3RD WAR COLLAPSE Interview Entretien avec Cris, Juan & Kalle (2023) Après avoir sorti son 2ème album « Catastrophic Epicenter » en août dernier, le collectif de Brutal Death/Grind en a fait la promotion en parcourant l’Europe pendant la première partie du mois de septembre. Comme la tournée passait par Paris et Lyon, nous avons pu voir ce que cela donnait en concert et nous prendre notre coup de Kärcher (cf. live report « Catastrophic Hecatomb - Euro Tour ») ! Fin octobre, le groupe partage sur YouTube la vidéo « Lacerate the Rival », filmée lors de leur étape de Charleroi, en Belgique. Pas mal d’actualité donc, et l’occasion de les questionner afin d’en savoir en peu plus sur leur parcours et leurs motivations.

Cris (guitare, chant), Juan (basse, chant) & Kalle (batterie) répondent à nos questions.



1/ Pour ceux qui n’ont pas encore posé les oreilles sur vos productions, peux-tu nous présenter 3RD WAR COLLAPSE ?



Cris : Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’interview, nous apprécions vraiment l’opportunité ! 3RD WAR COLLAPSE est un groupe formé par des membres brésiliens et finlandais. Depuis le début, notre but a toujours été de jouer ce que nous appelons du Death Metal ou du Brutal Death mais avec un certain degré de liberté, ce qui signifie que l'on peut inclure n'importe quel type de son dans le groupe, il y a des inclusions de Thrash Metal, Grindcore et même Hardcore. Peu importe le type de riff de guitare ou de rythme de batterie que nous écrivons, si nous l'aimons, c'est bon ! En surtout à propos des paroles, nous voulons écrire sur des sujets que nous avons sous les yeux et qui nous dérangent, je veux dire... juste en nous basant sur des faits réels, des problèmes et des conneries qui arrivent et que nous vivons tous les jours.



Kalle : Il y a des blast beats (NdT : technique de batterie à un tempo élevé), que voudrais-tu de plus... haha?



2/ Vous aviez déjà tous de l’expérience dans d’autres formations…



Juan: Nous sommes, pour utiliser un euphémisme, plutôt expérimentés. Nous avons donc eu l’opportunité de jouer dans d’autres projets et groupes au fil des années. C’est un métier difficile mais il n’y a rien qu’on ne saurait mieux faire !



Cris : Oui mais maintenant je me consacre uniquement à 3RD WAR COLLAPSE.



Kalle : Ouai, en plus de 3RD WAR COLLAPSE, je joue aussi avec INFERIA (Porngrind) et PLAGUEBREEDER (Symphonic Death/Black).



3/ On peut lire sur Metal Archives que la création du groupe remonte à 2016, mais également que la batterie du 1er album (« Damnatus », chez Guttural Brutality Productions) a été enregistrée en octobre 2015. Donc cela demande des explications…



Cris : C'est exact! Kalle et moi avons formé le groupe fin 2014, nous avons composé tout l'album chez nous à cause de la distance, et la batterie a d'abord été enregistrée en Finlande. Peu de temps après, nous avons enregistré le reste au Brésil, le mixage et le mastering ont été terminés en mai 2016.



Kalle : J’ai commencé à répéter des chansons pour le premier album « Damnatus » début 2015 donc je suppose que le groupe est né en 2014.



4/ Le reste des instruments ainsi que le chant ont été enregistrés entre février et mai 2016 mais l’album n’est sorti qu’en 2021. Quelles raisons font que 5 années auront été nécessaires pour la sortie ? On remarque aussi aucun post sur votre page Facebook entre mai 2016 et août 2020…



Cris : Nous n'avions trouvé aucun label intéressé car à l'époque c'était juste un projet. Presque 5 ans plus tard, un bon ami appelé David m'a envoyé un message pendant la pandémie, il a demandé de sortir l'album via Guttural Brutality (son label). A ce moment-là, j'ai pensé que ce serait une bonne idée et après une conversation avec Kalle et Rodolfo (premier bassiste/chanteur), nous avons dit oui et l'album est finalement sorti. Il n'y a eu aucune publication sur Facebook entre 2016 et 2020 parce que le groupe était mort...hahahaha



Kalle : Nous n'avions trouvé personne pour le sortir, c’est aussi simple que cela. Et au fil du temps, nous avons perdu contact jusqu'à ce que les gars trouvent Guttural Brutality qui voulait enfin le sortir. Après cela, nous avons recommencé à parler et à faire le deuxième album. Et nous voici !



