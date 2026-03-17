Interview d'Emmanuel Haeussler pour son livre « Piece Of My Mind » Interview Entretien avec Emmanuel Haeussler (2026) Salut Manu et merci à toi de m’accorder un peu de temps pour ces quelques questions. Tout d’abord peux-tu te présenter brièvement ainsi que ton parcours musical ?



Bonjour, pour faire court, j’ai 57 ans, fan de Maiden, AC/DC … depuis les 80’, et j’ai 3 filles qui suivent un peu la même voie. J’ai un métier normal, je suis capitaine du port de plaisance de Nancy et guitariste rythmique dans un Tribute d’AC/DC qui s’appelle « The Scotts ». Comme son nom le suggère, nous ne couvrons que la période Bon Scott, la plus riche à mon gout et nous avons la chance chaque année depuis 2023 de tourner en France et en Europe en compagnie de Tony Currenti, qui fut le batteur sur l’album « High Voltage » australien d’AC/DC en 1975. Tony était également un bon ami de Bon et c’est un vrai bonheur de jouer avec lui. Sur mon temps libre, j’ai aussi écrit un bouquin « Piece of my Mind » qui relate mon aventure avec Iron Maiden au fil des années et plus précisément ma relation privilégiée avec Steve Harris.



Concernant ce livre tu as profité du confinement lié au Covid (à l’instar notamment de Rob Halford pour son autobiographie « Ma Confession ») pour mettre tous ses souvenirs sur le papier. Comment t’est venue l’idée ou le déclic d’enfin franchir le pas pour faire partager cette incroyable histoire au plus grand nombre ?



Pour commencer, certains de mes copains me harcelaient pour que j’écrive tout cela. Je trouvais l’idée sans intérêt car je ne trouvais rien d’exceptionnel là-dedans. Après tout, il s’agissait de ma vie et je ne voyais pas vraiment qui pouvait y trouver quoi que ce soit de passionnant. Et puis il y a eu ces deux types qui m’ont contacté sur Messenger depuis respectivement l’Argentine et le Brésil pour savoir si c’était bien moi le mec qui avait rencontré la grand-mère de Steve Harris, que cette histoire tournait en boucle sur des forums dans leurs pays et qu’ils avaient réussi à me retrouver. Et de discuter avec eux, je me suis tout de même dit que si cette histoire était connue à l’autre bout de la planète et faisait débat, ça valait peut-être le coup de la coucher sur papier. Puisqu’on était en confinement, j’ai profité du temps libre pour commencer à écrire.



Si tout le bouquin est absolument passionnant de bout en bout j’ai retenu deux moments mémorables (et on n’en dévoilera pas plus pour éviter tout divulgâchage), le premier étant cette rencontre avec Ada Harris (grand-mère de Steve et avec qui tu vas lier une véritable amitié) qui depuis chez elle va appeler au téléphone son petit-fils pour que vous échangiez ensemble. J’imagine pour le jeune fan que tu étais à l’époque ce devait être incroyable…



C’était totalement inattendu surtout. Lorsque nous l’avons retrouvée avec mon pote, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre en frappant à sa porte. Allait-on se faire envoyer balader ? Allait-on être les trentièmes à se pointer chez elle depuis le début de la semaine ? En tout état de cause, on ne s’attendait pas à être reçu comme ça, à passer un si bon aprèm en sa compagnie et évidemment encore moins à ce qu’elle appelle Steve au téléphone et me le passe. Quand tu as 18 ans et que tu es fan absolu comme je l’étais, ces types sont des icônes inabordables qu’on ne peut voir que sur scène devant des milliers de gens ou dans les magazines. Alors oui, avoir Steve au bout du fil était une expérience hors sol. Nous étions déjà très impressionnés d’être avec sa grand-mère, et jamais on aurait imaginé pouvoir lui parler directement. Cette journée a été décisive.



L’autre moment fort est celui où tu es invité à Munich avec tes potes pour écouter en exclusivité le futur « Seventh Son Of A Seventh Son » dans une ambiance familiale et détendue dans un hôtel de la capitale bavaroise… un sacré week-end pour un sacré album ! D’ailleurs est-ce ton disque fétiche du groupe ?



