à l’écoute de Etrange, ahahah.



Velhon : j’écoute énormément de black metal et de death brutal. On retrouve des bribes de ces influences dans les plans blastés ou encore quelques mélodies ou accords joués en tremolo, effectivement, mais ça reste quand même très mélodique et enrobé avec de gros arrangements orchestraux et aux synthés.



8/ Après l'excellent « Nebula » sur Etrange (2019) qui comportait un passage qui sonnait un peu comme une sardane, vous avez persisté dans vos expérimentations « hispanisantes » sur Enigme. Pourquoi allez-vous vers ces sonorités, qu'est-ce qui vous y attire ? Comment les incorporez-vous dans vos compositions éminemment metal ?



Deadale : Velhon avait composé le passage sur « Gemini » dont tu parles et qui me faisait penser à un vieux générique de téléfilm ou de séries des années 70. Nous avons hésité à le placer dans le morceau car nous avions une version alternative, plus black metal. Finalement, il aurait été dommage de ne pas l’intégrer à l’album. Je pense que ce besoin d’introduire des expérimentations est nécessaire à certains endroits clés, pour maintenir l’attention et provoquer quelque chose chez l’auditeur. Ce passage évoque une sorte de danse entre les 2 sondes, au milieu de l’affrontement que représente ce morceau. Il colle parfaitement au concept.



Velhon : effectivement, sur « Gemini », le break oriental ouvre tout un plan aux influences latino, avant d’enchaîner avec une fusion du plan latino avec le leitmotiv de l’album (thème apparaissant sur 4 morceaux) et une mélodie au sax. Initialement nous avions peur que ça parte un peu trop loin dans le délire, nous avions prévu une version black plus conventionnelle comme l’a expliqué Deadale. Mais une fois le morceau plié, et les écoutes répétées qui s’enchaînent, l’évidence s’est imposée à nous : pourquoi s’emmerder à prendre des précautions, on avait un plan super original qui marchait super bien et on l’a remplacé par un truc qui nous faisait moins grimper aux rideaux. Alors on s’est dit « merde, on remet le plan ‘samba’, et puis c’est tout! ».



III. Compositions



9/ Justement, pour élargir la question précédente, comment se passe le processus de composition chez Etrange ? Comment structurez-vous vos idées afin de former des morceaux ?



Deadale : Comme évoqué précédemment, nous avons une trame de départ. On discute de la direction musicale du morceau et on propose des idées, des riffs, des thèmes, etc. On pioche aussi dans des vieilles idées qui prenaient la poussière sur des disques durs.

Une fois qu’on a trouvé la base de départ qui nous convient, on avance chacun notre tour sur un morceau composé en midi sur Reaper. On s’envoie carrément le projet Reaper et on avance. Les morceaux sont toujours composés comme cela et nous ne savons pas toujours ce que ça va donner au final. Tout se fait sur le moment « ici, je verrai bien un break comme ça. Ici, il faut coller un blast. Là il faut un truc épique. ».



Velhon : toutes les compos sont d’abord maquettées au millimètre sous Reaper, y compris les guitares avec des VST. Un morceau peut partir d’un riff, d’un bout de valse au piano, d’une ancienne idées stockées dans un coin, ou encore d’une vieille compo restée à l’état de maquette et dans un style totalement différent (j’ai pas mal de maquettes de musique orchestrale ou electro dans mes archives). Ensuite on s’envoie des suites possibles, des enchaînements. J’intègre tout ça de la façon la plus pertinente possible, parfois l’un fait des propositions à l’autre, parfois on a déjà 2min d’idées qui se tiennent intégralement et qui n’attendent plus qu’à être arrangées aux petits oignons.



10/ Je l'ai souligné dans ma chronique, j'ai l'impression qu'Enigme suit une sorte de fil rouge, avec un riff cosmique et emblématique qui revient dans tous les morceaux. J'ai l'impression que ce riff matérialise en quelque sorte la présence d'ENIGME... quelle émotion, quelle particularité vouliez-vous incarner à travers ce motif récurrent ?



Deadale : Sur cet opus, nous avions vraiment à cœur de proposer un vrai concept album, avec un thème récurrent, plus ou moins caché, comme fil conducteur à l’histoire. C’était nécessaire pour créer ce lien constant entre les 2 sondes, protagonistes de l’aventure. Je me suis toujours demandé quelle serait ma réaction si je me retrouvais nez à nez avec un être qui me ressemble dans un endroit où je ne devrais rencontrer personne. Comme les premiers conquistadors en leur temps. Cela doit être un grand chamboulement émotionnel. De la curiosité, de l’attirance, de la méfiance, de la jalousie, de la rivalité, de la crainte, de l’amour, de la haine, etc. Dans notre histoire, c’est identique et les morceaux reflètent cette dualité constante.



Velhon : sur Etrange 2019, nous avions des rappels entre certains morceaux afin de créer une cohésion et ainsi créer un “concept album” sur le plan musical. Pour Enigme, lors de l’écriture de « Entity » le premier morceau, nous avons introduit sur le dernier tiers ce thème à mi-chemin entre Stargate et Haken (premier album), et plus on faisait boucler le morceau, plus on se disait que ce thème, somme toute assez simple, illustrait parfaitement l’ambiance de notre histoire : quelque chose de magique, de spatial et d’intrigant voire dangereux. On a alors décidé de reprendre ce thème dans plusieurs morceaux, arrangés différemment à chaque fois, un peu comme dans V de Symphony X.







