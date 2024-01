KRVNA Interview Entretien avec Krvna Vatra Smrt (2024) One-man band de Sydney (Australie), KRVNA vient de publier un nouvel enregistrement, l’EP intitulé « The Rhythmus of Death Eternal ». L’occasion d’interroger Krvna Vatra Smrt (KVS) afin qu’il nous présente son projet Black Metal et qu’il nous commente sa récente sortie.





1/ Salut, les critiques s’accordent généralement à dire que tu joues du Black Metal traditionnel ’90 mais avec une production moderne. Que souhaites-tu que l’auditeur ressente à l’écoute de ton son ? Tu peux en profiter pour davantage présenter KRVNA comme je crois qu’il s’agit de ta 1ère interview pour un média français.



Je ne peux pas vraiment contester cette description de ma musique. Pour moi, c'est du Black Metal honnête et traditionnel, joué comme il se doit. Ça sonne de cette façon parce que c'est ainsi qu'il sonnait pour moi dans les années 90, pendant mes années de formation en tant que musicien. Il s'agit donc pour moi de faire ce qui me semble le plus naturel. Je m'attends à ce que les auditeurs soient capables d'entendre et d'apprécier cela dans ma musique. Ce qu'ils en retirent est purement subjectif, je suppose !

J'ai formé KRVNA officiellement en 2020, lorsque j'ai travaillé sur des enregistrements et des démos qui reprenaient le matériel que j'avais passé les dix dernières années à écrire. Avec l'arrivée de la Covid-19, nous avions tous beaucoup plus de temps libre. À l'époque, je me remettais d'une épaule cassée et je pleurais la mort de mon père... et je suppose que le reste appartient à l'histoire. J'ai sorti une démo (et je l'ai rééditée avec des bonus), deux albums, et maintenant, plus récemment, un EP avec 3 titres originaux et deux reprises de certains de mes groupes préférés/chansons préférées (NDLR : cf. questions 19/ & 20/).



2/ Ton entité est régulièrement comparée au Black Metal suédois, le plus souvent aux groupes mélodiques (DISSECTION, SACRAMENTUM, DAWN) mais parfois également à la frange la plus brutale (MARDUK, DARK FUNERAL). Quel est le secret pour réaliser une telle synthèse ?



Tu mentionnes des groupes et des influences qui sont tous tout à fait appropriés et/ou adaptés à la définition de mon son et de mon approche. Il n’y a pas nécessairement de surprises – et la plupart des gens qui sont « en phase » avec ce qui se passait au début et au milieu (même à la fin) des années 90 peuvent trouver mon matériel « familier ». Combiner ce que je considère comme les meilleurs aspects de tous ces groupes est un peu un art sombre. Je n’arrive pas à mettre le doigt sur le processus. Pour donner un exemple, je ne m’assois pas avec un instrument et n’essaye pas d’écrire de la musique ou de composer des riffs. Je préfère de loin attendre qu’une idée me vienne naturellement à l’esprit. Peut-être qu’il se passe beaucoup plus de choses inconsciemment et je ne suis certainement pas vraiment en mesure de devoir me demander comment ou pourquoi cela fonctionne. Il semble simplement que ce soit le cas.



3/ Un commentateur de ta page Facebook relevait un mélange de mélodies slaves et de rythmes de valse dans tes premières compositions ; est-ce vraiment le cas ?



Certainement. Beaucoup de mes mélodies et rythmes basés sur la musique traditionnelle slave font absolument partie intégrante de la formule. On a dit un jour (pour paraphraser le musicologue David Byrne) que « la musique slave utilisait des tonalités mineures… » et même « …pour une musique joyeuse… » parce que « …leur vie était si dure qu’ils ne savaient pas vraiment ce qu’était le bonheur, de toute façon ». Il y a beaucoup à retenir de cette idée. Cette notion me semblait si familière et j’ai tendance à penser que nous souffrons peut-être d’une sorte de mémoire collective ou de désespoir. La dépression n'est pas nécessairement rare chez nous, Slaves (NDLR : il a des origines croates), il suffit de jeter un coup d'œil rapide à certains de nos plus grands écrivains.



4/ On entend du clavier dans ta musique mais il est loin d’être prédominant. Quels sont les apports que tu souhaites qu’il ait dans tes chansons ?



C'est l'une de ces questions récurrentes pour moi : à chaque version, je suis partagé entre en utiliser ou non. Il a généralement tendance à figurer sur mes enregistrements – je trouve qu’il ajoute simplement un peu d’ambiance ou qu’il sert à aérer la musique. Certains riffs peuvent être assez intenses, donc compenser cela avec un minimum de clavier peut aider à équilibrer les choses. Cela dit, je n’ai pas pensé qu’il était nécessaire sur mon dernier EP « The Rhythmus Of Death Eternal » car a plupart des riffs étaient déjà de nature assez mélodique.