Justement, cette invitation à ce week-end à Munich s’est faite depuis chez sa grand-mère ce jour-là. Il m’a rappelé plus tard pour me confirmer mais il avait bien évoqué cette possibilité. Et oui et mille fois oui, 7th Son reste mon album fétiche et le réécouter me replonge instantanément dans ce moment passé avec Steve, sa femme et mes potes à l’écouter tout juste sorti du mix, 2 mois avant sa sortie. Quel privilège…



En tout cas « Piece Of My Mind » est hyper addictif, c’est rempli d’anecdotes et casseroles très drôles et les flashbacks entre ta vie personnelle et de fan se font sans problèmes… le tout avec beaucoup d’humour et d’autodérision très appréciables (et ce sans compter les nombreuses références au cinéma et à la bande dessinée). Avais-tu déjà une trame au départ pour la mise en page et les chapitres, ou est-ce venu naturellement au gré des souvenirs qui remontaient à la surface ?



Pas du tout, d’ailleurs la première version du bouquin faisait 40 pages au format « word » (ce qui fait autour de 120 pages en format bouquin). Et je me suis fait remballer par un éditeur car trop court. Il m’a dit « Votre histoire est fantastique mais c’est trop court et je ne publie pas dans l’état ». Et c’est là que j’ai rajouté toutes ces anecdotes, tous ces souvenirs de ma vie et autres casseroles qui font de ce récit quelque chose de très vivant car très humain. Et là, avant de redémarcher des éditeurs, j’ai envoyé la maquette à un copain qui écrit également et qui a massacré mon travail sur sa forme en ces termes « C’est pas articulé », « Les chapitres sont trop longs » « Découpe moi tout ça ! », « Ton intro est nulle, on ne sait même pas qui tu es, présente-toi ! »… Massacré. Bref, j’ai remis la machine en route et repensé tout, rédigé une intro, une conclusion, et réarticulé tout cela avec des sous-chapitres pour au final avoir ce que tu tiens entre tes mains et qui, je pense tient la route maintenant. La leçon à en retenir, c’est qu’il faut savoir rester à l’écoute des conseils bienveillants même s’ils sont distillés sous forme de raclée.



Tu avais déjà un peu d’expérience dans le domaine de l’écriture vu que tu avais notamment rédigé un article sur IRON MAIDEN pour le livre « Morceaux d’esprits » de Jean-Philippe Petesch, mais avec le recul était-ce la même chose pour toi ou une expérience plus difficile de passer à un format plus long ?



Justement, c’est bien de lui dont je parlais dans la question précédente. Et oui, ça n’a rien à voir d’écrire un petit texte de 3 pages dans le bouquin d’un tiers et d’écrire son propre livre. Ecrire ces 3 pages pour JP a dû me prendre une heure ou deux. « Piece of My Mind » est un projet de 5 années, commencé en février 2021. Rien à voir…



L’autre tour de force du livre est la présence sur celui-ci à la fois de Francis Zégut (qui a signé la préface) et de Frank Margerin (qui t’a représenté en quatrième de couverture jouant de la guitare aux côtés de Steve Harris). Comment les as-tu contactés ? Ont-ils été d’accord immédiatement ?



Quand je monte un projet et que je sais qu’il faudra le vendre, je mets tout en œuvre pour que les projecteurs puissent être mis sur le projet. Pour le faire connaitre et le crédibiliser. Par exemple, en 2004, j’ai écrit l’hymne de mon club de foot de cœur, l’AS Nancy Lorraine. Pour mettre le projet en lumière, j’ai invité des joueurs de l’équipe à venir chanter sur le disque, ce qui a eu pour effet de médiatiser le truc. Roger Piantoni (ex FC Nancy et ex. Equipe de France) et Michel Platini (ex ASNL entre autres et qu’on ne présente plus) étaient également de la partie et tout ceci a fait que le cd fut un véritable succès et la chanson diffusée dans le stade à chaque mi-temps. La présence de tous ces VIP a attiré la presse qui a largement fait écho de l’événement (même l’AS St Etienne en a parlé en comparant ma chanson à celle de 1978 (qui c’est les plus fort, évidemment c’est les verts…), quel honneur, je n’en revenais pas. Mais si j’avais fait ça tout seul dans mon coin, ça aurait certainement fait un flop.



