Metal Assault 44 - Thrash Metal Assault Interview Entretien avec Pierre et Anaïs Le Goff (2025) Salut et merci de m’accorder du temps pour cette interview, tout d’abord peux-tu m’expliquer la création de l’association ?



Mais avec plaisir, nous avons créé l'association pour notre groupe INCINERATOR, c'était un moyen de promouvoir notre groupe et d'organiser des concerts au début, l'idée du festival a germé par la suite avec cette envie de promouvoir la scène Thrash Metal et de lui dédier notre temps afin de la développer.



A l’heure actuelle combien y’a-t-il de bénévoles dans l’équipe ?



Hé bien il n'y a pas de bénévoles au sens strict, nous en sollicitons lors des gros événements comme notre festival, c'est assez simple d'en trouver, comme quoi, le Metal génère encore de l'intérêt



Pourquoi ce choix du Thrash ? Comptez-vous à l’avenir ouvrir les prochains évènements à d’autres styles ?



En vrai, nous sommes fans de ce style et sommes assez tristes de voir qu'il n'y a aucun événement dédié 100% à notre musique de cœur, Metal Assault 44 est donc là pour y remédier ! Concernant la suite des choses et une éventuelle ouverture à d'autres styles, pourquoi pas, mais rien de concret pour l'instant



Vous organisez le 8 novembre à Pontchâteau le « Thrash Metal Assault » (avec notamment PRAETOR, ANTAGONISM, INCINERATOR et ANTHARES), il s’agit du plus gros événement organisé par vos soins jusqu’ici... pas trop la pression ? Les choses ont-elles été simples à se mettre en place (surtout que le festival aura lieu à domicile) ?



Si, grosse pression, mais on adore la pression, blonde, ambrée, … !



Oui c'est notre grand projet 2025, mais tout s'est plutôt bien déroulé dans notre préparation, on a la chance d'avoir un bon réseau, avec des connaissances comme Seb du Barbeuk Metal ou notre guitariste Romain, qui organise déjà le Metal Noz, nous nous sommes donc pas mal inspirés de ces fest à taille humaine et y avons juste apporté notre patte. Les groupes ont eux aussi joué le jeu de la première édition, à savoir un petit budget, et ont tous répondu présent ! On a même dû refuser des candidatures, qu'on garde précieusement, qui sait pour une suite en 2026 ?



Vous avez déjà fait par le passé les soirées « Total Thrash » et « Thrash Crash », peux-tu m’en parler ? Y’en a-t-il de prévues prochainement ?



Oui des soirées plutôt réussies grâce notamment aux groupes, lieux et au thrashers. Le Total Thrash a vocation à être un événement annuel donc je peux déjà te confirmer qu'il y en aura un en 2026 toujours au Floride, quant au Thrash Crash, il arrive à grands pas et nous sommes plus que motivés de jouer avec EXORCIZER et aussi de voir les titans que sont WITCHES ! Ça promet du moshpit à gogo.



A l’occasion qui aimerais-tu avoir lors d’un des prochains évènements organisés par l’assoc’ ?



Ah c'est une bonne question ….



Déjà la scène Française est ultra riche en matière de groupes de Thrash plutôt bons il faut le saluer, je pense à HEXECUTOR, VERBAL RAZORS, ICELAND, EIGHT SINS et bien d'autres encore que nous n’avons pas eu la chance de croiser pour le moment …



Mais je dois te l'avouer nous serions particulièrement chauds de jouer avec des groupes étrangers comme EXMORTUS, TRAITOR, WARBRINGER, CRYPTOSIS ou VEKTOR pour ne citer qu'eux.



Vous avez bénéficié d’une visibilité via des articles sur Actu.fr ou encore Ouest France, se sont eux qui vous ont contacté ? Avez-vous ressenti plus d’intérêt pour votre travail associatif suite à la publication de ces deux médias ?



C'est surtout nous qui avons sollicité pas mal de médias afin de relayer nos événements et de montrer notre envie de voir la scène Thrash Française décoller, mais il faut l'avouer, au fil du temps, les médias commencent à venir facilement vers nous, comme les groupes d'ailleurs, je pense que lorsque tu es référencé comme créateur d'événements, tu passes un peu de l'autre côté de la barrière et c'est toujours plus simple que quand tu es un groupe en recherche de dates.



Ce qui compte finalement c'est ton réseau et ta rigueur dans le domaine.



La scène Thrash française se porte très bien avec pléthore de nouveaux groupes, tu es de cet avis ? Quelles sont les formations nationales méconnues qui valent le détour selon toi ?



Oui c'est un truc de dingue, on sent un réel engouement pour le Thrash Metal, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça commence à revenir, on espère que les thrashers seront présents le 8 novembre !



En termes de formations Françaises qui valent le détour, je pense aux Bretons de LAZHADEK notamment, mais aussi à tous les autres groupes de l'affiche du fest : BOMBER, ANTAGONISM, PRAETOR et bien sur les anciens comme EXHAUSTER ou ANTHARES.



J'ai beaucoup aimé les dernières sorties de PRESCIENCE, HEXECUTOR, PRAETOR, VECTOR, ou encore l'ensemble de la discographie de THRASHBACK qui a tout défoncé lors du dernier Barbeuk Metal.



On connait la qualité de la Loire-Atlantique en matière de Metal extrême (WAR INSIDE, REGARDE LES HOMMES TOMBER, MALKAVIAN, LUNAR TOMBFIELDS, VƆID...), tu as d’autres noms locaux qui méritent d’être mis en avant ?



Oui il y a ARCANIA, qui n'est pas très loin de Nantes mais déjà assez connu, JOËL BATS ou ENDLESS AGONY si tu aimes le Hardcore, ou encore les vendéens de LORD GALLERY pour le côté Heavy tradi. Dans un autre registre, OAKEN SKULL envoie aussi du bois avec un son plus Death/Black.



Mais j'en oublie sûrement, la scène Metal Nantaise est vraiment très fournie.



Pierre et Anaïs vous jouez ensemble dans INCINERATOR, hormis les futurs concerts y’a-t-il de nouveaux titres en préparation ?



Yes, de grands projets s'annoncent côté INCINERATOR avec une tournée Française en compagnie du groupe Espagnol ILLUSION est en préparation.



Nous pouvons aussi déjà t'annoncer que nous sommes en plein enregistrement de notre premier vrai album ! Ça va décrasser sévère, on devrait plus trop tarder à balancer un premier titre sur les réseaux.



C’est l’heure de se quitter je vous laisse le mot de la fin...



Merci à toi pour le temps que tu nous accordes et ton implication dans la scène Metal. Rendez-vous le 8 novembre 2025 à Pontchâteau pour une journée de folie. Stay thrash or die tryin'



https://www.facebook.com/people/Metal-Assault-44/61573058677055/



Samedi 8 novembre 2025, Salle de la Boule d'Or



Au programme : LAZHADEK, INCINERATOR, BOMBER, EXHAUSTER, ANTHARES, ANTAGONISM, PRAETOR



Restauration locale sur place, Marché d’exposants centré autour de la culture Metal et de la musique (tatouage, lutherie, merchandising et libraire).



