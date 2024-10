Metalearth Festival 3 Interview Entretien avec Vincent Drévillon (2024) La troisième édition du Metalearth Festival approche à très grands pas (15 et 16 novembre), l’occasion de donner la parole à Vincent Drévillon (fondateur du fest, président de l’association et directeur artistique) qui nous confie tout sur cet événement Metal et écologique brestois.





1/ Avant d’aborder les aspects musicaux, peux-tu nous présenter la spécificité thématique du Metalearth Festival, que vous aviez à l’origine pensé appeler le Critical Mass Festival ?



Comme le dit notre slogan, c’est un festival Metal, enragé et engagé pour la planète. Outre une démarche de limitation de l’impact écologique que nous essayons d’améliorer à chaque nouvelle édition, le festival est avant tout pédagogique, avec l’ambition chaque année de faire découvrir une problématique environnementale au public. Celle-ci est définie en amont de l’évènement. En collaboration avec une ou plusieurs associations de protection de l’environnement, qui sont invitées et tiennent un stand lors du festival, nous proposons le jour J, des animations autour du thème annuel retenu : exposition, films, animations. C’est l’objectif principal : amener du contenu sérieux pour éveiller les consciences. Et puis, le festival est aussi caritatif. Nous faisons toujours à l’issue du festival un don aux associations invitées. Ce don est collecté via la billetterie principalement, puisqu’un euro par festivalier et par jour est reversé aux associations.

La double composante Metal et écologie est essentielle, les deux ont autant d’importance au Metalearth Festival. Parler d’écologie mais aussi faire parler du Metal. Le Metal n’est pas insensible à la cause écologique, bien au contraire, des groupes voire même des genres de Metal en ont fait une thématique importante. C’est intéressant d’associer les groupes à la démarche et de mettre un coup de projecteur sur la scène Metal, pour son bon sens et, parfois, son engagement.



La première idée de nom était un clin d’œil à une chanson de NUCLEAR ASSAULT « Critical Mass ». C’est un formidable morceau de Thrash Metal qui traite de la destruction des ressources naturelles par l’Homme. J’avais la secrète idée que le headliner (NdlR : tête d’affiche) puisse en faire systématiquement une reprise, pour donner une signature au festival. Mais nous n’avons pas retenu ce nom.



2/ Quelles associations écologiques seront présentes dans la salle cette année ?



Cette année, nous accueillons le groupe local brestois de Greenpeace et, pour la 2ème fois, Sea Shepherd Breizh. Nous les remercions chaleureusement, en particulier Laurence et Stéphane qui seront responsables des stands. Ces personnes sont très occupées à sauver la planète, mais toujours disponibles pour nous accompagner et faire du Metalearth une réussite.



3/ Si vous aviez un coup de cœur sur le son d’un groupe qui prône la destruction de l’humanité - comme cela arrive dans le Metal extrême - est-ce que vous pourriez quand même le programmer ?



Je ne connais pas de groupe qui souhaite la fin du monde et si un tel groupe voulait jouer au Metalearth je me poserais sincèrement des questions ! Dans les groupes que j’écoute, il est souvent question d’apocalypse nucléaire, d’autodestruction et de disparition de l’espèce humaine. Ils la redoutent mais ne la souhaitent pas, leur musique ne fait que tirer la sonnette d’alarme.



4/ Je crois que vous étiez 7 membres pour préparer la 1ère édition. De combien de personnes se constitue maintenant votre équipe ? Comment êtes-vous organisés ?



L’association est structurée autour d’un bureau de 3 personnes : un président et directeur artistique (moi-même), un secrétaire qui est surtout responsable de la programmation du vendredi et d’un trésorier. Mais en pratique, les fonctions de chacun vont au-delà de l’intitulé. Nous n’avions pas officiellement de trésorier l’an dernier, nous avons renforcé le noyau dur cette année. L’association compte 8 membres actifs, bureau compris, qui n’ont pas tous le même degré d’investissement dans la préparation mais qui sont tous présents lors du festival. Et le jour J, nous pouvons compter sur quelques bénévoles supplémentaires, présents à nos côtés depuis le départ. Quasiment tout le monde se connaissait avant la première édition, c’est une bande de potes (et même plus, car nous sommes 3 frères impliqués activement). Il faut préciser que le passage à la Carène (NdlR : nom de la salle) nous fait rentrer dans un système de coproduction et de co-organisation. Le festival va donc bénéficier des infrastructures de la Carène, des compétences de son équipe et de la présence de son personnel lors de l’évènement. Le festival s’appuiera donc sur une véritable équipe professionnelle dont c’est le métier d’organiser des concerts, ce qui était d’ailleurs la formule imaginée au départ pour porter ce festival.