5/ Qu’est-ce qui fait que Rodolfo, le bassiste-chanteur sur le 1er album, ne soit plus au line-up ?



Cris : Il se concentre désormais sur sa vie personnelle et comme il n'avait aucun intérêt à tourner avec le groupe, il n'aurait pas pu simplement enregistrer l'album. C'est un grand ami, je lui parle toujours via WhatsApp et nous lui souhaitons beaucoup succès.



6/ Il est crédité comme « invité de session » sur le 2ème album ; quelle a été sa contribution ?



Cris : Il n'a participé qu'au morceau "Killing each other", il n'y a eu aucune contribution à la composition de l'album.



7/ Je trouve que la basse ressort davantage sur « Catastrophic Epicenter » que sur le 1er album. Est-ce dû au style de jeu différent de Juan ou bien à d’autres raisons ?



Cris : Oui, Juan est un bassiste très talentueux et a certainement beaucoup contribué au nouvel album. Cette fois, nous avions décidé d'enregistrer dans un meilleur studio pour que le résultat final aille aussi plus loin, surtout parce que maintenant nous sommes plus impliqués qu'avant. Je crois qu'avec une meilleure production et aussi parce que nous sommes un power trio cette fois, il serait intéressant de donner plus de place à la basse qui est un instrument souvent oublié des groupes de Death Metal. Une autre différence est que Juan est un bassiste et non un guitariste qui joue de la basse.



Juan : Je dirais que la différence est davantage liée à ce que j’attendais du ton. J'aime les basses un peu plus crunchy avec cette sensation de parpaing dans ta gueule, et j'ai tanné Cris et le technicien du son pour obtenir ce son.



8/ Quant à la guitare, elle sonne très Brutal Death nord-américain (SUFFOCATION, DYING FETUS…) et un Thrash par moments. Quelles sont vos principales inspirations ?



Cris : Merci pour les comparaisons car ce sont des groupes qui sont dans mon cœur...hahahaha J'ai grandi en écoutant du Thrash Metal et j'essaie d'apporter certaines de ces influences au groupe, ainsi que le Death Metal des années 90 et le Brutal Death Metal de la fin des années 90 et du début des années 2000. J'aime aussi le Grindcore, c'est difficile de donner des noms mais je vais citer un groupe de chaque style que j'ai mentionné et qui m'influence : SEPULTURA (les débuts), SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, NAPALM DEATH.



9/ Est-ce une difficulté d’être 2 au Brésil et d'avoir Kalle, votre batteur, en Finlande ? Comment composez-vous ?



Juan : La technologie est notre plus grand alliée dans ce cas. Nous continuons à nous échanger des notes, des riffs, des vidéos, des paroles et finalement nous disons « ouais, ça le fait ». Nous étions un peu inquiets de notre alchimie live puisque nous ne pouvons pas répéter, mais tout s'est si bien passé depuis le premier jour que nous pouvons être assurés que nous sommes faits pour jouer ensemble.



Cris : Juan a simplement défini tout le processus et aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, on a fait deux albums sans jouer en même temps, je veux dire... comme un groupe enfermé dans un studio et jouant ensemble.



Kalle : En gros, Cris m'envoie une démo d'une chanson avec une batterie programmée, je l'écoute à plusieurs reprises, en essayant de réfléchir à des idées différentes et d'apporter un peu de moi dans la chanson, puis je vais sur mon lieu de répétition, je la joue plusieurs fois, en essayant différentes idées. Et quand je pense que c'est prêt, j’enregistre, j'envoie aux gars et ils font des commentaires. S'ils pensent que c'est bon alors je passe à la chanson suivante. C'est un long processus pour un album complet mais cette façon de faire fonctionne pour nous.



10/ En parlant du Kalle, je trouve le son de la batterie se fond maintenant mieux dans le reste de la musique que sur le 1er album ; à quoi est-ce dû ?



Cris : Je suis content que tu aies aimé le nouvel album ! Je crois que maintenant nous avons trouvé la meilleure façon de jouer ensemble, nous nous connaissons mieux en tant que musiciens et cela rend le processus de composition plus facile.



