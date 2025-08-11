MetalFeSt-Thelo #2 Interview Entretien avec Mazhé (2025) Salut Mazhé et merci de prendre un peu de temps pour répondre à ces quelques questions, tout d’abord peux-tu me dire ce qui a motivé la création de l'association MetalFeSt-Thelo ?



Tout part d’une idée de Serge Cornet (président de l’association) qui voulait fêter les 50 ans d’AC/DC. Au départ, son idée c’était de faire un concert au sein d’un autre évènement, mais il a fallu changer les plans, alors pendant le processus on s’est rencontré, on s’est mis à fond dans le projet et on a tout bouclé en 2 mois, trouvé des bénévoles, l’organisation pour la nourriture le son etc. Puis, j’ai monté un groupe avec des potes dans ce laps de temps pour compléter la setlist… ainsi est née la première édition.



Combien êtes-vous de bénévoles à l’heure actuelle ?



Dans l’association en elle-même une vingtaine et pendant l’évènement une cinquantaine.



Pour ceux qui ne connaissent pas la région, Saint-Thélo est un petit bourg rural des Côtes-d’Armor de 377 habitants (au dernier recensement de 2022) situé près de Loudéac. Le fait de proposer divers évènements dans un si petit village n’a pas posé de souci pour les habitants ou la mairie ?



Non, au contraire ! La plupart des bénévoles viennent du village et même la Maire nous soutient. Le village n’en est pas à son premier festival de musique. Avant nous il y a eu les « Thélonades » et avant eux les « Thélokalizé » qui faisaient venir jusqu’à 6.500 festivaliers ! Sans compter qu’il y a longtemps eu un festival de Country.



Le 16 août vous organisez la deuxième édition du MetalFeSt-Thelo avec à l’affiche cinq groupes locaux venant de divers horizons ainsi que THE IRON TROOPERS (qui est sans doute le meilleur cover-band Français d’IRON MAIDEN). L’équipe est visiblement fan de la vierge de fer, vu qu’une partie d’entre elle était notamment au concert à la Défense Arena le 19 juillet dernier. Peux-tu me présenter les autres formations à l’affiche du festival ?



Oui tout à fait ! C’était d’ailleurs une très bonne mise en bouche avant le 16 août ! Alors la journée va commencer avec BAD CHOICE un one-man band Rock qui avait fait forte impression à l’équipe et aux festivaliers du « Burger Fest ». On l’a donc invité à ouvrir le bal, une bonne énergie et une superbe voix ça vaut le coup d’œil ! Ensuite il y a HELLBURN un groupe de Heavy Metal qui colle parfaitement avec l’hommage pour IRON MAIDEN dans un thème de science-fiction à l’atmosphère horrifique. Après on change d’ambiance avec un groupe instrumental, LUKTOBAND qui est né du guitariste virtuose du même nom pour le plaisir des amateurs de six cordes. Puis pour faire danser l’ensemble, LEEX un groupe de Punk Rock celtique qui fera bouger les plus récalcitrants avec une cornemuse en furie ! Et avant le clou du spectacle, SHADY FAT KATS peut-être le plus connu du grand public qui nous fait le plaisir de mettre le feu aux poudres avec leurs hymnes survoltés avant les IRON TROOPERS.



L’an dernier 400 personnes s’étaient déplacées ce qui était une vraie réussite, l’objectif est de faire au moins aussi bien j’imagine...



Oui, et si possible faire venir le double ! Pourquoi pas rêver ?!



La première édition du festival rendait hommage à AC/DC pour ses 50 ans avec BACK IN SCOTT (ainsi qu’à ZZ TOP via MEZZCALEROS), même chose cette année pour IRON MAIDEN, et pour l’an prochain on garde le même concept ?



Bien sûr, c’est tout le concept du festival et on a déjà validé pour l’année prochaine sur quel anniversaire on va se baser.



L’association a organisé le 22 mars dernier le Burger’Fest où tu te produisais notamment en concert avec ton groupe, que retiens-tu de cette expérience ? Les retours ont-ils été positifs ?



C’était génial ! On a eu plus de monde que prévu et les gens étaient ravis que ce soit pour les groupes ou pour les burgers.



Y’a-t-il d’autres idées/projets que vous aimeriez développer à l’avenir ?



Oui on attend de voir comment se passe cette année mais il y a toujours des petites idées dans les tuyaux et si ça marche aussi bien que l’année dernière, continuer à développer les choses en place.



Vous avez eu droit à plusieurs articles dans les quotidiens Ouest France et Le Télégramme de Brest, cela vous a-t-il amené de la visibilité ? D’autres personnes vous ont-ils contacté pour se joindre à vous ou se renseigner ?



Oui ça permet dans un premier temps de faire parler du festival, donc de faire venir des festivaliers en plus et ça donne envie aux curieux qui veulent faire partie de l’aventure.



En ce qui concerne la scène Metal la Bretagne a nombre de groupes particulièrement intéressants et de qualité (INFERN, VENEFIXION, SEPULCRE, HEXECUTOR...) tout comme du côté des festivals avec le Motocultor... y’a-t-il d’autres formations locales qui valent le détour ?



Effectivement belle brochette de bons groupes Death et Black ! Je peux te conseiller des groupes comme CROCODEATH, ORIGIN’HELL, AMZERA, DEATH CONCIL, SLOGGERS et pleins d’autres…



A titre personnel tu joues dans IRA MONSTRI, peux-tu me le présenter ?



Alors c’est un groupe qui se trouve entre le Sludge, le Post Hardcore et le Black Metal, on est quatre (Basse, Guitare/Chant, Guitare solo et Batterie), et pour plus de détails je pense qu’il faudrait venir nous voir, pour le moment on reste discrets mais compte sur nous pour faire du bruit !



C’est l’heure de se quitter je te laisse conclure...



Je voudrais déjà commencer par te remercier pour l’intérêt que tu donnes au festival et merci à tous ceux qui vont lire ! Au plaisir de vous voir directement au festival, si vous voyez un gars à crête qui court partout n’hésitez pas à dire bonjour ! Merci encore !



Maison du Forgeron

2 Rue de la Fontaine

22460 Saint-Thélo



Billets en prévente à 15€ sur HelloAsso ou sur place à 20€ à l’Espace Kawamata



https://www.facebook.com/MetalFeStThelo/

metalfestthelo@gmail.com

https://www.cotesdarmor.com/fr/fiche/fetes-et-manifestations/festival-metal-fest-thelo-saint-thelo_TFOFMABRE022V548SY5/



A L'affiche du MetalFeSt-Thelo 2025



22h30 The IRON TROOPERS

20h30 SHADY FAT KATS

19h00 LUKTO (Rock/Metal Instrumental)

18h00 HELLBURN (Heavy Metal)

17h00 LEEX (Punk Rock)