5/ Les éditions 2022 et 2023 ont eu lieu en avril. Qu’est-ce qui fait que cela va être en novembre pour 2024 ?



Nous avions comme objectif de développer le festival avec une jauge plus grande pour la troisième édition. Nous avons donc sollicité la Carène, dont le club est 2 fois plus grand que l’espace Léo Ferré. La salle a bien voulu donner sa chance au festival, un grand merci à eux ! Cependant, leur agenda étant déjà bien rempli, il n’y avait plus de place en avril. Nous avons également considéré le fait que beaucoup de concerts et festivals ont lieu au printemps (notamment de nouveaux rendez-vous comme le Kreiz Y Fest dans les Côtes d’Armor). Pour ces raisons, le festival s’est décalé au mois de novembre, qui traditionnellement est un mois qui fonctionne bien pour les concerts.



6/ Le festival se déroule sur un vendredi soir (plutôt Black Metal) et un samedi soir (plutôt Thrash, Death, Metal moderne et progressif). Comment la programmation musicale est-elle établie ?



L’identité musicale est assez particulière dans le sens où nous avons 2 soirs à la programmation très différente. Cependant, nous avons la volonté de programmer du Metal extrême à tendance mélodique et nous essayons de proposer des plateaux originaux que le public brestois n’a jamais vus ou pas vus depuis longtemps. Sachant tout cela, il y a une phase de recherches et de réflexion où chacun de nous dans l’association amène des idées. Nous recevons aussi des sollicitations qui sont étudiées. Antoine s’occupe de la programmation du vendredi et moi de celle du samedi, et nous les validons ensemble. Nous proposons d’abord différents running et prenons les avis. Souvent il y a un point de départ, un groupe que nous voulons vraiment programmer, et pas forcément une tête d’affiche, et nous construisons autour. L’adhésion des groupes à la cause écologique est un plus, cela peut être la base d’une participation au festival. Par exemple NOTHING BUT ECHOES en 2023 était le premier groupe acté pour le samedi et j’ai construit l’affiche autour. Cette année pour le samedi ça a été plus compliqué, l’idée de départ qui était de faire venir un groupe étranger n’a pas abouti !



7/ Quelle va être la répartition des groupes sur ces 2 jours pour cette année ?



Le début des concerts a lieu à 20h30 et la fin vers minuit. ATLANTIS CHRONICLES et THE GREAT OLD ONES seront les têtes d’affiche.

Le vendredi, le running sera le suivant : HOULE, ACOD et THE GREAT OLD ONES. Et le samedi : SPHERES, CARCARIASS et ATLANTIS CHRONICLES.



8/ ATLANTIS CHRONICLES n’aborde que des thèmes aquatiques dans ses chansons et HOULE se présente comme du Métal noir marin, avec un compositeur originaire de Brest. Ils sont donc parfaits pour figurer au Metalearth 2024. Comment la rencontre avec ces 2 groupes s’est-elle faite ?



HOULE, nous les avons découverts sur le net, nous sommes tombés sur la vidéo live de « La Dernière Traversée », il ne nous a pas fallu 2 minutes pour comprendre qu’ils devaient venir au Metalearth Festival ! ATLANTIS CHRONICLES, c’est en cherchant un groupe moderne à la voix plutôt Death que j’ai pensé à eux. Nous les avons vus en live au concert d’adieu de BETRAYING THE MARTYRS au Trabendo, leur prestation nous a impressionnés.