Kalle : Meilleur mix je suppose... haha je ne sais pas ! J'aime toujours beaucoup le premier album, mais le mixage a été meilleur cette fois. Je suis extrêmement content du son du nouvel album.



11/ Kalle a impressionné l’audience de votre concert à Paris et j’ai même vu des membres du public sortir leur téléphone pour le filmer spécifiquement. Quel est son secret ?



Kalle : Je répète beaucoup !



12/ Parmi les 10 dates de votre tournée européenne, laquelle avez-vous préférée ? Comment était le NRW Deathfest ?



Juan : Le NRW Deathfest a été une expérience formidable, mais si je ne devais choisir qu’une date, je tricherais un peu et en choisirais deux : Paris et Nuremberg. L’énergie du public lors de ces deux concerts était incroyable ! A Paris, j'ai été bluffé car c'était un lundi et je ne m'attendais vraiment pas à une telle affluence ! Je n’imaginais pas qu’il puisse y avoir autant d’énergie et de brutalité un lundi soir.



Cris : Le NRW Deathfest était vraiment top et même si on jouait en ouverture, nous avons eu beaucoup de chance car c'était notre première tournée ensemble et les concerts étaient tous très bons. Mais j'ai aussi adoré le concert à Paris et je dirais Postojna en Slovénie. C'était également très sympa car c'est un petit pays et beaucoup de monde est venu de la capitale pour nous voir et on s'est bien marré là-bas !



Kalle : Paris haut la main ! Nous n'avions pas beaucoup d'attentes puisque c'était un lundi soir mais nous avons été totalement époustouflés par le public ! Le NRW Deathfest était super aussi, nous avons joué en premier donc nous avons eu beaucoup de temps pour prendre quelques bières et regarder de bons groupes. L’équipe du Deathfest était également très cool et professionnelle !



13/ Des commentaires sur les groupes (français) qui ont joué avec vous ?



Cris : Des groupes super et des gars vraiment sympas, ce fut un grand plaisir de partager la scène avec GRIND-O-MATIC et SERPILLERE, j'espère avoir bientôt la chance de les revoir et de partager à nouveau une date avec eux, ce sera vraiment cool ! J'adore la scène française, les groupes sont putain de brutaux, j'aime beaucoup WARFUCK, PROUDHON, WHORESNATION et DEADFUCK que nous avons eu le temps de rencontrer à Lyon et avec qui nous avons également partagé la scène.



Kalle : DEADFUCK était vraiment cool ! Et les gars du groupe étaient super gentils et vraiment serviables !



14/ Avez-vous des anecdotes liées à cette tournée ?



Juan : Notre tout premier concert de la tournée a eu lieu à Halle (Allemagne) et nous avons pu répéter, pour la première fois, la veille pendant quelques heures. J’ai dit ça sur scène et après, un gars est venu me parler sur notre stand merch et m’a dit qu’il était impossible que nous n’ayons jamais répété auparavant et que nous racontions cela à chaque concert. Il était impossible de le convaincre du contraire. Mais, s'il n’a pas été convaincu, au moins il est reparti avec un CD et un t-shirt du groupe !



Cris : J'ai vraiment fait des conneries, je suis un peu maladroit....hahahahaha. Je vais vous en raconter juste une....hahahaha. A la fin du show à Lyon, les amis de DEADFUCK nous ont amenés à l’hôtel et chacun de nous est parti dans une voiture différente. Chris, le guitariste de DEADFUCK m'a laissé dans un mauvais hôtel. Je suis resté là 15 ou 20 minutes à l'entrée arrière de l’hôtel et quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, je me suis dit : je suis foutu ! hahahahaha. J'étais tellement fatigué que j'ai réalisé au bout de 5 minutes environ que je n'étais pas au bon endroit, heureusement les gars sont venus me chercher. Maintenant, en réfléchissant calmement, je pense que Chris est un peu maladroit...hahahahaha



15/ Avec le nom de votre groupe, son logo qui contient deux fusils ou encore des samples de champs de bataille (« Third War Collapse », « Lacerate The Rival »), le thème de la guerre semble être important. Peux-tu nous en dire plus ?



