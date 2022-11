Interview de HERESIE pour l'album "Par-Delà Les Vents" Interview Entretien avec Tonnerre (Chant - Basse) et Pluie (Chant - Guitare - Batterie) (2022) Salut les gars et merci de prendre un peu de temps pour répondre à ces questions, pour commencer pouvez-vous vous présenter ainsi que l’histoire du groupe ?



Pluie : J'ai 20 ans et j'habite à Limoges, j'ai toujours été un grand passionné de musique, et d'art en général.



Tonnerre : J'ai 17 ans et j'habite en campagne limousine, j'aime la nature, l'histoire et la musique.



Nous sommes HERESIE depuis 2021 maintenant, mais nous sommes avant tout des amis d'enfance. Nous avons donc decidé de former un groupe ensemble l'année dernière, en ayant déjà une idée de ce que l'on voulait faire, comme on avait cette même vision des choses.



Malgré qu’HERESIE soit très récent vous avez déjà trouvé le temps de faire un Ep et un album, l’inspiration est-elle venue facilement ? Comment s’est passé le processus d’écriture et d’enregistrement ?



Les idées de notre premier EP Poésie Noire se sont créées assez naturellement, au travers de nos discussions, et de nos jams. On savait pas exactement ce que tout celà allait donner mais on savait qu'on se devait de le partager.



On a enregistré en home studio en quelques semaines, et on était plutôt satisfait du résultat pour un premier projet "officiel". Avec le recul, évidemment que le mixage n'est pas le meilleur mais c'était un bon début et on a bien progressé depuis.



Vous jouez en commun dans VARGARNA, comment considérez-vous ce projet ? Les aspirations et inspirations sont-elles les mêmes ?



VARGARNA n'est pas forcément un projet à prendre au sérieux, ce sont des démos/sessions improvisées et ce sont des "tests", avec un son raw, sans mixage, mais on s'est dit que si ça pouvait intéresser des gens, ne sait-on jamais, on les partagerait ici.



Malgré votre jeune âge vous avez déjà une grosse expérience, quels sont vos parcours respectifs ?



Tout d'abord merci! Je ne sais pas si on peut parler de grosse expérience car on ne part pas vraiment de quelque part si ce n'est que nos propres conceptions et idées, et inspirations. Nous aimons le Black Metal, mais aussi tout style de musique, et « Poésie Noire », grâce à son petit "succès", est finalement ce qui nous a lancé et motivé à continuer, en faisant toujours de notre mieux pour avoir l'esprit clair et les inspirations.



On vous sent attachés à votre belle région du Limousin qui transparaît surtout dans l’Ep « Poésie Noire », cela est-il le cas ? Avez-vous souhaité mettre en valeur les contes et légendes du secteur ? Que représente cette campagne et la ruralité pour vous ?



Tonnerre : Effectivement la photo de la cover met bien en avant la nature de ce beau Limousin.



Pluie : Attaché, peut-être oui ! Disons que je me suis toujours plus senti dans mon élément à la campagne, et la notre en est une bien belle, je trouve. J'ai écris quasiment toutes les paroles jusqu'à présent, et j'ai essayé d'y mettre en avant une certaine valeur, une belle vision de nature et de couleurs. « Poésie Noire », ne porte pas ce nom pour rien, j'ai concrètement voulu faire de la poésie. Je me sens moi-même quand je chante ces paroles. Et je pense qu'HERESIE aura toujours cette touche de poésie dans les paroles, parce que ça correspond parfaitement au groupe. Tonnerre écrit très bien aussi, et on se répartira le travail des paroles encore plus à l'avenir.



Vu que vous êtes tous deux fans de poésie y'a t'il une oeuvre poétique ou un/des poète(s) qui vous inspirent particulièrement ?



Pluie : Pour moi, je dirais Victor Hugo et Arthur Rimbaud. J'aime beaucoup leurs poèmes mais je pense honnêtement que ce serait plus une influence "inconsciente"



Tonnerre : Je dirais que je suis plus inspiré par les livres, les romans, mais en poète j'aime beaucoup Baudelaire.



