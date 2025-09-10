Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur" Interview Entretien avec Florian Frandidier (Guitare, Claviers) (2025) Salut Florian et merci de prendre un peu de temps pour répondre à ces quelques questions, tout d’abord peux-tu me dire l’histoire de la création de ce nouveau projet ?



Salut, merci beaucoup pour cette interview ! Ce projet est musicalement dans la lignée de l’orientation que je souhaitais prendre avec TEMNEIN, avec forcément quelques différences liées au line-up et à de nouvelles inspirations.



L’année 2022 a été marquée par beaucoup de changements me concernant. J’ai déménagé à Bordeaux à la suite d’une occasion professionnelle et des bouleversements personnels qui m’ont amené à prendre la décision de quitter la Lorraine, région dont je ne m’étais jamais éloigné plus d’un mois. C’était aussi l’occasion d’enfin vivre ailleurs, je ne le regrette absolument pas.



Même avant le split de TEMNEIN, je souhaitais me diversifier musicalement et j’ai éprouvé beaucoup de difficultés à remonter de nouveaux projets, j’ai même hésité à mettre un point final concernant le fait de jouer dans un groupe. Cependant j’avais plusieurs morceaux auxquels je croyais et je n’ai pas cessé d’écrire entre la période Covid et 2024. L’envie de redonner vie à des compositions s’est finalement montrée plus forte, après plusieurs discussions avec des amis proches. Nicolas (Chant) et Thomas (Basse) en font partie et on avait évoqué plusieurs fois le fait de monter un groupe de Death Mélodique ensemble, le bon timing est arrivé à l’été 2023. Nous avons été rejoints par Arnaud à la guitare (qui a dû malheureusement partir assez rapidement) et nous avons assez rapidement rencontré Romain (Batterie) via une annonce. La formation était prête à répéter début 2024 après avoir sélectionné plusieurs morceaux parmi ceux que j’avais à disposition.



L’annonce de l’arrêt définitif de TEMNEIN a surpris beaucoup de monde, qu’est-ce qui a décidé cela ? Avec le recul tu penses toujours que c’était la bonne décision ?



Oui, je n’ai pas de regrets sur cette décision. Je suis assez étonné de lire que cet arrêt a surpris du monde, car celui-ci n’a pas provoqué beaucoup de réactions, à part dans une moindre mesure sur les comptes perso des membres du groupes.



Concrètement, plus rien n’allait dans le bon sens, hormis l’EP qu’on a finalisé au printemps 2022 et qu’on a décidé de sortir pour terminer le parcours du groupe sur une bonne note. Il y avait bien entendu le contexte post-Covid qui nous a fait très mal au niveau des concerts, toutes les tournées prévues ont été annulées, parfois déprogrammées peu de temps avant leur déroulement et les perspectives étaient mauvaises pour relancer le groupe à ce niveau. Les tensions étaient nombreuses en interne, le fonctionnement à distance qu’on avait depuis de nombreuses années atteignait ses limites et une certaine lassitude s’installait notamment vis-à-vis d’une évidence : le groupe n’a jamais réellement trouvé son public. Paradoxalement, les chiffres du groupe ont beaucoup monté sur Spotify plusieurs mois après la sortie de ce tout dernier EP, mais ça ne s’est pas confirmé sur d’autres plateformes et sur les ventes de merch. Il n’y a en somme aucun regret à avoir et personnellement, j’avais besoin de faire de la musique sous un autre nom. TEMNEIN représente plus de 12 ans de ma vie et je resterais très fier du parcours du groupe, en particulier d’avoir réalisé un rêve en ouvrant notamment pour AT THE GATES. Même si cela a été difficile à encaisser, il était de temps de passer à autre chose.



Le nom de STARLIT PYRE est original, peux-tu me dire sa signification ?



La signification est conforme à sa traduction littérale, c’est-à-dire un bûcher étoilé. Trouver un nom de groupe est parfois compliqué, après plusieurs recherches en ayant isolé des mots particuliers, cette association est ressortie. On cherchait un nom joli à lire et plutôt orienté sur quelque chose d’onirique et lumineux, sans avoir pour autant de message ou de représentation précise. On peut imaginer un simple bucher avec un arrière-plan étoilé ou alors des étoiles remplaçant les flammes :)



Du côté des influences on sent clairement la touche mélodique à la fois suédoise tout en ayant un soupçon de Metalcore, ça n’a pas été trop difficile de trouver un juste équilibre entre cela ? Vous venez tous d’univers un peu différents du côté musical…



Pas tant que ça concernant nos univers musicaux. Déjà tout le monde aime le Melodeath, pas forcément les mêmes groupes, mais on a un dénominateur musical commun. Ensuite il y a une grande ouverture d’esprit musicale, on navigue tous de la Pop au Metal extrême et on est tous conscients de la richesse que ça apporte en tant que musiciens.