5/ Ton travail à la batterie dans KRVNA est souvent noté comme un point fort. Comment l’approches-tu par rapport à DEARTHE où tu joues également de cet instrument ?



La batterie était en fait mon tout premier instrument. Même aujourd’hui, lorsque j’arrange de la musique, j’ai tendance à considérer le processus de composition du point de vue d’un batteur. La façon dont les percussions sont créées pour DEARTHE et KRVNA est similaire. C'est un peu un art sombre, mais cela implique une batterie électronique, des informations enregistrées en MIDI et le reste (beaucoup de patience et de temps pour éditer, arranger et rendre les choses parfaites). Il y a bien plus à faire dans le processus, mais je n’en parlerai pas ici. Mon kit acoustique (un joli NATAL de 7 pièces) prend la poussière dans un sous-sol depuis plus de 13 ans maintenant.



6/ Quant à la voix, quelle impression veux-tu qu’elle produise ? Comme quels chanteurs aimerais-tu sonner ?



Je n'essaie pas spécifiquement de ressembler à quelqu'un d'autre - mais mes chanteurs préférés sont David Vincent (au début), Pete Helkamp, Jon Nödtveidt, Legion et Daniel Rosten, pour n'en nommer que quelques-uns. Quant à l’impression, tant que mes performances vocales transmettent de l’intensité, de l’agressivité et une sorte de clarté, c’est tout ce qui compte vraiment pour moi.



7/ La quasi-totalité de tes titres font entre 7 et 8 minutes et cette uniformité t’a été reprochée. Qu’est-ce que cela t’inspire ?



En réalité, je ne suis pas nécessairement opposé à l’idée d’écrire des chansons plus courtes. Pendant le processus d’arrangement, j’essaie constamment de réduire les choses. Au départ, beaucoup de mes morceaux durent environ 13 à 15 minutes. Une fois que j'ai arrangé les voix - et que je me suis assuré d'avoir dit ce que je devais dire au niveau des paroles et que tout s'inscrit dans le cadre musical, je les réduis généralement à environ 6-8 minutes. Je n’écris certainement pas de chansons pour ceux qui souffrent de déficit d’attention, haha. Notre métier n’est pas d’écrire des chansons pop ou des airs de radio, je suppose.



8/ De qui est le logo de de KRVNA ? On y voit deux faux, était-ce pour annoncer que la mort serait un sujet omniprésent dans tes paroles ?



Scourge - le chanteur et tête pensante du groupe PESTILENTIAL SHADOWS a dessiné le logo pour moi selon certaines instructions initiales, notamment en ce qui concerne les deux faux - et bien sûr, la mort est fondamentale dans ce qui définit KRVNA . Je contemple la mort chaque jour.



9/ Cela nous amène au concept et à la thématique majeure de KRVNA : le vampirisme. Tes textes et ton inspiration traversent les âges : depuis l’antiquité (« Gethsemane Ablaze », « From the Shades of Hades… ») jusqu’aux XIX-XXème siècles (les auteurs Lord Byron/Polidori, Alfred Lord Tennyson, Bram Stoker, Dudley Wright et Samuel Beckett), en passant par le Moyen Âge (« … To the Targovistean Night », « The Flaming Hordes of Basarab »). Peux-tu présenter les récits que content tes paroles et les messages que tu veux faire passer ? N’hésite pas à développer.



La famille de ma mère vient d’un petit village de la péninsule d’Istrie, en Croatie. Sa famille et ses ancêtres y vivent depuis les années 1400, après avoir fui une incursion ottomane en Transylvanie, il y a des centaines d'années. Aujourd'hui encore, bien que leur langue et leur culture soient classées comme gravement menacées par l'UNESCO, quelques centaines de personnes dans le monde parviennent encore à prononcer quelques mots dans leur langue maternelle, l'« istro-roumain », et j'ai eu la chance d'avoir grandi en entendant toutes sortes d'histoires du village de ma mère ; dont certains concernent la sorcellerie et bien sûr même le vampirisme. Non loin de son lieu de naissance se trouve un autre village, « Kringa », qui abrite le premier cas de vampirisme officiellement documenté en Europe. En me concentrant sur les aspects les plus sombres de la culture de mon peuple, j’ai pu « faire la lumière » une fois de plus sur ces histoires, les présenter à un nouveau public, avant que le temps ne les éradique complètement.



