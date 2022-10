Interview Embrace Your Punishment Interview Entretien avec Embrace Your Punishment (2022) [Cette interview nous a été transmise par Jibé, qui souhaitait la voir publier sur Thrashocore. Merci à lui]



Tout d’abord formés sous le nom de C-VICE en 2004, les Nordistes d’EMBRACE YOUR PUNISHMENT

nous assènent depuis bientôt 20 ans un Deathcore qui a progressivement tourné en une variante à

fortes tendances Slamming Brutal Death Metal. Interview du groupe, au retour de leur prestation live en ouverture de STILLBIRTH, pour nous présenter

plus en détail le groupe, leur univers et leur actualité.



1. Pouvez-vous dire quelques mots pour vous présenter ? Quels sont les membres du groupe et

leur background musical ? On peut imaginer que certains sont fans de Hardcore et d’autres de

Metal extrême ?



Salut, on est EYP, on joue du brutal groovy death/hardcore. Le line up depuis 2019 est

constitué de Geo à la guitare, Clem D à la basse, Clem à la batterie et Vivien au chant.

L’arrivée de Clem D constitue le premier gros changement de line-up depuis des années !!

Tu as tout à fait raison, Clem D et Geo sont bien plus axés Death dans leurs écoutes que

Clem et Viv qui sont plus ancrés dans le Hardcore. A noter que Clem R s’est pris, contre

toute attente de passion pour le groupe Skeletal Remains depuis quelques mois,

l’exception qui confirme la règle sans doute ????



2. Que jouait C-VICE et qu’est-ce qui avait occasionné le changement de nom ?



C-VICE jouait du metal/hardcore et à l’arrivée de Geo en 2007 en tant que 2ème guitariste,

il apporté une touche de brutalité supplémentaire, ce qui a engendré un changement de

style et donc, de nom.



3. A qui vous adressez-vous avec Embrace Your Punishment (Acceptez Votre Châtiment) comme

nom de groupe ? Quelle est la punition en question ?



Honnêtement, il fallait un nom brutal, « Punishment » sonnait bien, on a brodé autour !



4. S’agit-il de la communauté musicale à laquelle vous faites référence avec le titre de votre EP

« My family » ? (Si non, à qui ?)



Bonne question ? On voulait un EP fédérateur, et « My family » s’y prêtait bien comme

titre.



5. Quels sont les messages que vous vouliez faire passer avec cet EP ?



Un changement de nom et de style, marquant. Il fallait marquer le coup pour ce nouveau

départ.



6. La thématique de valeurs telles que l’honneur (« Honor The Braves », « ... Kill Fucking Cowards

») et l’intégrité (« Fear Hypocrisy & Sickness », « Stay True ») est mise en avant dans votre 1er

album intitulé « Honor Before Glory ». La pochette représente des casques et armes de

Spartiates, on est loin des monstres et de l’imagerie « médicale » gore du Slamming Brutal

Death. Est-ce votre influence Hardcore qui explique votre intérêt et votre positionnement sur ce

type de sujets ?



Effectivement, on est parti sur une thématique spartiate/guerrier, qui nous parlait plus.

Nous ne sommes pas vraiment fans de l’image gore/medicale associée au Death et Slam

de façon générale. Il n’est pas anodin de noter que Geo est également un très gros fan de

God Of War, donc ça a aussi eu son influence !! En ce qui concerne l’influence Hardcore,

pas vraiment non, mais c’est vrai que ça peut coller.



7. D’autres titres du même album pourraient être considérés comme plus teintés de pessimisme

(« Die In This World », « Alone In This Pit », « Broken Life », « Nothing To Lose »), ce qui n’est

pas non plus très courant. Quel est votre regard sur l’histoire et sur la société ?



De façon générale, on fait un style brutal, on essaie d’y coller avec des lyrics plutôt

sombres.

En ce qui concerne la société/histoire, le consensus est le suivant : on est plutôt dans la

merde.



