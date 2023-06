XENOTHEORY Interview Entretien avec Florent, Adrien, Nico et Léo (2023) XENOTHEORY est une jeune formation que le public a eu le plaisir de découvrir sur scène en mai dernier, en ouverture de la date parisienne de VULVODYNIA.

Florent (guitare, programmation batterie, claviers), Adrien (guitare), Nico (chant) et Léo (basse) nous présentent leur concept et répondent également à nos questions concernant notamment ce premier live, ainsi que leur 2ème album à venir !



1/ Je crois que le groupe s’est formé seulement l’année dernière. Peux-tu nous en présenter la genèse et votre envie de Slamming Deathcore ?



Florent : Alors dans les faits, on a commencé à tous bosser sur le projet l’été 2021 mais c'est une idée qu’Adrien et moi avions en tête depuis plusieurs années déjà, depuis 2018 je dirais. Au départ, il était question de faire un split album entre nos 2 projets respectifs GUTTURAL DEEPTHROAT et HEPTAEDIUM, dans le but de mélanger le côté très bas du front du premier, et les ambiances et rythmiques chaloupées du second. C’est fin 2020, que c'est devenu concret, lorsqu’Adrien est venu enregistrer les parts de guitares de l’album de GUTTGUTT dans mon home studio (... ça fait stylé dit comme ça mais c'est une chambre avec un pc à 600 euros, une carte son qui en vaut le double et un clavier qui colle). On a bossé si vite qu’on a pris le temps, en fin de soirée après un McDo bien mérité, de composer une version bêta du morceau « Boogeyman ». Le lendemain pareil, après l’enregistrement des dernières guitares parts de GUTTGUTT, un McDo et un digespliff, on a composé « Rêverie » il me semble, et le début de « The Swarm ». De là, on s’est dit qu’il fallait en faire quelque chose et je n’ai pas laissé le choix à Léo (ex-PROMETHEAN) et bassiste de GUTTURAL DEEPTHROAT de se joindre à la fête, puis dans la journée, il a à son tour forcé Nico, ex-PROMETHEAN également, de donner sa voix et sa plume au projet.



2/ Quel est votre secret pour avoir sorti un premier album (« Dawn of an Eyeless Realm ») si rapidement ?



Adrien : Il n’y a pas vraiment de secret, Florent, c’est une machine à riffs, une usine à compos. Tu lui laisses une guitare et un pc pendant une semaine, il te compose 5 albums ! Dès la naissance du projet le premier week-end, on avait déjà sorti les prémices de 3 compositions. Puis par manque de beaucoup de temps (je faisais des travaux dans mon appart le soir après le boulot et le week-end), Florent s'est occupé du reste de la composition de l’album, et il a enchaîné directement sur le deuxième, le bougre ! Et quand on se voit tous les deux pour composer, une alchimie se crée, on sait exactement ce qu’on veut l’un et l’autre, du coup ça peut aller très vite ! Pour le deuxième album, on a écrit un morceau spécial pour des featurings (dont je garde les noms secrets pour le moment) en une soirée !



3/ Comment expliquer le nom du groupe (que j’ai aussi parfois vu écrit « XNTH ») et le concept autour de monstres extraterrestres ? Ils sont même dans vos remerciements (« We’d like to thank all the Aliens, Xenomorphs and Facehuggers out there ») !



Nico : A la base, Florent voulait partir sur de la science-fiction et plus précisément sur Warhammer 40K. Le problème étant que je ne connais pas du tout cet univers ! Après moults réflexions, nous avons trouvé un terrain d’entente sur la saga « Alien », qui avait à la fois une forte identité culturelle, artistique et politique dans les sujets qu’elle aborde, tout ce qu’il faut pour un concept album et donner une identité au projet. Pour les remerciements, je pense que c’est de l’ordre de la blague !



4/ D’ailleurs la pochette avec un énorme alien à la HR Giger est sublime. A qui la doit-on ?



