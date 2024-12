Battle In the Nord Fest 2 Interview Entretien avec James (2024) La seconde édition du “Battle in the Nord” va avoir lieu très prochainement, le samedi 25 janvier 2025, près de Lille. Dans cet entretien, James (le président de l’association) nous dit tout de ce petit festival qui monte et qui sait toujours nous proposer une programmation alléchante.





1/ Avant d’aborder le festival en lui-même, peux-tu présenter l’association ALKH qui est derrière (concerts et management de groupes) ?



Bonjour ! ALKH a pour but d'organiser de petits événements Black Metal en France et Belgique ainsi que le festival « Battle in the Nord » avec l'association qui manage ALKHEMIA et désormais PATHS TO DELIVERANCE.



2/ On imagine que tu es fan de « Battles in the North », le 3ème album d’IMMORTAL. La référence est bien trouvée pour ton festival qui a lieu dans le nord (de la France) ; comment ce clin d’œil t’est-il venu à l’esprit ?



Je suis ravi que ce nom de festival te plaise. Je suis fan de Black Metal effectivement. Dès lors où il a été question de créer un festival ici à Lille, « Battle in the Nord » a été ma première idée et le faire en hiver, c'est Anthony (A.S.A) qui a mis la touche frenchy avec le Nord et on a gardé l'idée.



3/ Quels avaient été les retours après la première édition du “Battle in the Nord” début 2024 ?



Les retours ont été plutôt positifs. Je pense que c'est la diversité des groupes qui a conquis le public.



4/ Se lancer dans l’organisation d’un festival orienté Black Metal comprend toujours des risques liés à des partenaires qui pourraient soudainement refuser un groupe (voire l’événement entier) uniquement à cause de rumeurs, ou encore de la presse locale qui pourrait avoir une certaine image du milieu. Est-ce quelque chose que tu as pris en compte et as-tu déjà fait face à ce genre de problème ?



Nous sommes bien conscients des risques. Concernant l'organisation de concerts Black Metal (mais je parle seulement en mon nom), je ne me préoccupe pas des rumeurs ou des autres mauvaises presses (même en essayant de faire attention à qui on programme). Nous avons déjà eu des annulations pour diverses raisons, mais cela, on ne pourra rien y changer, ça fait partie du package underground.



5/ La vidéo qui revenait sur la première édition présente le projet comme réunissant des groupes de Black Metal underground français et étrangers. Il se trouve qu’en plus de Black Metal, l’édition de janvier prochain inclut des formations évoluant dans la grande famille du Doom. Comment s’est fait cet élargissement stylistique et est-ce une porte ouverte à d’autres genres pour l’avenir (Death, Thrash, Grindcore…).



Oui, tout à fait ! C'est une volonté de programmer autant des groupes français qu’étrangers sur le « Battle in the Nord ». Lors de la 1ère édition, j'ai été séduit par le public qui était très réceptif au style proposé sur l'affiche. Naturellement la musique Death/Doom ou le Doom Metal fait réellement partie du décor de ce que représente la musique extrême. Ce mariage avec des groupes plus brutaux se marie plutôt pas mal selon moi. Sans pouvoir l'affirmer aujourd'hui, mais je ne pense pas que le « Battle in the Nord » s'ouvre au Grind, ni au Death Metal. Nous avons pas mal d'événements dans le Nord qui représentent magnifiquement ce style. Cela ne veut pas dire que le festival se ferme des portes sur d'autres styles.



6/ Peux-tu nous présenter plus en détail les formations à l’affiche de la deuxième édition ?



- NYRAK : groupe belge formé en 2021 avec un gars de SERPENTS OATH dedans. Ça envoie bien la fumée comme il faut !

- DEPRESSIVE WITCHES : du Black’n Roll picard qui nous a pondu 3 albums excellents. C’est clair que ça va foutre une ambiance assez tôt sur le fest.

- ECR.LINF : pour « écraser l’infâme », petite référence à Voltaire pour ces Parisiens qui officient dans un Post-Rock assez alambiqué. De quoi prendre aux tripes le public.

- HYLDR : du Doom assez tradi tirant sur le Goth parfois. Ils sont signés chez notre partenaire pour le « Battle in the Nord », Malpermesita !

- NORNES : Doom également, vraiment qualitatif et qui va permettre d’apaiser un peu les esprits par leur lenteur ultra inspirée.

- MALCUIDANT : eux, ils savent transmettre une putain d’ambiance Black Metal, glacée, fidèle aux origines avec les mélodies qu’il faut et une voix lacérante comme des lames de rasoir.

- SERPENTS OATH : depuis 2020, le groupe belge dévaste toutes les scènes qu’il foule par son Black/Death destructeur. Le public devra s’attendre à une sacrée tarte dans la tronche !

- PENSEES NOCTURNES : si vous ne connaissez pas, courez écouter quelques titres. Bien que le fond soit Black Metal, le groupe joue énormément sur le côté grand-guignolesque en ajoutant énormément d’instruments de « foire » : accordéon, trompette, trombone, harmonica, etc. Le circus Black Metal en quelque sorte et c’est une sacrée expérience à vivre en live.