On peut rajouter également THE GREAT OLD ONES dont le logo fait référence à Cthulhu, créature cosmique des romans de HP Lovecraft, à moitié pieuvre, endormie au fond de l’océan et CARCARIASS dont le nom est le nom latin du grand requin blanc ! Sans oublier SPHERES qui a dans son répertoires aussi des chansons sur l’écologie. Le groupe nous réserve d’ailleurs en exclusivité la première d’un de leurs nouveaux morceaux à paraître qui parle de la planète et de notre folie destructrice. Chaque année, nous passons pas mal de temps à chercher les groupes qui seront programmés au festival. Nous prenons en compte les sollicitations et surtout nous fouillons sur le net, nous écoutons et nous réfléchissons à proposer une affiche qui soit chaque soir cohérente musicalement. Les groupes ne sont pas nécessairement choisis parce qu’ils sont écolo mais il est évident que cela pèse dans la balance, surtout s’ils sont pile dans le thème. Si les groupes et leur musique sont en adéquation avec le thème, la cohérence de l’ensemble n’en est que meilleure. Lorsqu’ATLANTIS CHRONICLES et THE GREAT OLD ONES monteront sur scène avec leurs backdrops (NdlR : fond de scène) aquatiques, le public sera en immersion dans les profondeurs des abysses !



9/ Pour les festivaliers qui viendraient les 2 jours, quelles sont les possibilités de logement près du lieu du festival ?



Il y a les hôtels au port de commerce et l’auberge de jeunesse du Moulin blanc qui sont proches de la salle, sinon il faut chercher au centre-ville dans le quartier de Liberté ou le quartier de la gare, qui ne sont pas très éloignés de la salle.



10/ Tant qu’on est dans les aspects pratiques, proposez-vous aussi de quoi se restaurer sur place ?



Pas cette année car les portes ouvriront à 20h ce qui laisse le temps de se restaurer avant. Nous n’avons pas jugé utile de prévoir un food truck comme on l’avait fait en 2023.



11/ La première édition mettait en avant des partenariats avec des brasseries locales ; qu’en est-il pour 2024 ?



Cette année, nous pourrons à nouveau proposer la bière ambrée Metalearth en pression au bar du festival. Elle est brassée par Julien dans les locaux de sa brasserie l’Urbaine installés au centre de Brest. La brasserie cultive une identité Rock ! La bière Metalearth était déjà écoresponsable, elle a reçu récemment le label Agriculture Biologique. Elle a été très appréciée lors des 2 premières éditions, le partenariat avec la brasserie l’Urbaine se poursuit donc tout naturellement. En revanche, nous ne pouvons malheureusement plus travailler avec la brasserie des Abers, la salle ayant son propre marché d’approvisionnement et propose d’autres bières. Quoiqu’il en soit, les festivaliers y trouveront leur compte.



12/ Après deux ans à l'Espace Léo Ferré, vous restez à Brest mais passez à La Carène. Qu’est-ce qui a conduit à ce choix ? D’ailleurs, l'Espace Léo Ferré a-t-il réglé ses problèmes avec le prix du forfait annuel Sacem qui avait sacrément augmenté ?



Il me semble que la salle Léo Ferré a pu prolonger son forfait avec la SACEM d’une année. Ce forfait permettait de décharger les orgas, qui ne roulent pas sur l’or, de dépenses conséquentes. Le fonctionnement de cette salle emblématique de la culture à Brest est fait pour rendre accessible les concerts aux associations comme la nôtre. J’ai cru comprendre que les concerts étaient menacés d’y disparaître en 2025, probablement en partie à cause de ce litige avec la SACEM et du manque de moyens alloués à la salle. C’est regrettable d’en arriver là et cela abîme encore un peu plus le tissu culturel local.



Sur le changement de salle, mon ambition a toujours été de viser une jauge moyenne d’au moins 400 personnes. Pour le Metal c’est une jauge qui offre de belles opportunités. Cela permet de toucher aussi plus de monde. Faire venir des associations pour parler d’écologie, construire une exposition, mettre en place des animations, cela demande pas mal de préparation en plus de l’organisation classique des concerts. Pour moi c’est clair, c’est du temps perdu et cela ne sert à rien si on ne grandit pas et qu’on ne touche pas un public plus nombreux. La Carène a l’avantage d’avoir une salle de cette taille, ce qu’on trouve difficilement à Brest et alentours. Il y a aussi une plus grande salle, c’est potentiellement évolutif dans le temps ! Par ailleurs, le modèle de coproduction et de co-organisation nous convient mieux, cela nous enlève de la charge de travail L’association Metalearth a encore pas mal de choses à apprendre et elle manque de temps pour tout gérer. Cela nous offre enfin des conditions d’accueil et techniques de grande qualité. Nous misons sur la qualité de notre formule et sur le confort des festivaliers.

