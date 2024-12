Interview de BLEEDSKIN pour l'album "Homicidal Therapy" Interview Entretien avec Rémy Adam (Chant - Basse) (2024) Salut Rémy et merci de prendre un peu de temps pour répondre à ces quelques questions, pour commencer peux-tu me raconter la genèse du groupe ?



Salut, merci pour l’interview ! BLEEDSKIN est un projet Death Metal qui a vu le jour en 2016, fondé par Céline Mazay et moi-même. On a sorti un premier EP/démo en 2018 (« The Rotten One »), puis un album en 2020 (« Blood Reign ») et enfin notre deuxième album ce 10 septembre 2024 : « Homicidal Therapy ». Depuis 2023, la line-up est : Céline Mazay : Chant – Guitare, Rémy Adam : Chant – Basse, Logan Dykens : Batterie



La formation a pas mal évolué depuis le précédent album, à quoi cela est-il dû ? Cela n’a pas été trop compliqué de passer de quintet à quatuor... jusqu’à trio aujourd’hui ? Tout cela s’est-il fait facilement ou a-t-il fallu du temps pour s’y habituer (notamment du côté du chant) ?



Effectivement, les choses ont pas mal évolué entre chaque sortie ! Le plus difficile est de trouver des personnes motivées sur le long terme, avec les mêmes ambitions et envies. Malheureusement le line-up a souvent évolué à cause de ça. On a démarré à 4, puis 5, pour enfin revenir à 4 et maintenant en trio ! Apprendre le chant a été un véritable défi, que ça soit pour Céline ou pour moi. On a chacun démarré de zéro. 2023 aura été une année fastidieuse, mais on s’en est finalement sorti !



Côté batterie, ça n’a pas été de tout repos non plus, Logan était notre premier chanteur. Il a quitté le groupe en 2019 pour des raisons privées, mais on est toujours resté en bon contact avec lui. Quand début 2023 nous recherchions un nouveau batteur, nous avons directement pensé à lui et lui avons proposé le job … Il a appris la batterie en quelques mois pour rejoindre à nouveau le groupe !



Ce qui m’a frappé c’est l’évolution musicale entre les deux opus, vous évoluez désormais dans un registre plus violent et sombre qui vous convient bien mieux je trouve... c’était ce que vous souhaitiez faire depuis le début ou est-ce le hasard et les circonstances qui en sont à l’origine ?



Le hasard des changements de line-up nous a permis de composer avec moins de personnes, ce qui est en soit plus simple. Céline a énormément composé sur « Homicidal Therapy » et a pu développer son jeu sans contraintes d’autres musiciens.



Comment se passe le processus d’écriture ? Est-ce collégial ou l’un d’entre vous se charge de la majorité du boulot ?



Céline apporte des maquettes de chansons, on les écoute ensemble et on modifie certains passages au besoin. Pour la batterie et la basse, on s’est adapté pour coller à ses riffs. Le chant arrive en dernier, j’ai moi-même écrit les paroles. Pour le flow et le placement du texte, ça s’est fait à deux avec Céline.



La force de vos morceaux est le niveau technique élevé mais qui ne fait jamais dans la surenchère, est-ce naturel pour vous ou à l’avenir celui-ci va-t-il grimper encore plus haut ?



Peut-être que le niveau va encore évoluer sur un prochain album, mais nous n’avons pas l’intention de faire du Tech Death. Nous cherchons surtout de la brutalité avant tout.



Du côté des influences on sent énormément l’inspiration d’ABNORMALITY, BENIGHTED, PYAEMIA ou encore DYING FETUS... y a-t-il d’autres formations qui ont laissé une trace plus ou moins importante sur ce disque ?



Oui, des groupes comme CANNIBAL CORPSE, SUFFOCATION, LORNA SHORE... Il y a tellement de bons groupes à écouter et à apprendre !



Pourquoi encore ce choix de l’autoproduction ? Cela est-il délibéré de votre part ou est-ce le fait qu’aucun label ne s’est montré intéressé envers vous ?



Effectivement, nous avons été approchés par des labels mais les deals proposés n’étaient jamais intéressants. Il y a quasiment autant de labels que de groupes de Metal aujourd’hui… Il est difficile de trouver un label qui est réellement derrière ses groupes et les soutient. Nous restons cependant attentifs aux offres, la porte n’est pas fermée.



