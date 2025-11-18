Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss" Interview Entretien avec Loïc Mulheim (Chant) et Laurent Damelincourt (Guitare) (2025) Salut Loïc et Laurent, et merci de m’accorder un peu de temps pour répondre à ces quelques questions... tout d’abord peux-tu me raconter l’histoire du groupe ?



Au tout début, nous étions un groupe de cover de Death Metal. Aucune volonté d'aller de l'avant on voulait juste boire des bières en répète, mal reprendre des classiques du Death faire quelques dates et se marrer.



D'ailleurs le nom WARKUNT a été trouvé vers 3h du matin dans un irish pub. Ça nous a fait marrer. On l'a gardé. Le groupe a commencé à se faire une réputation et maintenant on regrette.



Tout s'est rapidement enchainé après, on a été assez vite remarqués, ce qui est très chouette : on a pu faire une démo, puis un album, des dates assez importantes (CANNIBAL CORPSE, BENIGHTED, UNLEASHED, NOSTROMO, HATE Gaëtan Roussel etc...) et des dates de merde aussi.



Ensuite le confinement est arrivé, ça nous a mis un gros coup de frein il y a eu pas mal de questionnements, le groupe a failli splitter.



Mais au début de l'année dernière Loïc et moi avons repris les choses en main, recruté du monde (de qualité) et relancé la bête.



Depuis le début de votre carrière on ne peut pas dire que vous ayez été très productifs, cela est-il volontaire ou divers aléas en sont la cause ?



Loïc : Si on peut appeler ça une carrière ! Je dirais plutôt un parcours :) Non, ce n'était pas volontaire. Il y a eu la démo "Tor(n)ment" en 2016, le premier album "Of Ruins and Agony" en 2018, et puis on a commencé à composer pour le suivant dans la foulée. Par exemple, les morceaux "The Monster I Become" ou "Desolated Lands" ont été composés peu de temps après. Mais le rythme de travail était devenu plus lent, il y a eu des breaks, des remises en question, puis un changement de line-up qui a conduit à l'arrivée d'Amaury (batterie), Guillermo (guitare) et d'Amir (basse) en 2024. Puis fin septembre 2025, ce second opus "Cyclonic Abyss" a enfin vu le jour.



Laurent : Effectivement je n'ai grand chose à rajouter à ce qu'a dit Loïc, si ce n'est qu'on a aussi été un peu feignasse par moment. Le covid et les confinements ont aussi mis un gros coup d'arrêt à notre lancée, pour ma part il y a eu une perte de motivation à ce moment et j'ai arrêté de composer.



Venons-en à ce « Cyclonic Abyss »... il y a eu beaucoup de mouvements en interne avec l’arrivée de trois nouveaux membres l’an dernier. Ont-ils amené des textes, musiques ou riffs sur ce disque ? Comment s’est passé leur recrutement ?:



Loïc : Oui, Guillermo (guitare) a rajouté sa patte sur des morceaux qui existaient déjà avant l'arrivée du nouveau line-up. Amir et Amaury ont activement participé à la composition de plusieurs morceaux de l'album également, Guillermo aussi d'ailleurs. Avec chacun un style de jeu bien à eux.



Laurent : Amaury nous apporte une touche de modernité il est très fan de toute la scène “Core” du Metal et je trouve que ça s'entend pas mal dans la composition. Guillermo est un magicien de la 6 cordes, il a apporté beaucoup de technicité à nos compositions. Quant à Amir c'est un bassiste d'exception qui ne vient pas du tout du Metal à la base et c'est quelque chose d'assez appréciable car il nous apporte beaucoup de fraicheur dans son approche musicale.



Ce qui m’a aussi marqué c’est ce mélange réussi entre Death très classique et quelques accents modernes discrets mais efficaces... vous souhaitiez vous éloigner un peu de ce chemin balisé ?



Loïc : C'est venu assez naturellement en fait, on ne voulait pas volontairement s'en éloigner. Laurent et moi voulions rajouter une touche Black après la composition du morceau "Desolated Lands" qui nous plaisait beaucoup. Je pense que c'est comme ça que ça s'est goupillé au départ. Ensuite, l'arrivée du nouveau line-up a accentué la chose, et c'est venu naturellement.



Laurent : le Death Metal “classique” est un style qui tourne assez vite en rond en fait. Pour moi amener des passages Post Black, un peu groovy ou même un interlude acoustique est venu naturellement. On n'y a pas beaucoup réfléchi à la base. On s'est posé et on a composé ensemble. Alors évidemment pour être honnête il y avait tout de même un cahier des charges pour que ça sonne “Warkunt” je trouve qu'il a été respecté et que malgré ces nouvelles influences on reconnait notre patte.



La pochette est absolument sublime, qui s’en est chargé ?