- MARCHE FUNEBRE : du Doom de nouveau, qui nous vient de Belgique et plutôt pas mal réputé. En même temps, il suffit d’écouter notamment les deux derniers albums qui cartonnent. C’est bien simple : il n’y a que des hymnes, alternant entre growl et chant clair ultra maitrisé, le groupe nous offre de sacrées compos qui nous ont bien marqués.

Voilà, on est vraiment content d’avoir ces groupes pour notre seconde édition. Et on espère que ça vous plaira !



7/ Après deux événements à La Brat Cave de Lille (la 1ère édition puis le reloaded), vous passez au Centre culturel Robert Delfosse de Wattignies. Qu’est-ce qui a conduit à ce choix, quels moyens la mairie vous apporte-t-elle et quelle est la jauge de cette salle ?



Nous avions besoin d'un nouvel endroit afin de créer l'identité du festival. La mairie nous ouvre les bras en grand pour le 1er festival de Black Metal à Wattignies. Le lieu est très grand (400 places), nous avons une structure professionnelle, des techniciens professionnels également, une grande scène et nous avons carte blanche pour la programmation. Ce festival va être tenu uniquement par une armée de volontaires passionnés.



8/ Peut-on s’attendre à un reloaded en juin 2025 en attendant la 3ème édition de l’événement principal en janvier 2026 ? Si oui, y a-t-il déjà des groupes à annoncer ? 5 groupes pour le 1er festival, 9 pour le 2ème, on note l’évolution. Quelles sont tes ambitions pour l’avenir, un festival sur 2 jours peut-être ?



Vous pouvez vous attendre à une seconde édition du reloaded en 2025 car nous travaillons déjà sur la date et la programmation. Si cela se concrétise rapidement, l'affiche sera dévoilée le 25/01/2025. Pour l'édition 2026, nous allons nous y atteler juste après le « Battle in the Nord 2 ». On peut espérer un événement sur 2 jours pour la 3ème édition, oui, avec peut-être des nuances, mais chaque chose en son temps.



9/ On ne peut pas parler d’un festival sans évoquer la bière, surtout dans le Nord. Un mot sur votre partenaire la Brasserie La Drache ?



Oui tout à fait, nous avons orienté notre choix vers un brasseur local et bio. Cela donne un côté très artisanal au festival. D'ailleurs, la drache ne propose que du bio au « Battle in the Nord ». On fera traditionnel : bière bio, cola bio, demi-baguette welch en nourriture chaude et le sandwich végétarien bien garni fait par nous-même.



10/ Pour ceux qui ne sont pas de la région, des conseils pour se loger et se restaurer près de la salle à Wattignies ou dans le coin ?



Pour l’hôtellerie il y a l’hôtel du centre de Wattignies et une auberge de jeunesse à 20 minutes de la salle sur Lille.



11/ Le design des affiches rend particulièrement bien et le site Internet est très classe (son organisation et le choix des couleurs me fait un peu penser à celui du Tyrant Fest). À qui doit-on tout ce beau travail ?



On doit ce magnifique travail à Anthony (A.S.A) et les publications ainsi que la rédaction des posts par Maxime le Prince et Francois Picca.



12/ Quel est le prix des billets de cette nouvelle édition et peut-on déjà se les procurer ? Si oui, de quelle façon ?



Les préventes sont à 22 euros. Il y a une limitation à 100 préventes au tarif préférentiel avec en bonus pour les 100 premiers un bracelet tissu collector. Passé ces 100 préventes ainsi que le jour J sur place, le tarif revient à 25 euros. Les places sont disponibles sur l’événement Facebook et sur le site internet « Battle in the Nord ».



13/ Si un génie te permettait de constituer l’affiche de tes rêves sans aucune contrainte, quels groupes programmerais-tu ?



Nous avons vocation à rester un festival underground donc les groupes de plus ou moins grosse stature peuvent être programmés.



14/ Tu es également le chanteur d’ALKHEMIA dont on avait chroniqué le tout premier album « Abraxas » en mai 2024 ; quelle est son actualité ?



Oui, je suis chanteur d'ALKHEMIA et très récemment de PATHS TO DELIVERANCE au côté de mes compères d’ALKHEMIA, Max LePrince et d’A.S.A qui a créé et réalisé ce nouveau projet de Black avant-gardiste, avec Kevin Paradis à la batterie, dont le premier album sortira fin mars également chez Malpermesita Records. Le groupe se porte plutôt très bien puisque nous venons de terminer notre première série de concerts, avant d’attaquer de nouveau la route en mars 2025. Beaucoup de beaux festivals en Hollande et en Allemagne. 2025 pour ALKHEMIA va être très chargé car nous avons du pays à conquérir grâce à notre bookeur Dark Moon event qui est basé en Finlande.



15/ On te laisse le mot de la fin…