Vous avez fait appel à Julien Huyssens et son Nomad Studio pour toute la partie du mixage et mastering, il vous a apporté un sacré gain de puissance et un son à la fois moderne et naturel qui met bien en avant chacun des instruments (en plus d’apporter un vrai côté professionnel à la production). Tu es de cet avis ? Comment s’est passé le boulot avec lui ?



Il a produit un travail incroyable ! On aime bien sa façon de travailler et ses mixages. On a été chez lui les yeux fermés en sachant qu’il ferait quelque chose de bien, peu importe la direction artistique. Il a même pris le temps de nous conseiller sur la composition. Un ingé son à recommander !



Le Death Metal connaît un net regain d’intérêt en Belgique, vu que ces dernières années ont vu l’arrivée notamment de CARNATION, LIVING GATE, TRIAGONE, BONES ou encore STORM UPON THE MASSES. Je suppose que cela doit vous ravir ? A quoi cela est-il dû selon toi ?



Le Death Metal n’a jamais vraiment disparu, même s’il a eu des années plus faibles. Il y a peut-être des influences de superproduction aujourd’hui avec un son moderne ? Notamment du côté du deathcore.



Y a-t-il d’autres groupes locaux qui pour toi méritent d’être découverts ? D’ailleurs à ce sujet, comment se porte en général la scène Metal dans ton pays ? L’exposition médiatique est-elle toujours discrète ou le style se fait progressivement une place au sein des télévisions et radios (hormis évidemment « Classic 21 » qui le met régulièrement à l’honneur) ?



Oui, il y en a plein ! On peut citer des groupes comme SLAUGHTER THE GIANT (Alcatraz Festival 2022), PESTIFER (Hellfest 2022), BRUTAL SPHINCTER (dans tous les fests d’Europe), STORM UPON THE MASSES… Ce sont des groupes qui tournaient dans des petits clubs localement il n’y a pas si longtemps que ça et qui grandissent de mois en mois parce qu’ils font de la musique de qualité, sans passer par de gros labels. En Belgique, certains médias durent dans le temps, mais on est majoritairement dans de l’underground à chaque fois.



Vous avez pu jouer au Durbuy Festival en 2022, j’imagine que l’expérience a été bénéfique de vous confronter à un public plus important et à de grosses têtes d’affiche (ndlr : on trouvait notamment cette année-là SEPTICFLESH, DARK TRANQUILLITY, ASPHYX ou encore ENSIFERUM). Quels souvenirs en gardez-vous ?



C’était vraiment une bonne expérience, le public a répondu présent à notre prestation. On a pu y jouer grâce à un concours de l’organisateur. En plus de jouer sur la mainstage, nous avions remporté un weekend de coaching avec Sven De Caluwé (chanteur d’ABORTED). On en garde plein de souvenirs et de précieux conseils pour la mise en place des shows et les prestations sur scène.



Désormais la prochaine étape c’est le Grasspop ? Le Hellfest ? J’imagine que ça serait un pied intégral de vous produire là-bas... Avec qui rêveriez-vous de partager l’affiche dans le futur ? Quels sont les projets d’ici la fin de l’année et 2025 ? Des concerts, des release-party, l’écriture de nouveaux titres ?



Effectivement, ce serait la prochaine étape idéale ! On vise à court terme les festivals européens et premières parties de groupes internationaux. DYING FETUS reste une référence pour nous, ce serait un honneur de jouer avec eux ! Ici pour la fin d’année, on se concentre sur la promo de « Homicidal Therapy », et en 2025 des concerts en Europe.



L’écriture d’un nouvel album n’est pas encore à l’ordre du jour, mais vu l’engouement et la réponse positive du public pour « Homicidal Therapy », on va planifier ça dans nos projets plus tôt que prévu …! ;-)



Je te laisse le mot de la fin pour conclure cette interview, en te remerciant encore une fois pour le temps consacré à notre webzine…



Merci à toi pour l’interview et tes mots bienveillants ! « Homicidal Therapy » est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming, allez l’écouter pour votre dose de brutalité quotidienne :p

AJOUTER UN COMMENTAIRE plus d'infos sur Bleedskin

Brutal Death Metal - 2016 - Belgique