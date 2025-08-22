TROLLCAVE Interview Entretien avec Marc Rodriguez (composition, batterie, chant) (2025) TROLLCAVE est un groupe de Funeral Doom/Death originaire de Barcelone, formé en 2021 par Marc Rodriguez et Marta Martínez, qui jouaient déjà ensemble dans le groupe de Doom Metal ERED GULDUR. En novembre dernier, ils nous ont offert une petite pépite avec leur deuxième EP, « Adoration of the Abyssal Trespasser ». Cette sortie nous a donné envie d’en savoir plus et de partager cela avec nos lecteurs, nous avons donc envoyé à Marc quelques questions.





1/ Salut ! Votre nom a-t-il un lien avec le Troll des Cavernes du jeu de rôle Donjons & Dragons ? Sinon, d’où vient-il (mythologie nordique ?) ?



Pour être honnête, Marta et moi voulions faire un groupe un peu dungeon 8-bit qu’on aurait appelé TROLL COVEN, mais elle a dit : « mec, je veux jouer de la guitare, tu pourrais m’apprendre à jouer et on pourrait créer un nouveau groupe… ». Alors j’ai commencé à composer des riffs un peu crasseux et caverneux qu’elle pouvait jouer avec le niveau qu’elle avait à ce moment-là. Et puis en réfléchissant au nom, on aimait bien TROLL COVEN mais soudain TROLLCAVE est apparu et depuis c’est le nom qu’on a, hahahaha.



2/ Vous jouez du Funeral Doom/Death, mais vous mentionnez Necrotic Death/Doom sur votre page Instagram. Quelle nuance voulez-vous apporter avec le terme « Necrotic » ?



Je pense que ce terme permet de faire un lien avec la musique que j’écris, je pense qu’elle a ce genre de vibe, je sens aussi que ça a un lien avec l’atmosphère qu’on crée sur les albums ainsi que sur scène.

Et puis ça sonne plutôt cool.



3/ En plus de la mort, les titres de vos morceaux relèvent du champ lexical de la pouriture, de la maladie, des malformations, ainsi que de l’abysse/les profondeurs. Qu’est-ce qui vous inspire à écrire dans un tel univers ?



Bon, je ne suis pas celui qui s’occupe de cette partie, mais je peux quand même dire qu’on est vraiment de grands fans de Lovecraft, et qu’on aime aussi mettre ce genre de dark fantasy étrange dans nos pochettes. Avoir une touche de surréalisme et de folie rend tout plus facile à imaginer, hahaha. Carlos (NDLR: chanteur) est aussi complètement taré et il sort des paroles et des titres de morceaux incroyables qui collent parfaitement aux pochettes et à la musique qu’on fait !



4/ Je voudrais en particulier revenir sur les malformations qui sont une thématique récurrente de vos pochettes (que l’on te doit). D’où est-ce que cela vient et est-ce un thème indissociable de votre identité ?



Oui, à 100%. On aime penser que ce qu’on fait est une représentation musicale de toutes les choses tordues que j’ai dans la tête, c’est un peu comme notre identité ou ma façon de voir la musique. J’aime imaginer que c’est ce que ces créatures joueraient ou écouteraient si elles existaient, et à quoi elles ressembleraient si elles étaient réelles.



5/ Musicalement, on vous compare souvent à diSEMBOWELMENT, WINTER et aux débuts d’EVOKEN. Y a-t-il d’autres groupes qui pourraient aussi aider à donner une idée de votre son ?



Bien sûr, il y en a tellement… Pour moi une grande, grande inspiration c’est AUTOPSY, GRAVE UPHEAVAL,



6/ Aviez-vous un bassiste au tout début ?



Non, on n’en avait pas, on n’était que Marta et moi. Elle jouait les guitares et la basse en même temps avec un splitter (NDLR: appareil ou un pédalier qui sépare un signal audio en plusieurs sorties) et un pitch octaver (NDLR: effet qui permet d’ajouter une octave par rapport au signal original, ce qui donne l’impression de jouer avec une basse en même temps) pour obtenir ce son massif et épais. TROLLCAVE était un peu comme un cadeau de ma part pour elle, hahahaha, et regarde où ça nous a menés… c’est assez irréel honnêtement.



7/ Maintenant que vous avez un line-up complet, est-ce que tout le monde contribue aux idées ou est-ce encore toi qui t’occupe de la composition ?



Je fais encore tout, même pour les enregistrements en studio, c’est moi qui m’en occupe. C’est toujours comme ça.



8/ TROLLCAVE était censé n’être qu’un projet parallèle au départ. Comment le vois-tu aujourd’hui ?



Je pense que c’est mon groupe principal pour l’instant, mais j’ai aussi eu l’impression d’avoir un peu mis de côté TROLLCAVE a été créé pour Marta, aussi pour moi mais surtout pour elle. C’est plus à elle qu’à moi, même si je fais tout, hahahaha.