Après avoir fait 2 années à l’espace Léo Ferré, avoir upgradé le son et la lumière lors de la deuxième édition en remplaçant l’installation console/son/lumières intégralement par un meilleur matériel pour proposer quelque chose d’encore plus qualitatif, on s’est dit qu’on devait passer à une nouvelle étape de notre développement. Un cycle s’est achevé.



13/ Quelle est la jauge de la Carène et combien de festivaliers attendez-vous pour cette 3ème édition ?



La jauge est de 360 personnes et nous espérons chaque année faire salle comble ! Malgré le dynamisme de certains acteurs comme l’association Destrock ou Lazarurs productions, qui programment régulièrement des concerts Metal, ces derniers ne sont pas non plus légions à Brest. Au public de profiter des opportunités qui s’offrent à lui. Sans public, pas d’évènement ! Nous réfléchissons toujours à proposer des plateaux capables de faire sold out. L’originalité du festival, qui propose un volet écologique avec des animations qu’on ne trouve pas dans un concert lambda doit aussi attirer un public curieux de vivre une expérience particulière.



14/ Le samedi, ça ne commence à jouer qu’en début de soirée. Avez-vous pensé à proposer des groupes dès l’après-midi ? Cela permettrait de davantage « rentabiliser » le déplacement pour ceux qui viennent de loin ?



En 2023, nous avions fait débuter les concerts du samedi plus tôt avec un quatrième groupe programmé et une ouverture des portes à 18h. Par conséquent il y avait aussi un food-truck afin que le public puisse se restaurer et cela permettait de proposer une configuration différente se rapprochant plus d’un festival. C’était un test et cela avait bien fonctionné. Mais il y a 2 problèmes avec cette formule. Déjà elle crée un déséquilibre avec le vendredi où il est difficile de démarrer trop tôt, les gens étant potentiellement au travail. Et puis désormais, le fait d’être hébergé à la Carène apporte des règles nouvelles. Si l’on ouvrait les portes plus tôt, cela signifierait faire travailler leur personnel au-delà de leurs horaires habituels et donc entraînerait des coûts en plus. Je suppose aussi qu’il serait plus difficile de caler les balances des groupes et qu’en termes d’organisation, on devrait s’adapter. Pour une première édition en coproduction avec la salle, ce n’était pas une option envisageable. Évidemment tout ça n’est pas impossible et nous aurons l’occasion de réfléchir à nouveau sur la formule du festival qui n’est pas gravée dans le marbre et qui pourrait évoluer. Nous devons aussi prendre en compte le fait que le festival grossit et qu’il peut ou doit attirer un public plus lointain.



15/ Dans l’attente, que conseillerais-tu de faire à Brest le samedi avant le début des concerts ?



Faire un tour « bas de Siam » et visiter le château. Flâner à la Marina et au port de commerce, y manger avant le festival. Si vous voulez manger un bon burger à midi, prenez le tram jusqu’à la brasserie le Klub House, très bonne adresse, et en sortant faites coucou à Zef Le Pirate à la boutique du SB29.



16/ Le design de votre nouvelle affiche a un très bon rendu ; un mot sur Chromatorium Music à qui on doit ce beau travail d’illustration ?



C’est Florian Le Guillou qui est derrière Chromatorium. Il est installé à Quimper et depuis de nombreuses années réalise des visuels pour le Metal : pochettes d’album, t-shirts, affiches… Nous collaborons avec lui depuis 2 ans. Il est très à l’écoute et très souple. Heureusement parce qu’il y a toujours des retouches ou ajouts à faire au fur et à mesure. Nous sommes vraiment contents de cette affiche comme de la précédente. Je sais qu’il a passé du temps sur les détails et c’est un super travail qu’il a fait.