On connaît mal la scène Metal de Limoges et de ses alentours, comment se porte t’elle ? N’est-ce pas trop dur de jouer par là-bas ?



Pluie : Je ne sais pas si c'est moi mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde à Limoges, dans la scène Metal, il y'a quelques groupes, et intéressants certes, mais je n'ai pas l'impression qu'on fasse beaucoup de "bruit" par rapport aux autres régions, c'est dommage. (Sauf exception bien sûr, comme ANOREXIA NERVOSA. Mais je parle surtout de la scène actuelle, à Limoges même et aux alentours)



Tonnerre : À l'heure actuelle on n'a jamais fait de concerts, mais on répète ardemment pour en faire prochainement.



Si « Poésie Noire » avait un côté authentique et mystérieux « Par-delà les vents » montrait une facette plus violente, débridée et classique… êtes-vous d’accord avec ça ? Est-ce un choix voulu ?



Pluie : Je trouve que c'est une très belle manière de dire les choses, je suis totalement d'accord. En fait, à la base, cet album « Par-delà les vents » ne devait pas être un projet HÉRÉSIE, on avait un son plus raw, et vraiment différent de l'EP, mais finalement après avoir écrit des paroles dessus on s'est rendu compte qu'il correspondrait très bien pour un album du groupe.



Vous êtes des partisans du format cassette fait-maison pourquoi ce choix ? Est-il prévu des sorties cd ou vinyle ?



Tonnerre : Les cassettes fait-maison permettent de garder une certaine authenticité, et une sorte de contact en plus avec notre communauté. Mais on ne refuse évidemment pas toutes propositions de labels. Des sorties CDs sont prevues pour le prochain album, théoriquement.



Pluie : Personnellement, je ne suis pas fanatique des vinyles, mais j'accepte toute proposition. Ce n'est juste pas dans nos priorités pour l'instant. J'aime beaucoup les cassettes, et les CDs.



On vous sent fan des formations old-school, vous confirmez ? Quels sont les groupes phares pour vous deux ?



Pluie : En effet, je confirme, je suis dans un sens assez puriste pour ce qui est de la scène Black. Mes groupes phares, j'en ai beaucoup, et de tout style, parce que j'écoute énormément de groupes, de musique même en général, j'ai beaucoup de temps donc celà me permet de faire tout un tas de découvertes. J'ai écouté maintenant plus de 1300 albums de Black Metal (Oui, j'ai compté.) pour en faire des sortes de reviews, et je dirais avoir une sorte de "crédibilité" pour pouvoir juger ma musique avant tout, puis avoir une activité de critique à côté. C'est un plaisir avant tout. Mais pour répondre, si je devais nommer trois groupes pour moi, de trois styles différents : HELLHAMMER, FORGOTTEN WOODS, DARKTHRONE.



Tonnerre : les trois groupes phares pour moi sont : PESTE NOIRE, WINDIR, et BURZUM



Quels sont vos projets futurs ? De nouvelles compositions sont-elles déjà en cours ?



Comme dis plus tôt, on s'entraîne dur pour de futurs lives, on essaye encore de trouver du monde pour former un line-up live complet et concret, on aimerait notamment trouver un second guitariste. On est très complets tous les deux individuellement mais on aimerait beaucoup déléguer afin de se concentrer et d'avancer le plus efficacement et bien sûr avec le plus de plaisir possible.



On a donc un album qui est terminé et qui portera le nom du groupe, il sort prochainement. On espère qu'il plaira et qu'il sera un avancement de plus pour le groupe !



C’est l’heure de se quitter je vous laisse le dernier mot…



Pluie : Merci beaucoup pour toutes ces questions, c'est très enrichissant d'avoir ce genre d'opportunité, cela pousse l'intérêt et la reconnaissance du groupe, et j'en suis empli de gratitude !



Tonnerre : Merci !