Cris : Je tiens à expliquer que nous ne soutenons aucun type de guerre, malheureusement nous vivons dans un contexte stupide où le pouvoir a plus de valeur que toute autre chose. Le nom du groupe est inspiré d'un éventuel effondrement qui se produirait s'il y avait une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui je constate que le mot "guerre" est devenu un mot courant car tout est raison de détester l'autre, l'impression que j'ai c'est que ce n'est pas vrai, nous sommes plus "égaux" et plutôt "rivaux", les gens tuent pour rien, tout type de préjugé finit mal... Des conneries comme la xénophobie, le racisme, l'homophobie, la religion ou même un point de vue différent sur quoi que ce soit sont des conneries de motif de haine et de guerre ; le nom a été inspiré par cette triste réalité qu'est devenu l'être humain. Aujourd’hui, le monde se définit par un seul mot : « intolérance ». Nous aimons exprimer notre point de vue dans toutes les paroles que nous écrivons sur la guerre, je crois que c'est un sujet qui sera toujours dans notre environnement.



16/ L’intro de « Fomites » semble être l’extrait d’un film qui parle de contamination. Et de nombreuses autres de vos chansons comme « Pandemic Nescience », « Catastrophic Epicenter », « Legion of the Infested », « Coffin Shortage » ou encore « The Last Hecatomb » montrent qu’une autre thématique (la plus importante maintenant j’ai l’impression) tourne autour des virus. L’effet Covid 19 ?



Cris : Exactement, comme je l'ai dit, nous écrivons sur ce que nous voyons. Lorsque « Catastrophic Epicenter » a été composé, nous étions chez nous en attendant ce qui allait se passer, malheureusement il n'y avait pas grand-chose à penser et quelle qu’allait être la situation endémique après la pandémie, je crois qu'il était naturel d'écrire presque tout l'album sur ce sujet. Quant à « The last Hecatomb », c’est plus orienté vers une catastrophe naturelle, les changements climatiques, quelque chose comme ça.



17/ D’ailleurs, est-ce que tu t’es renseigné sur les maladies contagieuses pour les paroles de « Catastrophic Epicenter » ?



Cris : Oui, j'ai fait un peu de recherches pour les écrire. Les gens s'en foutent de lire ou de comprendre les paroles dans le Death Metal mais comme il faut écrire, alors il vaut mieux "essayer" de bien faire les choses.



18/ Les questions sociales (inégalités, liberté, corruption…) sont-elles toujours présentes à votre esprit ?



Juan : Au Brésil, nous devons faire face à un énorme écart de richesse et à la corruption. Nous savons que les gens du monde sont confrontés à ces problèmes à des degrés divers, mais pour nous, il n'est pas possible d'éviter d'y penser puisque cela fait partie de la raison d’être de 3RD WAR COLLAPSE. Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs de penser que des problèmes aussi complexes peuvent être impactés par notre musique, mais nous aimons penser que nous pouvons au moins sensibiliser les gens.



Cris : Juan a tout dit ! Quoi qu’il en soit, à mon avis, la pauvreté, la corruption et les inégalités sociales ne font qu’augmenter et pour moi il n’y a pas de gouvernement honnête, ils sont tous pareils !



19/ Un mot sur vos pochettes d’album qui sont très travaillées ?



Cris : Merci mon ami! Nous ne pensons pas 100% la même chose sur ce sujet au sein du groupe mais je pense quand même qu'un bon graphisme peut attirer l'attention d'un nouvel auditeur, pas seulement la pochette mais le logo, le nom du groupe, tout influence une personne qui ne connaît pas votre musique pour la découvrir, si vous l'attirez d'une manière ou d'une autre. Nos pochettes sont basées sur le concept de l'album et l'idée de départ est toujours d'essayer d'apporter des éléments qui représentent les paroles. L'album « Catastrophic Epicenter », par exemple, est une idée basée sur les virus, la religion, la fin d'une société décadente, enfin... des thèmes qui sont présents dans les textes de l'album.



20/ Comment vous êtes-vous retrouvés sur un label italien (Lethal Scissor Records) ?