11/ Même si Enigme propose une vraie continuité avec Etrange (2019), j'ai l'impression que vous avez poussé le bouchon encore plus loin, notamment au niveau de la production, qui me paraît plus ample et puissante qu'auparavant. Je pense aux sonorités de claviers et de guitare, à la boîte à rythme qui me semble bien plus groovy ; Deadale, Velhon, avez-vous « upgradé » votre matériel ? À quels procédés avez-vous eu recours pour densifier votre production ?



Deadale : la prod, c’est le dada de Velhon. Mais nous avons travaillé de concert pour qu’elle soit au niveau de nos attentes et de l’évolution du groupe. Il n’était pas concevable de faire moins bien que sur le 1er, ni même de proposer la même chose.



Velhon : nous avons un temps repris le mix et le mastering from scratch. Mais nous voulions créer une continuité sur le plan du son, pour ne pas créer de disparité trop prononcée entre le premier et le second album. Mais je suis finalement reparti du même mix et mastering, en mettant juste les petits coup de tournevis qui vont bien pour améliorer la clarté de l’ensemble, avec des guitares plus massives, une basse plus rondes, et mieux gérer la grande quantité de pistes qui sont parfois superposées. Le VST des drums est le même, avec le même kit que sur le premier album :) C’est celui qui me plaisait le plus, avec une caisse claire percutante mais pas compressée à outrance, et des cymbales naturelles également.



IV. Futur



12/ Une question qui suit la précédente. Même si votre musique est éminemment complexe et ambitieuse, avez-vous déjà envisagé de compléter votre line-up, en intégrant un batteur par exemple, voire imaginer son portage vers le live ?



Deadale : Pas le moins du monde. Nous avons déjà du mal à trouver du temps libre pour bosser à 2, alors je n’imagine pas si nous devions recruter d’autres musiciens. De toute façon, il était convenu depuis le départ que Etrange resterait un projet « passion » virtuel, pour se faire plaisir. Mais pas un projet en dilettante non plus. C’est un projet musical très sérieux voué à être dégusté au casque, chez soi ou en voiture ;). Et puis, notre collaboration musicale est vraiment top, il n’y a aucune raison que cela change avec le temps.



13/ Toujours dans le registre de l'ambition, vous sortez votre musique en totale indépendance, ce qui est tout à votre honneur. Même si le succès d'estime – amplement mérité – est au rendez-vous, avez-vous l'ambition de démarcher des labels pour offrir à Etrange une meilleure exposition ?



Deadale : C’est une question que l’on me pose souvent et à laquelle je n’ai pas encore de réponse. Nous n’avons jamais cherché de label car, pour le moment, nous sommes satisfait du déroulement de l’aventure. Velhon et moi nous complétons parfaitement, nous avons tous deux nos “spécialités”, chacun sait ce qu’il a à faire dans et pour le groupe. On fait notre petit bonhomme de chemin, de façon artisanale, avec notre poignée de fans qui nous soutiennent. J’aime bien ce côté DIY : tu échanges avec les fans, tu réponds aux mails, tu cherches des contacts sur internet, le bouche à oreille, on bricole des visuels, etc. Le seul truc qui m’emmerde, c’est d’aller à La Poste… mais si j’y vais, c’est parce qu’on nous commande des albums, alors je n’ai pas le droit de me plaindre.



Velhon : c’est Deadale qui se charge de la communication etc. Pour ma part, si un label nous contacte pour nous proposer de distribuer nos disques, je pense que ça pourrait grandement nous intéresser. Maintenant pour la partie production c’est une autre affaire, comme dit Deadale c’est du DIY et on adore travailler comme ça car on fait exactement ce que l’on veut, comme on le veut.







14/ Allez, je tente quand même, sinon je vais m'en vouloir. ENIGME est-il le ETRANGE du futur ? Est-ce que votre vaisseau sensible poursuivra sa quête dans un troisième album ? Avez-vous déjà des pistes ?



Deadale : J’ai déjà en partie répondu à cette question et je te laisse le soin d’imaginer ce que tu veux ;) . Mais, oui, il y aura probablement des suites. Nous n’avons pas prévu de mettre un terme à l’aventure de Etrange.



Velhon : Il y aura certainement un 3ème opus, même s’il y a quelques mois nous aurions répondu que non. Enigme a demandé tellement de travail que l’on se disait qu’on ne pourrait pas aller plus loin ou remettre ça. Je ne sais pas si nous irons encore plus loin, ou bien si nous proposerons quelque chose de différent tout en étant une continuité naturelle, mais je me vois mal ne plus travailler avec Deadale, et ne plus échanger toutes ces idées ensemble!



15/ Le dernier mot est pour vous, au cas où j'aurais oublié de mentionner une thématique qui vous tient à cœur. Merci encore sincèrement pour l'évasion qu'offre votre musique autant que pour le temps que vous consacrerez à répondre à cette interview.



Deadale : Je tiens à te remercier d’avoir pris le temps d’écouter nos albums et pour cette interview très pertinente. Elle me permet de saluer nos fans et les chroniqueurs qui portent un intérêt grandissant à notre musique !



Metal progressif instrumental - 2017 - France