10/ Le concept de la chair en particulier revient plusieurs fois, notamment dans « The Triumph of the Flesh over the Spirit », « For Thine Is the Kingdome of the Flesh » et bien sûr « Gethsemane Ablaze » (consommation de la chair de Jésus - via la transsubstantiation). Que mets-tu derrière ?



Il est tout à fait évident que le christianisme, à bien des égards, n’est qu’un paganisme européen « vêtu d’habits abrahamiques ». Les chrétiens adhèrent aux mêmes grandes fêtes et adorent et glorifient même les dieux anciens via le christianisme (un bon exemple est Saint-Élie, qui est en fait basé sur le dieu païen slave du tonnerre, « Perun »). Vénération du sang et sacrifice… de vieux thèmes paganistes, encore une fois, ayant trouvé leur place dans le dogme moderne. Comparer la promesse de vie éternelle du Christ, en particulier via la consommation même de sa propre chair et de son sang, ressemble étrangement à celle de la malédiction du vampire.



11/ Quelle est cette relique à laquelle le titre de la démo « Long Forgotten Relic » fait référence ?



La chanson elle-même décrit le sort des Istro-Roumains, par ses paroles, et décrit la disparition progressive d'une langue et d'une culture.



12/ Toujours au niveau du concept, comment te compares-tu par rapport à d’autres groupes de Black Metal inspirés par la même thématique (CRADLE OF FILTH, ABYSSOS, DROWNING THE LIGHT…) ?



Je ne pense pas que KRVNA ressemble particulièrement aux autres groupes de Black Metal vampiriques. En particulier des versions les plus récentes, la musique elle-même et le contenu des paroles divergent considérablement. Par exemple, une grande partie de mes nouvelles chansons se concentre sur les questions existentielles et la mort. Cela dit, je considère toujours DROWNING THE LIGHT comme représentant l’excellence en matière de True Vampiric Black Metal. Hails Azgorh !!!



13/ En mars 2023, tu annonçais que tes deux prochaines productions aborderaient notamment l’existentialisme et la mort de dieu.

Est-ce que comme dans les paroles de « Heresy » de NINE INCH NAILS, tu penses que « Dieu est mort et que tout le monde s’en fout » (« God is dead and no one cares ») ?



Bien sûr, je pense qu’à bien des égards, d’un point de vue collectif, la nécessité d’une notion telle que « Dieu » semble ridicule et redondante dans notre quotidien. En plus d’être une perte de temps totale, je ne vois aucun avantage appréciable à s’accrocher à des pailles métaphysiques. Nous existons, pas par notre choix personnel, et nous devons simplement tirer le meilleur parti des choses selon nos moyens et nos circonstances. Je me contente raisonnablement de faire mon temps tranquillement… et un jour, les lumières s’éteindront et tout cela cessera d’avoir d’importance, Dieu ou pas de Dieu.



14/ Tu penses que « Si ce n’est pas sombre, maléfique et violent, ce n’est plus du Black Metal ». Comment qualifierais-tu alors un sous-genre tel que le Cascadian Black Metal ?



Bien sûr, le Black Metal a divergé. De plusieurs façons. Et quand j'adhère à ces principes ou que je parle de ces principes, je reviens à une époque où le Black Metal semblait sombre, maléfique et violent. Telles étaient les différences fondamentales entre le Black et le Death Metal du début des années 90. Tout d’un coup, un groupe de personnes est arrivé et ne s’est pas contenté de « parler », ils ont également « agi ». Dites-moi que ce n’était pas, et n’est toujours pas convaincant, à ce jour ?



15/ Le 2ème album « For Thine Is the Kingdome of the Flesh » avait été annoncé chez Seance Records mais il est finalement sorti chez Third Eye Temple / Ancient Dead Productions. Que s’est-il passé ?



Très tard, presque à la fin de l'album en fait, les charmantes personnes qui sont derrière Seance Records se sont lancées dans un énorme changement de vie. Ils ont carrément quitté notre ville natale de Sydney et ont déménagé à des milliers de kilomètres. Je ne leur en veux pas. Sydney est une ville sans âme, tout est cher et il y a peu de véritables opportunités de réussite ici. Donc, à l’origine, l’idée était que Seance sortirait le deuxième album, nous avions eu plusieurs discussions à ce sujet, mais le calendrier ne convenait tout simplement à aucun de nous. Nous sommes restés amis, même si l'album n'est finalement pas sorti chez eux. Third Eye Temple et Ancient Dead ont fait un travail fantastique en ce qui concerne la sortie, et tout a semblé fonctionner pour le mieux au final !