Loïc : C'est Jo, de "Ben&Jo" ! Il a fait un excellent boulot, plein de détails, de nuances et de subtilités !



Laurent : Jo est un artiste incroyable, il n'avait jamais fait de pochette pour un groupe de Metal et franchement c'est ça qui m'a beaucoup plu. Un vrai professionnel d'une rare gentillesse à l'écoute de nos besoins et qui a aussi su nous aiguiller quand on allait faire des “fashion faux pas”



Avec le recul comment juges-tu le résultat final de « Of Ruins And Agony » ? Y’a-t-il des choses que tu aurais aimé changer ou supprimer ?



Loïc : Il y a des choses que j'aurais sans doute faites différemment au niveau du chant, avec le recul et l'expérience. Mais bon, comme on dit, avec des "si", on refait le monde ! C'est notre "debut album", il faut bien commencer quelque part :)



Laurent : Pour moi c'est un album solide, il y a des choses à redire, niveau production sonore ou composition qui traine en longueur, on est allé un peu vite mais dans l'ensemble il me plait.



Après un passage chez Great Dane Records vous avez sorti cet opus en autoproduction, est-ce un choix voulu dès le départ ou qui s’est imposé par défaut ?



Laurent : On n’est pas vraiment en auto production, l'album a été pressé par Percussive Spectre, un label strasbourgeois nous lui avons fait confiance, il nous a fait confiance. Merci Nico.



On n'est pas sous contrat. D'ailleurs on cherche un label si jamais ;)



Vous avez récemment fait votre release party (le 26 septembre) à la Maison Bleue de Strasbourg (en compagnie de DEVIL’S RAGE et DEATH WHORE), et j’en ai eu d’excellents retours... tu confirmes ? Après coup comment avez-vous vécu cette soirée ?



Laurent : Ce concert était incroyable ! On s'attendait à avoir un peu de monde mais pas AUTANT de monde. La Maison Bleue a été hyper pro comme d'habitude, les groupes ont chauffé la salle à blanc.



Comment se porte la scène Metal en Alsace ? Y a-t-il des formations locales qui pour toi valent le détour et méritent d’être mises en avant ?



Loïc : Je pense qu'elle ne se porte pas trop mal ! Avec des groupes comme BEYOND THE VOID, NECROSCUM, KANINE, OST, DAWOHL, HIERARCH, les légendaires MERCYLESS, et sans doute d'autres que j'oublie là sur le moment. Le Powerviolence de WILLXSMIC, LMDA, le Grind/Death des légendaires INHUMATE (qui font leur toute dernière date le 8 novembre au Molodoï à Strasbourg d'ailleurs, après 35 ans !)



Vous avez eu l’occasion de partager l’affiche avec notamment BENIGHTED, CANNIBAL CORPSE, ROTTING CHRIST ou encore UNLEASHED... avec le recul quelle formation vous a le plus marqué ? Y’a-t-il un souvenir mémorable parmi tout cela ?



Loïc : Pour moi personnellement, CANNIBAL CORPSE, sans aucun doute ! C’était même cité comme référence dans l'annonce de recherche d'un chanteur que Vall (ex-guitariste), Laurent et Tim (ex-bassiste) avaient affiché, dans nos locaux de répète de l'époque (Les Bains Rock, Haguenau), début 2016. Ce concert en 2018 au Grillen, à Colmar, on l'a vécu comme une consécration à l'époque :)



Laurent : mon meilleur souvenir c'était en Suisse allemande, un concert à Sursee et Loïc qui parle français pendant la moitié du show. Un moment de solitude intersidéral.



Mais bon, comme Loïc, le fait de jouer avant CANNIBAL CORPSE, de les rencontrer d'échanger quelques mots avec ces légendes ça a fait quelque chose à mon moi de 16 ans qui jouait les durs au lycée avec mes t shirt de Cannibal...



Quels sont les projets à venir pour cette fin d’année voire 2026 ? Des concerts de prévu ? Quelque chose de spécial est à l’étude pour vos dix ans ?



Laurent : Pour le futur on va commencer à tourner pour promouvoir cet album. Pour nos 10 ans je t'avoue que je n'ai pas encore trop réfléchi. On va peut-être monter un groupe de cover de nos chansons et les jouer ? On s'appellerait Warknut.



Et sinon plus sérieusement je peux te dire en exclusivité qu'on parle un petit peu d'Amérique du Sud et de tournée. Mais chut ;)



C’est l’heure de se quitter, je te laisse le mot de la fin...



Loïc : Eh bien un grand merci d'avoir porté de l'intérêt à ce nouvel album de WARKUNT ! Merci également aux lecteurs et lectrices :)



Laurent : Niquez vos races. Bisou.