9/ Je trouve le son de votre dernier EP « Adoration of the Abyssal Trespasser » meilleur que celui de vos précédents enregistrements. Pourtant je crois que c’est toujours toi qui enregistre dans votre salle de répétition ; est-ce que quelque chose a changé ?



Oui, beaucoup de choses ont changé. Mais les premiers enregistrements ont aussi été faits comme ça exprès. Je pense que j’ai gagné un peu en clarté, mais cette boue sonore sera toujours là. J’adore ce côté abyssal dans la musique que je fais.



10/ Comment avez-vous rejoint le label anglais Me Saco Un Ojo Records pour ce deuxième EP ? Qu’est-ce qu’ils ont apporté ?



Il m’a approché à cause de TROLLCAVE. Il a écouté et il a dit oui. C’est tout simplement comme ça qu’on est entré en contact, et depuis ça a été génial.



11/ Les ambiances sont importantes sur ce disque (très longue intro lugubre au clavier, chuchotement inquiétant, outro qui aurait sa place dans un film d’horreur type « The Thing », etc.). Dans quel état psychologique souhaitez-vous mettre vos auditeurs ?



Dans le même état que le mien. Plutôt lugubre, tu pourrais même dire triste par moments, un peu instable, tu sais juste une expérience.



12/ J’ai entendu parler d’un deuxième album qui nous donnerait cette fois 40-45 minutes de musique. On s’en réjouit d’avance, à quoi s’attendre exactement ?



Wow, je viens juste de commencer à bosser sur de nouveaux morceaux et mec, ils sont en train de devenir vraiment énormes, il y a encore plus d’influences de



13/ Au regard de votre existence relativement récente, vous avez déjà participé à de nombreux événements internationaux comme l’Extremely Rotten Death Metal Fest 17 au Danemark, le Tons of Decay III en République tchèque et bien sûr la tournée au Japon avec ANATOMIA. Quel est votre secret ?



Je pense que c’est de suivre mes rêves mec, de le faire avec mes potes et la fille que j’aime, c’est la meilleure façon. Ils me soutiennent toujours à fond et chacun de nous a un énorme impact et une grande importance dans le groupe, on est tous sur la même longueur d’onde et dans ma tête, on est irremplaçable. Et pour moi, la chose la plus importante c’est de faire ce que j’aime. J’adore tous les albums que j’ai faits, et je pense que c’est super important aussi.



14/ On a vu GRAVEYARD, BALMOG & JADE au Klub à Paris en août 2023 pour l’événement Three Candles To Death. Marc, tu étais encore batteur de JADE à ce moment-là ? Si oui, quels souvenirs gardes-tu de ce concert ?



Oui, j’étais le batteur sur cette tournée, mec, c’était trop énorme, c’était ma première fois à Paris et j’ai adoré. On s’est éclaté en jouant au Klub, j’espère qu’on pourra y revenir avec TROLLCAVE ou



15/ Vous avez donné trois concerts en Espagne en mars avec HYPERDONTIA et OPOSITOR. Avez-vous déjà des dates prévues en France ou dans d’autres festivals européens d’ici la fin de l’année ?



Pas pour l’instant non. Tout est déjà annoncé, hahahaha

NDLR: nous avons appris entre temps leur participation au Kill-Town Death Fest X qui se tiendra du 4 au 7 septembre 2025 au Danemark.



16/ Y a-t-il encore des groupes avec lesquels vous rêvez de partager la scène ?



Bien sûr mec, j’aimerais que



17/ J’ai récemment découvert ORNAMENTOS DEL MIEDO, un autre groupe espagnol de Funeral Doom (plus éthéré comparé à TROLLCAVE). Qu’en pensez-vous, si vous les connaissez ? D’autres groupes à recommander ?



Ils sont énormes mec, je ne connais pas les gars personnellement mais leur musique est vraiment géniale. Oui, il y a aussi de très bons groupes, comme CEREBRAL CURSE par exemple, ou DOPEMANCER, TORT, MORBID FLESH, GOD’S FUNERAL, ou encore mon projet personnel le plus important : EXHUMATION.



18/ Quels sont vos projets à venir au-delà du deuxième album ; peut-être un clip ?



Ahh, je ne sais pas trop, on n’est pas vraiment fans de ça, peut-être un enregistrement live avec vidéo ou quelque chose du genre ? Ça pourrait être cool…



19/ Si vous avez autre chose à annoncer, c’est le moment !



J’espère juste que tout le monde continuera à apprécier et écouter notre musique, et à venir aux concerts. C’est ce qu’il y a de mieux quand on a un groupe et qu’on tourne : rencontrer des gens !



---