16/ Greallach a réalisé un très bon boulot avec les pochettes de « For Thine Is the Kingdome of the Flesh » et de l’EP « The Rhythmus of Death Eternal ». Peux-tu expliquer à nos lecteurs ce qu’il faut y voir ?



Bien sûr – il y a quelques questions, nous avons abordé la transsubstantiation. Je me suis juste dit pourquoi ne pas créer une œuvre d'art à ce sujet, en termes littéraux ; et ma pensée immédiate a été « La Cène » pour illustrer « For Thine Is the Kingdome of the Flesh ».



17/ On trouve les mots « mort éternelle » dans le titre de ton nouvel EP. Je me serais plutôt attendu à « vie éternelle » pour continuer sur le vampirisme…



Oui en effet. Mon objectif a changé et j’ai trouvé dans la Mort une muse bien plus grande que celle de la « vie éternelle ».



18/ J’ai l’impression que tes nouvelles compositions de cet EP contiennent davantage de passages plus lents (comme le titre « A God’s Work » qui a d’ailleurs été qualifié de rêveur ou encore sur « What Great Lengths »), qu’elles contiennent moins de clavier & de chœurs et bien plus de solos. Est-ce que tu partages et est-ce fait consciemment ?



Ouais, tout à fait. Mon mode opératoire typique est d'arranger la plupart de mes riffs sur des rythmes explosifs. Alors quand je prends des rythmes à contre-pied, comme sur « A God’s Work », cela devient flagrant. Lorsque je l’arrangeais, j’avais en fait considéré que le rythme plus lent était un peu risqué. Mais au final, cela a donné un bon rendu. La chanson ne serait pas la même si elle n’était composée que de blast beats. Il y a de l’audace maintenant, c’est lent et maussade. Les solos semblent plus importants sur cet EP, je pense, en raison du fait qu'il n'y a que 3 chansons. Ce n’était pas nécessairement une décision délibérée de les rendre ouvertement plus évidents, mais je suis content de la façon dont ils se situent dans les chansons, et c’est un bon point de différence. Je n’entends pas beaucoup de Black Metal avec des solos de grande qualité.



19/ Les 2 derniers titres sont des reprises d’ABIGOR et de BATHORY. Est-ce que tu as pris du matériel différent pour essayer de retrouver l’ambiance d’il y a presque 30 ans ou bien tu as utilisé la même chose que d’habitude ?



En fait, j’ai voulu prendre le même matériel que j’avais utilisé pour le reste de l’enregistrement. Je ne voulais pas chercher à retrouver un son d’origine mais plutôt essayer d’incorporer ces vieux titres dans la tonalité de l’EP. Les deux groupes ont eu une énorme influence sur moi, de différentes manières. Il existe également de nombreuses reprises de BATHORY. Presque tous sont issus des premiers albums. Encore une fois, je voulais faire quelque chose de différent.



20/ Ta version du « Man of Iron » de BATHORY est bien plus musclée que l’originale. Quelle était ton intention ?



Absolument – je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait ce son si Quorthon l’avait enregistré avec plus d’instruments. Je suppose que c'est la meilleure chose à faire. Je me demande cependant s’il aurait aimé ça, haha. Je suppose que nous ne le saurons jamais.



21/ Si tu as eu le temps de l’écouter, j’en profite pour te demander ton avis sur le nouvel album d’ABIGOR qui est sorti à la toute fin de 2023 ?



ABIGOR sont à la pointe de l'évolution du Black Metal, et pourtant ils parviennent toujours à garder une totale authenticité envers eux-mêmes. C’est sans aucun doute l’un de mes groupes préférés de tous les temps, et l’une des principales raisons pour laquelle j’ai évolué comme je l’ai fait, musicalement, était due à eux. J'avais le nouvel album l'autre jour et je l'ai vraiment apprécié.



22/ Tu as accumulé des riffs pendant les 10 années qui ont précédé la création de KRVNA, ce qui a permis ensuite d’enchainer rapidement les sorties (une démo, 2 albums et un EP en moins de 3 ans). Est-ce que tu arrives maintenant à un stade où il va falloir partir d’une page blanche ?



Excellente question : j’étais en fait à la phase des « pages blanches » avant l’enregistrement et l’écriture de « The Rhythmus Of Death Eternal », à moins d’un ou deux riffs. Tout le reste était raisonnablement neuf !



23/ Qu’est-il prévu pour l’après « The Rhythmus of Death Eternal » ?