Cris : Nous avons envoyé quelques promos digitales à certains labels. Mais comme nous avions une tournée prévue pour septembre et peu de temps pour discuter avec un label, j'ai d'abord essayé de cibler. Nous avons reçu une proposition d'un label brésilien et une autre d'Italie avant Lethal Scissor, mais comme je savais déjà que Lethal Scissor est géré par Ycio (Ex-VOMIT THE SOUL) et Stefano (VOMIT THE SOUL), j'ai décidé d’avancer avec eux car ce sont des gars qui connaissent très bien la scène Death Metal et en plus, leur label est spécialisé dans ce style. De plus, Ycio avait aussi managé Permeated Records assez longtemps et il sait vraiment comment fonctionne la scène underground. Nous sommes très contents du travail de Lethal Scissor car c'est un label créé par deux amoureux du Death Metal qui n'a pas beaucoup de groupes dans son écurie. Cela leur permet de consacrer du temps pour chaque et créer plus d'opportunités.



21/ Où ce 2ème album a-t-il été enregistré (je crois au studio Kolotila à Helsinki pour la batterie mais le reste ?) et êtes-vous satisfait de sa production ?



Cris : Oui, c'est vrai, c'est exact, le reste de l'album a été enregistré au studio Dharma à São Paulo, qui est la ville où nous vivons. Nous sommes satisfaits du résultat, je pense que c'est bien meilleur que « Damnatus ». L'album a été mixé et masterisé chez Dharma aussi et honnêtement, j'ai vraiment aimé la production, c'était la meilleure option que nous avions dans les conditions actuelles.



Kalle : Très satisfait de l'album ! Oui, la batterie a été enregistrée à Helsinki et le reste à São Paulo.



22/ Qu’en est-il de l’implication de Kalle dans INFERIA & PLAGUEBREEDER et de Juan dans AKINEROPSIA ?



Juan : Jusqu’à présent, il m’a été facile de concilier les attentes de AKINETOPSIA et de 3RD WAR COLLAPSE. Les gars qui jouent dans AKINETOPSIA avec moi sont aussi des amis de Cris. Ce que j’espère, c’est qu’un jour les deux pourront partager la scène. Ce serait génial !



Kalle : Je partage mon temps libre avec ces groupes, plus 3RD WAR COLLAPSE. Mon lieu de répétition est globalement ma deuxième maison... haha !



23/ Comment est la scène brésilienne en ce moment ? Des groupes à conseiller ?



Juan : Concernant la musique Métal, et le Métal extrême en particulier, je pense que la scène brésilienne est l'une des plus prolifiques au monde ! Je sais que c’est un cliché de dire cela, mais il est difficile d’en citer quelques-uns. Néanmoins, de mémoire, je recommanderais INFAMOUS GLORY (Death Metal), PESTA (Doom/Stoner) et MIASTHENIA (Black Metal).



Cris : Il y a beaucoup de bons groupes ici, la scène est gigantesque, mais je recommande ESCARNIUM, QUEIRON, ROTBORN, QUESTIONS et WORST.



24/ Les titres de votre 2ème opus « Catastrophic Epicenter » sont un peu plus longs que ceux du 1er et il se termine par « The Last Hecatomb » qui – avec ses 4’17 minutes – est le plus long de l’album et aussi de l’ensemble de vos compositions. Par ailleurs, le 3ème tiers de ce titre « The Last Hecatomb » est très différent de ce que vous jouez habituellement : il s’agit d’un passage instrumental calme avec le bruit de l’orage en fond. Est-ce que cela présage d’une certaine évolution de votre son (avec des ambiances et plus de variété) à retrouver sur un 3ème album ?

On vous laissera conclure cette interview.



Cris : Nous ne le savons pas encore mais jouer lentement ne fait pas partie du plan....hahahahaha Il y aura certainement des surprises car nous ne sommes prisonniers d'aucun style mais ce sera toujours brutal, je n'en doute pas. C'est toujours bien d'évoluer mais ne laissez jamais derrière vous ce que vous aimez jouer, 3RD WAR COLLAPSE sera toujours un groupe qui aime jouer vite et violemment, mais quelle que soit l'influence que nous pouvons apporter sans déformer notre musique, elle sera toujours la bienvenue. Merci beaucoup pour l'interview et pour tout votre soutien ! Nous avons adoré jouer en France et espérons revenir le plus tôt possible ! Restez brutal !



Juan : Merci pour cette opportunité et on espère vous croiser prochainement !



Kalle : Continuez à « blaster » dans un monde libre !