Florent : On la doit à Kax, une amie de longue date qui officie dans le graphisme pour la scène Metal depuis moult lunes. Je lui ai expliqué rapidement le concept et étant aussi une fan de la bestiole de Giger, elle a accepté direct. Franchement elle a fait un taf de ouf, si bien qu’elle est maintenant indissociable du projet et de son identité graphique. Elle sera donc naturellement l’autrice de l’artwork de notre second album et également du merch qui arrive bientôt. Vous pouvez la contacter ici si jamais vous voulez du visuel marquant et détaillé : kaxarts666@gmail.com



5/ On y voit une femme de dos (Ripley ?) qui lève les bras face à la bête. Cela pourrait être aussi bien pour la commander que pour se rendre ; comment faut-il l’interpréter ?



Florent : Non ce n’est pas Ripley mais comme elle, elle se dresse face à ce monstre et par conséquent, face à ce qu’il représente et toutes les symboliques dont il est empreint, qui sont autant de thèmes abordés dans l’album.



6/ Le titre de l’album pourrait être traduit par « L'aube d'un royaume sans yeux » et l’alien de sa pochette n’a pas d’yeux. Est-ce que vous voulez justement faire passer un message sur des choses que l’on ne voit pas / ne veut pas voir au sein de la société ?



Florent : C'est ça ! En fait tu peux y voir 2 lectures, la première étant celle où tu associes le titre directement au Xenomorph et la seconde, qui décrit en réalité la chute du genre Humain qui détruit aveuglément tout ce qu'il touche et qui trop souvent ferme les yeux sur les atrocités qui sont commises. Le “royaume sans yeux” c'est le nôtre, et le Xenomorph représente dans ce cas mère nature dans toute sa brutalité, qui va nous mettre une rouste bien méritée.



7/ Vos textes semblent également mentionner la cupidité et le matérialisme, entre autres. Quelles sont vos autres thématiques abordées derrière vos histoires de monstres extraterrestres ?



Nico : Tout comme dans les premiers « Alien » et d’autres œuvres de SF, on se sert du contexte futuriste et des personnages décrits dans l’histoire pour pointer du doigt / mettre à la loupe ce qui ne va pas dans notre système et mode de vie actuel.

Donc inévitablement, ça critique un capitalisme exacerbé qui fait passer le profit à tout prix, en dépit de la vie et des conséquences néfastes que ça peut avoir sur les gens et l’environnement.



8/ Votre logo me rappelle celui du groupe de Deathcore américain SIGNS OF THE SWARM. Par ailleurs, le 9ème titre de votre album est intitulé « The Swarm ». Ce sont juste des coïncidences ou bien il y a une sorte d’hommage ?



Nico : Alors pour la ressemblance sur le logo, c’est du fait que les Xeno ont une forme “insectoïde”, du coup il fallait que ça ressorte dans le logo pour faire sens. Concernant le titre « The Swarm », rien à voir avec le groupe, le titre fait référence aux lyrics, dans lesquels les Aliens (l’essaim en fait) avertissent les Humains de leur venue, et donc de leur fin qui est proche.



9/ Puisque l’on en est aux comparaisons, l’ambiance oppressante que vous dégagez et le fond sonore avec les nappes de clavier me fait penser à OCEANO. Ce groupe fait-il partie de vos influences ?



Adrien : Pas du tout, on voulait une ambiance sombre et pesante qui colle à l’univers du groupe et l’image que nous voulons véhiculer, de quoi rendre claustrophobe les voyageurs d’un temps qui écoutent notre album.



10/ On peut se procurer la version digitale de « Dawn of an Eyeless Realm » pour 6,66 euros sur votre Bandcamp. C’est votre sens de l’humour ou bien votre côté diabolique qui ressort ?



Léo : Les deux, on est si crétin que ça en devient diabolique.



11/ L’album est également disponible en cassette audio. J’étais surpris de voir ça aussi avec un groupe de Black Metal récemment. C’est pour quelques collectionneurs nostalgiques ou bien ça revient réellement comme le vinyle ?