Ensuite, trouver l’équilibre que tu cites n’est jamais simple à atteindre mais il est le fruit de plusieurs années de travail, que ce soit au niveau de l’écriture ou de la production. Parfois, ajouter quelques effets électroniques ou des instruments virtuels ont beaucoup aidé à moderniser l’ensemble. Idem pour certains riffs ou passages, où les influences Metalcore aident à éviter un ensemble trop linéaire ou déjà vu. Même si j’ai écrit ces 4 morceaux et qu’ils n’ont pas drastiquement changé après les avoir travaillés ensemble, l’apport des autres membres sur les arrangements a été primordial sur le résultat final.



J’ai toujours eu horreur de l’étiquette « old-school » de TEMNEIN, ce n’est jamais ce que j’ai voulu exprimer, mais mon écriture allait malgré moi dans ce sens et c’était aussi probablement le cas pour les autres musiciens ayant écrit dans ce groupe. Même si j’ai toujours bien aimé le Metalcore (hormis au début des années 2010), ça s’est particulièrement renforcé ces dernières années au point d’en devenir le style que j’écoute le plus et que je trouve très créatif, notamment avec des groupes comme CURRENTS, INVENT ANIMATE ou IMMINENCE qui m’inspirent énormément. Des groupes comme SYLOSIS ou ORBIT CULTURE sont aussi de grandes influences, notamment pour ce pont entre Metal traditionnel et moderne qui n’est pas si commun dans le Death Mélodique.



Venons-en à cet Ep… il est particulièrement concis et efficace, c’était voulu au départ de ne pas faire des morceaux trop longs ni trop alambiqués techniquement ? A titre personnel je trouve que c’est vraiment cela qui fait sa force…



Absolument. Ça résume ce que j’évoquais sur la direction que je voulais prendre avec TEMNEIN, j’en avais assez de mélanger du Melodeath avec du progressif et/ou du Doom/Death (voire du Post Metal). C’était certes hyper intéressant au niveau créatif mais très difficile d’en tirer quelque chose d’efficace et cohérent. J’avais aussi envie de jouer quelque chose du plus fun pour le live, de pouvoir établir des setlists davantage variées et une meilleure interaction avec le public.



Ça me fait plaisir que tu penses cela, car c’était une des lignes directrices de ce disque et nous allons probablement continuer dans ce sens. Techniquement ça reste des morceaux difficiles à jouer mais nous ne cherchons pas à faire de la musique dédiée aux musiciens.



Les choses ont été vite pour vous car cette réalisation sort à peine un an après la création du groupe, les idées étaient déjà là au moment où vous étiez au complet ou avais-tu en tête les grandes lignes de ce « Veins Of Sulfur » avant même de créer STARLIT PYRE ?



Tout à fait, comme je l’évoquais plus haut la grande majorité des morceaux étaient déjà écrits quand le groupe s’est formé, hormis peut-être « Empire’s Downfall » qui était à la base composée sur une guitare 7 cordes pour un autre projet et que j’ai rapidement adapté sur l’accordage choisi pour STARLIT PYRE. Deux autres morceaux étaient déjà prévus pour TEMNEIN plusieurs années avant la sortie de cet EP (« Solar Rays » et « On My Own ») et « Veins Of Sulfur » a écrit courant 2023. C’est un réel soulagement que ces morceaux sortent enfin, je n’avais pas du tout envie qu’ils restent sur mon ordinateur au stade de démo.



J’ai l’impression que vous êtes à peu près tout seuls en France dans ce style Melodeath Moderne, tu es d’accord avec ça ?



C’est possible, bien que ce soit également un peu le cas de THEOREM, un des autres groupes de Thomas où figure aussi Arnaud qui a joué quelques mois avec nous (il apparait en guest sur le morceau « Solar Rays »). Je suis également guitariste de session dans ce groupe, avec qui je passe d’excellents moments ! Je dirais toutefois que le côté Metalcore est plus prononcé de leur côté sur la production et les voix.



Il y a déjà assez peu de groupes de Melodeath en France et de mon point de vue ceux-ci ont effectivement peu d’inspirations actuelles, mais j’espère que de nouvelles formations vont apparaitre (quelle que soit la temporalité des influences).