Idem pour mon groupe, les Scotts, comme je te l’ai dit au début de notre entretien, nous invitons chaque année Tony Currenti qui fut le batteur d’AC/DC sur leur tout premier album à jouer avec nous. Ceci nous donne une sacrée plus-value et nous aide à trouver des dates qu’on n’aurait pas eues sans lui. On n’est pas moins bon sans lui mais c’est juste une sacrée valeur ajoutée de l’avoir et des gens se déplacent de très loin pour venir nous voir et faire dédicacer leur album « High Voltage ». Par exemple, Tony a eu 3 pages dans le Batterie magazine de septembre 2024 et sut toutes les photos on voit le logo « The Scotts ». Pub d’enfer pour un groupe amateur…



Eh bien pour mon bouquin, j’ai également décliné le truc en impliquant Zégut et Margerin. J’aurais voulu au départ avoir une préface de Steve mais ça s’est avéré très compliqué et j’ai perdu beaucoup de temps à chercher ça sans résultat. Et un jour que je discutais avec Zégut à propos des Scotts (il nous a parfois bien aidé en repostant sur sa page FB des posts du groupe donc je lui ai envoyé un t-shirt et quelques goodies et nous parlons parfois). Au cours d’une discussion, je lui ai parlé de mon projet de bouquin et surtout du sujet et il m’a demandé d’en savoir plus. Je lui ai donc envoyé le pdf du récit. Il a trouvé l’histoire « fascinante » et a d’emblée accepté de faire la préface quand je le lui ai demandé.



Pour Margerin, je discute avec lui sur Messenger depuis un bout de temps déjà et il sait à quel point je suis fan. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et à chaque fois, je lui expliquais mon projet en lui disant que tant de situations que j’ai vécues et que je raconte dans le livre pourraient être dans une de ses bd et que ce serait bien et très à propos qu’il en fasse les illustrations. Frank est un homme très occupé et n’a jamais vraiment trouvé le temps de faire plusieurs dessins comme je le souhaitais, donc en désespoir de cause j’ai opté pour un dessin de Steve et de moi qui illustrerait la 4ème de couv et en toute franchise, je trouve ça tellement réussi que c’est exactement ce qu’il fallait en définitive. Il m’aura quand même fallu attendre plus de 3 ans entre le moment où j’ai évoqué l’idée et le jour où j’ai reçu le dessin. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher.



En tout cas il s’agit d’un vrai succès puisque les 300 premiers exemplaires ont été vendus en à peine plus de cinq semaines, il a même fallu faire un second pressage en urgence… as-tu été surpris par cet engouement ?



Relativisons un peu. 300 ce n’est rien en termes de vente d’un livre. Mais comme je suis auto-édité, c’est pas mal de boulot et je ne m’attendais franchement pas à tout vendre si vite. J’ai passé mes soirées de décembre à faire des colis en rentrant du boulot et à partir plus tôt chaque matin pour pouvoir faire le détour par le point relais pour les y déposer. La période de Noël était propice également. J’en ai en effet réédité 300 qui partent maintenant à un rythme raisonnable.



D’ailleurs a-t-il été facile de trouver un éditeur ? T’a ton laissé carte blanche au niveau de la ligne éditoriale, du texte et des photos ?



Au vu des propositions qui m’ont été faites, j’ai opté pour une auto-édition de façon à être certain de contrôler tout de A à Z. Que les choses soient bien claires, je ne cherche pas à faire du pognon avec « Piece of My Mind ». Tout au plus voulais-je avoir au final un bel objet qui ferait le bonheur de mes filles pour leurs enfants plus tard (genre, regardez les enfants comme il était con grand-père…). Je voulais un bouquin que j’aurais moi-même voulu lire, un truc qui change de tout ce qu’on a l’habitude de voir sur Maiden. Et je crois qu’au final, je l’ai.



Maintenant, tout ça est très chronophage et je suis à nouveau à la recherche d’un éditeur pour prendre le relais et en faire une promotion digne de ce nom. J’ai bien une page Facebook pour le bouquin mais les algorithmes de FB font que ce sont toujours les mêmes personnes qui likent ou qui commentent donc les mêmes qui voient la publication. Et en général, ces personnes ont déjà le bouquin. Pour déjouer ces algorithmes, il faudrait que tous ces gens qui ont acheté le bouquin en postent leur avis sur des pages dédiées à Maiden et ce serait alors vu par les gens de leurs propres algorithmes. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de faire la promo de mon bouquin. C’est donc à moi à trouver des idées.