Léo : Pour répondre honnêtement c’est parce que j’ai toujours rêvé d'avoir une sortie K7 d’un album sur lequel j’ai bossé. De plus, je sais qu’on a eu plusieurs demandes de sorties physiques, alors je me suis dit, pourquoi pas faire une première sortie d’album uniquement en K7 ? Du coup j’ai bassiné les autres et ils ont cédé ! C’est clairement un format qui revient petit à petit au même titre que le vinyle, mais un peu moins que ce dernier, certes. Forcément, l’attrait de la nostalgie rentre en jeu, mais ça va au-delà de ça je pense. C’est aussi un moyen de soutenir les groupes et d’avoir une pièce physique de tout ce labeur musical. Au temps où la consommation de la musique devient de plus en plus rapide avec le streaming, je pense que la K7 et le vinyle vont dans le sens de l’Expérience Musicale prévue par le groupe. De prendre le temps d’écouter, plutôt que de survoler.



12/ « Alienation », puis l’ensemble de votre opus, s’est retrouvé sur la plateforme SlamWorldwild qui est une référence pour le genre. Comment avez-vous fait pour y être diffusé ?



Léo : Nous avons été diffusés moyennant quelques deniers !



Florent : Ouais, faut juste lâcher un billet !



13/ Nico (chanteur) et Léo « Dino » (bassiste) sont aussi au line up du groupe de Death Metal symphonique PROMETHEAN. Est-ce une formation toujours active ?



Léo : PROMETHEAN est toujours actif oui, mais Nico et moi avons quitté le navire en 2022 et 2019 respectivement pour de nouvelles aventures musicales (XNTH du coup) !



14/ PROMETHEAN sonne comme « Prometheus », film inspiré de la saga « Alien » qui explique les origines du Xénomorphe. C’est une thématique qui vous suit !



Nico : Alors pour PROMETHEAN, il s’agit d’une référence direct à Prométhée, le projet abordant la mythologie grecque. Mais effectivement, Ridley Scott a repris ce concept pour sa nouvelle saga « Alien ».



15/ Vous étiez en très bonne compagnie en participant à la date parisienne de la tournée « Unique Legion Tour 2023 » (avec VULVODYNIA en tête d’affiche). Quels sont vos retours sur cet événement, qui était également votre premier concert !?



Nico : Nous étions tous stressés, nous n’avions pas fait de scène depuis plus ou moins 3 ans, et c’était notre premier live pour XENOTHEORY, la pression était donc grande. Au final, malgré quelques pains pour ma part, le public et les autres groupes nous ont félicités pour notre set ! C’était très gratifiant ! J’ai même eu le droit à une comparaison de mes vocaux à ceux de CJ de THY ART IS MURDER.



©E.L.P-Photo (Elie Lahoud Pinot Photography)

www.instagram.com/elp_photo



16/ Le 2ème album a déjà été composé et enregistré. A quoi faut-il s’attendre et pour quand peut-on l’espérer ?



Florent : C'est une véritable suite, que ce soit au niveau de l’histoire que ça raconte ou de la composition. Il ne faut donc pas s’attendre à des expérimentations folles ou de grosses différences par rapport au premier album musicalement parlant. Il y aura cependant l’ajout de quelques vocalistes d’autres groupes en featuring, on vous garde la surprise. J’espère qu'on pourra le dévoiler pour fin 2023 !



17/ Un batteur en vue ?



Léo : Pour l’instant nous nous débrouillons bien, mais si jamais un batteur se sentait capable de rentrer nos tapis de doubles, nos blasts et nos mesures un peu baisées, qu’il n'hésite surtout pas ! → xnth.slam@gmail.com ←



18/ Toujours pas de version CD ni de merch, malgré la demande insistante de vos fans ?



Léo : Nous avons bien sûr entendu les demandes de nos fans, nous avons commandé des digipacks et une première salve de t-shirts. Malheureusement, ils n’étaient pas arrivés à temps pour le concert mais ils seront très bientôt disponibles sur notre Bandcamp !



19/ Voulez-vous conclure sur un « Gloire à la xénosaucisse » ou alors autre chose ?



Florent : GLOIRE A LA XENOSAUCISSE, SYMBOLE D’AMOUR ET D’INTOXICATIONS ALIMENTAIRES ÉGALEMENT, BL-BL-BL-BLEHH <3

Slamming Deathcore - 2021 - France