Les retours concernant l’Ep en France comme à l’étranger ont été excellents, ça ne met pas une certaine pression pour l’avenir ?



Pas vraiment non, car nous jouons déjà 3 autres titres en concert et ceux-ci sont déjà bien avancés donc nous savons un minimum où nous allons pour une prochaine sortie. Bien entendu, nous serons fixés quand la préproduction sera terminée mais nous sommes confiants. Il y aura probablement plus de pression quand il s’agira de faire un album ou quand nous aurons moins de titres en réserve, mais je fais justement attention au fait d’avoir toujours de l’avance en termes d’écriture. En tout cas ces retours sont très plaisants et motivants, il y a beaucoup plus de détermination que de pression pour la suite.



Le choix de l’autoproduction s’est il imposé naturellement ou parce qu’aucun label ne s’est montré intéressé ?



Cela a été complètement naturel, je ne vois vraiment pas quel label crédible aurait été intéressé pour sortir dans des conditions convenables le 1er EP d’un groupe français de Melodeath, même avec des membres expérimentés. J’ai couru après les labels pendant des années et j’en ai tiré un enseignement : ce sont les labels qui viennent vers les groupes quand ceux-ci sont bankables (et non l’inverse). C’est devenu très rare qu’un label investisse de l’argent sur un groupe peu connu pour son développement. Je n’ai pas que des bons souvenirs des labels avec qui j’ai travaillé donc je suis désormais très prudent à ce niveau et l’autoproduction a ses avantages quand on est prêt à y consacrer beaucoup de temps.



D’autres titres sont-ils déjà prêts ou en cours d’écriture ?



Oui, en plus des 3 morceaux que j’évoquais et qu’on est train de finaliser, plusieurs titres sont en chantier et on travaille pour boucler tout ça le plus soigneusement et le plus efficacement possible.



La scène Metal à Bordeaux est particulièrement prolifique et qualitative (SETH, IRON FLESH, AD PATRES…), y’a-t-il d’autres noms locaux moins connus qui méritent le détour selon toi ?



Complètement, j’ai été impressionné par toute cette qualité quand je suis arrivé à Bordeaux, même si je connaissais bien entendu une grande partie de groupes connus mondialement (GOROD, YEAR OF NO LIGHT, THE GREAT OLD ONES, EXOCRINE…). La plupart des musiciens que j’ai rencontrés sont très sympas et c’est justement un des membres d’IRON FLESH/AD PATRES qui nous a donné l’occasion de faire notre 1er concert, nous le saluons chaleureusement !



Bien sûr, il y a ALTESIA qui n’a pas grand-chose à envier à de beaux noms en Metal Progressif. KIBOSH, un groupe de Metalcore « chaotique » un peu dans la lignée de KNOCKED LOOSE et qui déploie toute sa puissance en concert. Il y a également HEBOÏDOPHRENIE, un groupe qui rassemble plusieurs variantes du Death Metal.



J’invite aussi les lecteurs à écouter les autres formations de nos membres, j’évoquais THEOREM mais il y aussi SILICIUM (Death/Groove Metal), Artery (Thrash) et BLOODY RABBEAT (Deathcore) !



Y’a-t-il des concerts/festivals prévu prochainement ?



Oui nous avons plusieurs concerts prévus, principalement dans la région Sud-Ouest pour le moment. Au moment où je t’écris nous allons jouer notre 2ème concert au festival des Aganit’s qui se déroule dans le Lot-et-Garonne (samedi 16 août à Lévignac-de-Guyenne), deux concerts sur Bordeaux et alentours fin 2025/début 2026 et nous aurons le plaisir d’ouvrir pour FRACTAL GATES près d’Angoulême le samedi 27 septembre lors de la première édition d’une soirée nommée « Sorry For The Noise » !



Si vous en aviez l’occasion avec qui rêveriez-vous de partager l’affiche ?



DARK TRANQUILLITY, GOJIRA, IN FLAMES pour les plus gros noms. Pour des groupes qui paraissent plus réalistes il y aurait SYLOSIS, DARKEST HOUR et THE HAUNTED.



C’est l’heure de conclure je te laisse le mot de la fin…



Merci encore pour ces questions très intéressantes, c’était un vrai plaisir de te répondre ! Suivez le groupe sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, nous avons hâte de sortir de nouveaux morceaux et de d’enchaîner les concerts !