As-tu envoyé un exemplaire à Steve Harris ? T’a-t-il donné son accord préalable ou a-t-il eu un droit de regard ?



Steve a eu une version papier du pdf au format « word » que j’ai faite spécialement pour lui et qui lui a été donnée en main propre par un pote. Comme je n’ai pas eu de retour, j’ai supposé que j’avais le feu vert. En revanche, je suis bien ami avec sa sœur à qui j’ai envoyé un exemplaire. Je trouverai bien le moyen de donner un exemplaire de la main à la main à Steve.



Ce qui est dingue c’est qu’encore aujourd’hui tu fasses partie de ses amis proches, preuve s’il le fallait qu’il est toujours resté très simple et Mr tout le monde malgré son statut d’icône… tu confirmeras je pense ?!



Alors oui et non. Oui il est resté un gars du peuple, simple, sympa et abordable.



Et non je ne suis pas ce qu’on peut appeler « un ami proche ». Nous avons eu cette relation que j’appelle « privilégiée » pendant longtemps mais nous ne sommes pas « ami proche ». On ne s’est pas vu de 1999 à 2025 tout en s’écriant toutefois de temps à autre mais tu vois, c’est un gars qui se souvient de tout. J’étais au concert de British Lion avec ma fille en août dernier, on était tout devant et à un moment, il m’a regardé droit dans les yeux et m’a montré du doigt tout en marmonnant un truc qui aurait pu être « Tiens te revoilà, toi… ». 25 ans après, il m’a reconnu. Il se souvenait même de mon nom. Incroyable.



Tout paraissait plus facile à l’époque pour rencontrer les musiciens, assister aux concerts… il suffisait d’y aller au culot, d’être sympathique et aimable, alors que ça semble beaucoup plus compliqué aujourd’hui, tu penses la même chose ?



Difficile de répondre puisque ça fait longtemps que je ne cours plus après les groupes mais je suppose qu’avec quelques infos substantielles (nom et adresse de l’hôtel par exemple), une bonne gueule et un peu de culot, on doit pouvoir encore faire des trucs…



Tu fais souvent le parallèle avec la bande dessinée qui est chez toi quelque chose d’important, hormis Margerin tu as d’autres références côté dessinateurs ?



Oui bien sûr. Je connais par cœur tous les Tintins, Astérix et autre Gaston et j’ai la totale de la série XIII et Largo Winch. Et fidèle toutefois à l’école Hergé, j’ai l’intégrale des aventures de Blake et Mortimer.



Tu parles aussi de tes filles à plusieurs occasions, elles sont aussi fans que toi de la vierge de fer ?



Oui, elles ont carrément baigné dedans depuis toujours et c’est elles qui insistent pour qu’on aille en famille à chaque passage de Maiden en France. Elles écoutent aussi des trucs à elles genre rap mais bon. Elles restent sensibles à Maiden et AC/DC et Laure-Anne ma 2ère rêvait de rencontrer Steve ce qui fut chose faite en août dernier.



D’ailleurs combien de fois as-tu vu le groupe sur scène ?



Un peu plus de 30 fois, je ne sais plus vraiment. Ce qui n’est pas énorme compte tenu de leur longévité mais ça a quand même un coût.



Tu joues aussi dans THE SCOTTS (groupe de reprises d’AC/DC période Bon Scott – comme évoqué en amont) qui bénéficie d’une vraie renommée locale et au-delà. Quels sont les projets du groupe pour 2026 ?



On a depuis le début 2026 un nouveau chanteur anglais qui vient de Newcastle et notre premier concert avec lui en janvier dernier fut notre meilleur je crois. En mai on joue avec Tony à Londres le 23 et à Namur le 30 et les 12 et 13 juin on fait deux fois notre club de cœur « Chez Paulette » à côté de Nancy. Le 12 juin, nous aurons Tony Moore (ex. Maiden-1977) et son incroyable spectacle « Awake » en première partie et le 13 juin, ce sera un tribute de Maiden qui s’appelle Iron Slave qui ouvrira.