8. Ça reste guerrier (« Human Warfare », « For the Victory », « The Conqueror ») mais on semble

passer de l’antiquité à la fantasy avec votre 2ème et dernier album en date (« Nameless King »).

D’ailleurs la pochette a vraiment de l’allure ! Elle est de Pedro Sena à qui on doit notamment des

couvertures de CD de WORMHOLE, d’HURAKAN et d’ANALEPSY dans le même genre. Avez-

vous choisi un visuel disponible ou bien lui avez-vous demandé d’en créer un en fonction du

concept de l’album ?



Non, c’est un concept que nous lui avons soumis et il a parfaitement su répondre à nos

attentes : un côté massif, épique et brutal, sans passer par la case gore.



9. Le déferlement apocalyptique qui y sévit semble avoir été lancé par ce « Roi sans nom ». S’agit-il

du personnage du jeu vidéo « Dark Souls III » qui était un dieu de la guerre tueur de dragons et

qui a fini par s’allier avec eux ?



Exactement, c’est tiré de l’univers de Dark Souls III. Le personnage se prêtait extrêmement

bien à la chose. C’est un choix totalement assumé, Clem D et Geo sont de gros fans des

sorties From Software et des univers créés par Miyazaki.

Pour le choix de Nameless King, ça reste une référence « connue » qui fait tiquer les gens

avec DS3 ; mais le nom en lui-même laisse un champ de possibilité pour construire un

lore, une histoire.



10. Au dos du t-shirt de « Nameless King », on peut lire l’inscription « Kingdom split by their hate ».

Quel en est le sens ? Un lien avec la 9 ème chanson de l’album (« Masters of Hate ») ?



Il fallait une punchline et dans « Black Storm » elle arrive juste avec le break, c’est un

placement calculé et brutal. Pas de rapport entre les morceaux, même si la thématique

globale reste la même.



11. Plusieurs chanteurs d’autres groupes font des apparitions dans l’album, dont ceux des

Américains d’INTERNAL BLEEDING et de DEVOURMENT qui sont souvent crédités comme les

créateurs du Slamming Death. Comment avez-vous été en contact avec eux et quels sont vos

rapports avec le reste de la scène ?



Très simplement, on leur a demandé et ils ont dit oui immédiatement. Pour ce qui est de la

scène Slam, on s’y retrouve car on aime cette scène, mais on a envie de varier les plaisirs

avec d’autres type de riffs, de tempos.



12. « Nameless King » a été enregistré (comme son prédecesseur) au Boss Hog Studio dans le Nord

et est – cette fois – produit par le label portugais Miasma Records / Vomit Your Shirt. Quels ont

été leurs apports notables quand vous comparez avec « Honor Before Glory » qui a été

autoproduit ?



Pour Nameless King, l’album y a été enregistré, mais le mix/master a été fait par Miguel de

Demigod Recordings. On ne peut que vous recommander ses services pour avoir un très

gros son !! Miasma/VYS nous a permis de nous professionnaliser, d’obtenir plus de

visibilité et de mettre EYP sur la carte mondiale. Merci à Marco et Micael pour ce qu’ils ont

fait !!



13. Les enregistrements de « Nameless King » sont bien rapides, contiennent pas mal de pig squeal

(« cris de cochon ») (comme dans « Terror » ou « Fear the Wolves » par exemple) et

contrairement à vos premières productions, aucun titre n’atteint les 4 minutes. On voit une

évolution du Deathcore vers le Slamming Brutal Death ; qu’est-ce qui vous a fait naviguer dans

ce sens ?



L’objectif avec « Nameless King » était de niquer des mères du début à la fin, d’où ces

durées. Il fallait être efficace, et il est difficile de maintenir ce sentiment d’urgence et de

violence tout en tirant sur la longueur (c’est notre vision de la chose)



14. 5 ans entre votre EP (« My family » - 2009) et votre 1er album (« Honor Before Glory » - 2014), 5

ans entre le 1er et le 2ème (« Nameless King » - 2019) ; doit-on s’attendre au 3 ème en 2024 ? Avec

des titres toujours plus Slamming Death et plus rapides ? Ou bien avec l’apparition de parties

beaucoup plus calmes et mélodiques comme la fin inattendue de « The Conqueror » qui conclut

« Nameless King » ?