Je vais faire une petite pause, me ressourcer puis écrire autant de matériel que possible et envisager de travailler sur un autre album, quand cela sera possible et approprié pour moi. Cette année, j'ai déjà un certain nombre de travaux liés à la musique à l'horizon, y compris une collaboration avec le puissant ACHERONTAS - je jouerai des guitares solo sur leur prochain album. Revenons à KRVNA : je veux m'assurer que ce que j'écris ensuite est un cran au-dessus de tout ce que j'ai fait auparavant et que je ne me précipiterai pas pour publier quoi que ce soit - cela viendra, quand cela arrivera.



24/ Doit-on s’attendre à de nouveaux titres instrumentaux, comme cela avait été le cas avec « The Triumph of the Flesh over the Spirit » sur « Sempinfernus » ?



L’idée des morceaux instrumentaux ne me dérange pas – mais ils doivent vraiment me parler à ce niveau-là. Parfois, la musique n’a pas besoin de paroles pour vous émouvoir. Quand j’écrivais « The Triumph of the Flesh over the Spirit », je souhaitais le faire dans la veine de « The Wanderer » de EMPEROR.



25/ As-tu le projet de faire des clips pour KRVNA ?



Pas particulièrement. Je sais que c'est ce que font de nombreux groupes ces jours-ci. Ce n’est pas prévu mais comme il ne faut jamais dire jamais, on verra.



26/ Quelles sont les activités de la communauté de groupes de Black Metal australiens appelée “Ordo Ater Anguis » (« l’Ordre du Serpent Noir ») ? Quelles sont tes relations avec elle ? Ces groupes enregistrent-ils dans ton studio « Last Gasp Recordings » ?



Oui, j'en ai enregistré plusieurs et j'ai également été impliqué dans un certain nombre de ces groupes dans le passé, notamment NAZXUL et PESTILENTIAL SHADOWS.



27/ Fin 2022, tu annonçais des discussions pour des splits, est-ce toujours d’actualité ? Avec des groups de l’Ordo Ater Anguis ?



J'ai encore en tête l'idée de faire quelques splits, mais cela prendra un certain temps pour se concrétiser ! Après « The Rhythmus Of Death Eternal », je pense qu’une petite pause serait appropriée.



28/ Tu gardes la main sur toutes les étapes d’une production de KRVNA, de l'écriture au mastering. As-tu le souhait de continuer ainsi ou bien as-tu prévu de d’impliquer d’autres personnes ?



Oui, il s’agit en grande partie d’un effort solo pour pas mal de choses. J'ai cependant progressivement invité d’autres personnes pour les parties visuelles/design, et l'avenir apportera sûrement davantage de collaboration avec des musiciens. Des discussions autour de ce sujet ont régulièrement lieu.



29/ Sur les photos & vidéos que tu partages, ton visage est peu visible. Il est généralement caché derrière tes cheveux, ou encore du maquillage ou bien des lunettes de soleil. Pourquoi tant de mystère ?



Cela donne tout son charme au projet, tu ne trouves pas ? Je ne pense pas particulièrement que cela ajouterait quoi que ce soit en montrant qui je suis… & la musique parle d’elle-même.



30/ Peut-on espérer te voir un jour donner un concert en France pour KRVNA ?



Il y a eu un certain nombre de discussions pour amener KRVNA sur scène. Cela reste donc une possibilité mais ce n’est pas quelque chose que je suis pressé de réaliser.



31/ Tu le percussionniste de DEARTHE et fin 2022, tu as rejoint PESTILENTIAL SHADOWS à la guitare. Quelle est l’actualité et quels sont les projets de ces 2 groupes ?



J'ai récemment eu PESTILENTIAL SHADOWS en studio et je pourrai en dire plus prochainement. Quant à DEARTHE - on parle d’un nouvel enregistrement, mais rien n'est prévu dans un avenir proche, malheureusement !



32/ Cette année devrait sortir une nouvelle version du film « Nosferatu », avec Willem Dafoe que tu avais apprécié dans « Shadow Of The Vampire ». Qu’attends-tu de cette version 2024 ?

On te laissera conclure l’interview.



« Shadow Of The Vampire » (NDLR « L'Ombre du vampire » dans son titre français) est l'un des plus grands films de vampires de tous les temps. J'espère que le nouveau « Nosferatu » sera génial - j'ai apprécié "The VVitch" d'Eggers, alors j'attends avec impatience ce nouveau film.

Lestat & Thrashocore, merci pour cette opportunité, et d'avoir pris le temps de préparer des questions aussi complexes et détaillées - j'apprécie l'effort !! Un immense merci également à tous ceux qui ont erré parmi les ruines et trouvé quelque chose de spécial dans ce que KRVNA a à offrir. Salut! K.V.S.



Traduction par Lestat