Tu as été interviewé par pas mal de médias locaux dont notamment France 3 Grand Est ainsi que L’est républicain… tu es devenu une petite star locale, pas trop dur de ne pas se laisser griser par le succès ?



Ni une star ni même une vedette locale en fait. Comme je te l’ai dit précédemment, une interview n’a de sens que s’il met le projet en lumière. Moi je m’efface derrière. La renommée pour la renommée n’a aucun intérêt. Regarde, l’an dernier j’ai participé à une émission pour France 5 sur l’hypertension (dont je souffre). L’émission s’appelle « Prenez soin de vous » et est présentée par Marine Lorphelin, ex. Miss France et maintenant médecin. La conclusion était que je devais faire plus de sport, limiter l’alcool, gérer le stress…Gros audimat, tout ça… Et maintenant, quand je vais à un concert et qu’on me voit à la buvette, on me propose un jus de tomate et si on me croise avec une bière, on me demande comment ça se fait que j’ai encore droit à ça. Alors la renommée, bof… Mais c’est encore une belle casserole que j’aurais pu mettre dans le bouquin, tiens…



Au final que retiens tu de cette expérience littéraire ? Quels retours as-tu eu ? As-tu déjà d’autres idées en tant que biographe ou romancier… peut-être même devenir écrivain à plein temps ?



Je n’en retiens que du bonheur et j’ai eu des retours de fous furieux dont voici un florilège :



« A une époque où le moral est en berne (n’est-ce pas Stéphane!), il est jouissif de tomber sur une telle fenêtre lumineuse, facile à lire, un bienfait pour l’histoire de la musique, de notre musique ! » Francis Zégut RTL2



« Manu nous raconte cette histoire avec ses mots, rendant cette aventure humaine absolument passionnante, blindant son texte d’humour et d’anecdotes totalement folles. » (Where The Promo Is- Facebook)



« 364 pages d’un conte de fées (en perfecto, bracelets à clous et converses) qui se dévorent. Naîtront alors dans votre esprit des « whaooo », des « c’est pas possible » et des « j’ycrois pas »… C’est un rêve que tous les métalleux amoureux de la bande à Steve Harris auraient à coup sûr voulu toucher voire effleurer. » (Le mur du son sur Radio Vintage)



« Quel bouquin !!! Un véritable bonheur qui te replonge direct dans l’univers béni des 80’ au travers des aventures rockembolesques de Manu ! » (podcast « Slave to the Riff »)



« J’ai lu énormément de livres sur Maiden et je peux affirmer que Piece of My Mind est un MUST HAVE et je suis fier d’être l’un des premiers à l’avoir eu entre les mains. » (e-mail de Thierry Lacoux)



« Je pense que les mecs et les filles de ma génération vont tous monter dans la DeLorean pour un sacré voyage en adolescence. Un livre de passionné pour les passionnés. Mon coup de cœur du moment. (Arno T-Walden sur Facebook)



« Un bouquin électrique, bourré de tranches de vie déjantées, de souvenirs brûlants, d’amitiés indestructibles et de coulisses d’un groupe devenu légende. » (Arnaud Dru, Facebook)



« Piece of My Mind célèbre avec vivacité l’amitié, la famille, la fidélité, la passion… En ces temps troublés incertains, ce livre redonne foi en l’humain et les belles choses qu’il peut réaliser. Une lecture solaire emballante. » Blog « Darras on the run »



« Tes conseils en fin d’ouvrage sont tout simplement remarquables et ta conclusion mériterait d’être enseignée dans toutes les écoles de management. J’ai vraiment pris un grand kiff en te lisant et je te félicite franchement pour ton audace, ta résilience et cette leçon de vie exceptionnelle. » (François P, président de chambre de commerce)



En tout cas ce que je retiens de ce récit c’est une véritable leçon de vie prouvant qu’il ne faut jamais rien lâcher et toujours croire en ses rêves, car tout est possible et tu le démontres ici avec brio… un bel ouvrage qui plaira autant aux fans qu’à ceux qui ne connaissent rien à l’œuvre imposante des Britanniques. Du coup je te laisse le mot de la fin…



Merci de m’avoir permis de parler de ce projet qui me tient à cœur. Et en toute circonstance, n’abandonnez jamais et croyez en vos rêves !