Nous sommes en plein dans la compo du successeur de « Nameless King ». On

charbonne à fond pour pouvoir sortir quelque chose de qualitatif pour 2023.

On essaie simplement de faire la même mais en mieux, peaufiner le style.

Brutalité/Groove/Blast/Break ????



15. Dans une interview accordée à « Heretik Magazine » il y a quelques années, vous expliquiez que

la basse à six cordes permet d’avoir « ce son lourd et bien grave ». Est-ce que vous avez aussi

déjà pensé à une deuxième guitare pour étoffer encore davantage votre son ?



Non, tout est pensé pour une seule guitare. Par expérience, ça sonne beaucoup mieux en

live. Devoir sonoriser 2 grattes n’est pas toujours simple, c’est parfois brouillon. Et de

toute façon, y’a plus de place dans le Kangoo du groupe (lol)



16. Parallèlement à EMBRACE YOUR PUNISHMENT, certains de vos membres sont impliqués dans

d’autres formations. Je pense à Clément et SUN EATER, son projet solo de Brutal Death (aussi

chez Miasma Records) et Geoffroy qui fait des prestations comme guitariste de scène/session

(les 2 ?) de STILLBIRTH. Comment est-ce que cela vous influence ?



Pas vraiment, en ce qui concerne SUN EATER, c’est une entité différente musicalement,

peut être des similitudes par moments, mais cela s’arrête là. En tout cas, Clem D n’essaie

pas de faire du SE lorsqu’il compose pour EYP.

Pour Geo, il fait du session pour aider STILLBIRTH, mais pas d’influence majeure pour la

compo. Au contraire même, l’apprentissage des morceaux permet même de voir les

différences entre les 2 groupes ????



17. Vous avez tourné dans de nombreux pays européens (Angleterre, Allemagne, Suisse, Belgique,

Portugal...), quels sont vos meilleurs souvenirs de scène ?



Il y en a plusieurs forcément, les contextes jouent beaucoup. On va quand même dire que

faire le Deathfeast c’est toujours une expérience, de même pour le XXXAPADA NA

TROMBA Festival au Portugal (on y retourne en janvier 2023 pour bien commencer

l’année)

Mention spéciale à la mini tournée UK de 2019 qui reste un super souvenir. (Clem D)



18. Vous venez de jouer pour la date française de la tournée « Brutality Unleashed » de

STILLBIRTH, en compagnie d’ORGANECTOMY et de GUTSLIT. Une 1ère pour vous à Paris,

avec un public présent et réceptif (circle pits et pogos). Votre retour sur ce concert ?



Franchement, super ambiance, super son, très grosse surprise. Dès les premières notes

c’était la violence dans le pit. Pour un mardi soir, ça fait plaisir. Très très bon souvenir. Une

excellente première sur Paris, vivement la prochaine ????



19. C’était bien votre guitariste qui accompagnait STILLBIRTH ce soir ?



Oui, Geo était bien à la guitare sur cette date ! Il les a accompagnés sur le début de leur

tournée.



20. Vous aviez pensé demander à STILLBIRTH de jouer « Blackstorm » sur scène avec vous ;

comme sur l’album ?



Dès que l’occasion se présente, nous faisons effectivement venir Lukas sur scène avec

nous pour Black Storm (on a pas mal croisé STILLBIRTH sur nos dernières dates en plus).

Mais pour cette date, il avait des doutes sur la taille de la scène et il a préféré s’abstenir.

Cela passe pour cette fois uniquement haha.



21. Le mot de la fin est pour vous...



Merci pour cette super interview, très bien pensée et qui va au fond des choses (lol). On a

passé un bon moment à y répondre.

Pour le reste, supportez les groupes, supportez les assos, supportez la scène, merci à

ceux qui nous écoutent !! Bientôt notre nouvel album. Git Gud.