17/ Vous avez eu comme thèmes la pêche accidentelle en 2022, le loup et les espèces en extinction en 2023, et il s’agit cette fois l'exploitation minière des fonds marins. À quoi s’attendre pour 2025 (vous aviez évoqué en 2022 la disparition des forêts comme possible future thématique) ?



Ce ne sera pas un sujet lié à la mer, puisque nous proposons un thème marin tous les 2 ans seulement. Nous alternons donc édition « Mer » et édition « Terre ». Les sujets ne manquant pas car la Terre va mal, donc nous trouverons bien un thème intéressant. La disparition de la forêt vierge, primaire est quelque chose de terrible et nous y consacrerons certainement une future édition. Voici pêle-mêle quelques autres sujets auxquels nous avons pensé : la gestion des déchets, la pollution numérique, les effets des guerres sur l’environnement, la renaturation...



18/ Les principaux responsables du festival vivent dans l’ouest parisien mais il avait été décidé d’organiser l’événement à Brest car c’est de cette ville dont ils sont originaires et qu’ils ont plus de réseaux là-bas pour monter un tel projet. En sera-t-il de même pour les prochaines fois ?



Nous sommes seulement 2 à être installés en région parisienne, le reste de l’équipe est à Brest. C’était en effet plus simple d’organiser le festival à Brest même si j’en étais à l’origine et que je vis dans les Yvelines. J’y avais démarché des salles mais avec une association coquille vide. J’ai bien vu à l’époque une certaine circonspection à l’écoute de mon projet... À Brest nous avons un bon réseau familial, d’amis et de connaissances et c’est ce réseau qui a permis de créer une association digne de ce nom pour bâtir le festival. Le festival continuera d’avoir lieu à Brest, il n’y a aucune raison que cela change, c’est devenu le festival de toute l’association et plus seulement le projet d’une personne.



19/ Vous avez eu des coups durs comme l’annulation de MÖHRKVLTH, le refus de la salle d’accueillir GRIFFON, un bénévole testé Covid positif le lendemain de la 1ère édition, etc. Quels sont vos pires mais aussi meilleurs souvenirs du festival jusqu’à présent ?



Je pense que le meilleur moment pour tous les membres de l’association a été celui partagé ensemble dans la salle du catering à la fin de la première édition. Tout le monde était vraiment heureux et soulagé d’avoir concrétisé ce projet sans aucun accroc venu perturber les 2 soirées. Aucun de nous n’avait jamais participé à l’organisation de concerts !

Le pire moment a été sans hésitation la déprogrammation de GRIFFON qui a été difficile à gérer.



20/ Quel est le prix des billets de cette nouvelle édition et peut-on déjà se les procurer ? Si oui, de quelle façon ?



Sur place à la Carène ou via leur billetterie en ligne : https://labilletterie.lacarene.fr/agenda

En plein tarif le pass 2 jours est à 30€ et le pass journée à 16€.



21/ Si un génie te permettait de constituer l’affiche de tes rêves sans aucune contrainte, quels groupes programmerais-tu ?



Un tel génie ne serait pas malin de faire cela car l’affiche de mes rêves n’attirerait sûrement pas grand monde ! Évidemment nous programmons des groupes qui nous plaisent et nous ne faisons jamais du bouche-trous, mais aujourd’hui nous essayons surtout de respecter 2 principes : programmer des groupes qu’on ne voit pas partout, encore moins à Brest, et proposer une affiche cohérente musicalement, de qualité, avec du Black le vendredi et du Thrash ou du Death le samedi. Nous essayons d’éviter les mélanges contre-nature et tenons à conserver cette différence assez nette entre le vendredi et le samedi.



22/ Va-t-on un jour voir les Yannick Jadot's Broth'Earth à votre affiche ???? ? Et on te laissera conclure…



Fort heureusement non. L’écologie et le Metal sont 2 choses sérieuses ! C’était une petite boutade de poisson d’avril. Il faut évidemment saluer l’engagement politique pour l’écologie, mais le festival se veut politiquement neutre. L’écologie devrait être l’affaire de tous et de tous les partis.

Faites vivre le Metal et soutenez l’écologie, venez participer et passer un bon moment au Metalearth Festival. Nous vous attendons avec impatience !