Pour commander :



https://halldulivre.com/livre/9791041578665-piece-of-my-mind-haeussler-emmanuel/



https://www.facebook.com/people/Piece-of-My-Mind/61578291847124/?locale=fr_FR



pieceofmymindthebook@gmail.com Bonjour, pour faire court, j’ai 57 ans, fan de Maiden, AC/DC … depuis les 80’, et j’ai 3 filles qui suivent un peu la même voie. J’ai un métier normal, je suis capitaine du port de plaisance de Nancy et guitariste rythmique dans un Tribute d’AC/DC qui s’appelle « The Scotts ». Comme son nom le suggère, nous ne couvrons que la période Bon Scott, la plus riche à mon gout et nous avons la chance chaque année depuis 2023 de tourner en France et en Europe en compagnie de Tony Currenti, qui fut le batteur sur l’album « High Voltage » australien d’AC/DC en 1975. Tony était également un bon ami de Bon et c’est un vrai bonheur de jouer avec lui. Sur mon temps libre, j’ai aussi écrit un bouquin « Piece of my Mind » qui relate mon aventure avec Iron Maiden au fil des années et plus précisément ma relation privilégiée avec Steve Harris.Pour commencer, certains de mes copains me harcelaient pour que j’écrive tout cela. Je trouvais l’idée sans intérêt car je ne trouvais rien d’exceptionnel là-dedans. Après tout, il s’agissait de ma vie et je ne voyais pas vraiment qui pouvait y trouver quoi que ce soit de passionnant. Et puis il y a eu ces deux types qui m’ont contacté sur Messenger depuis respectivement l’Argentine et le Brésil pour savoir si c’était bien moi le mec qui avait rencontré la grand-mère de Steve Harris, que cette histoire tournait en boucle sur des forums dans leurs pays et qu’ils avaient réussi à me retrouver. Et de discuter avec eux, je me suis tout de même dit que si cette histoire était connue à l’autre bout de la planète et faisait débat, ça valait peut-être le coup de la coucher sur papier. Puisqu’on était en confinement, j’ai profité du temps libre pour commencer à écrire.C’était totalement inattendu surtout. Lorsque nous l’avons retrouvée avec mon pote, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre en frappant à sa porte. Allait-on se faire envoyer balader ? Allait-on être les trentièmes à se pointer chez elle depuis le début de la semaine ? En tout état de cause, on ne s’attendait pas à être reçu comme ça, à passer un si bon aprèm en sa compagnie et évidemment encore moins à ce qu’elle appelle Steve au téléphone et me le passe. Quand tu as 18 ans et que tu es fan absolu comme je l’étais, ces types sont des icônes inabordables qu’on ne peut voir que sur scène devant des milliers de gens ou dans les magazines. Alors oui, avoir Steve au bout du fil était une expérience hors sol. Nous étions déjà très impressionnés d’être avec sa grand-mère, et jamais on aurait imaginé pouvoir lui parler directement. Cette journée a été décisive.Justement, cette invitation à ce week-end à Munich s’est faite depuis chez sa grand-mère ce jour-là. Il m’a rappelé plus tard pour me confirmer mais il avait bien évoqué cette possibilité. Et oui et mille fois oui, 7th Son reste mon album fétiche et le réécouter me replonge instantanément dans ce moment passé avec Steve, sa femme et mes potes à l’écouter tout juste sorti du mix, 2 mois avant sa sortie. Quel privilège…Pas du tout, d’ailleurs la première version du bouquin faisait 40 pages au format « word » (ce qui fait autour de 120 pages en format bouquin). Et je me suis fait remballer par un éditeur car trop court. Il m’a dit « Votre histoire est fantastique mais c’est trop court et je ne publie pas dans l’état ». Et c’est là que j’ai rajouté toutes ces anecdotes, tous ces souvenirs de ma vie et autres casseroles qui font de ce récit quelque chose de très vivant car très humain. Et là, avant de redémarcher des éditeurs, j’ai envoyé la maquette à un copain qui écrit également et qui a massacré mon travail sur sa forme en ces termes « C’est pas articulé », « Les chapitres sont trop longs » « Découpe moi tout ça ! », « Ton intro est nulle, on ne sait même pas qui tu es, présente-toi ! »… Massacré. Bref, j’ai remis la machine en route et repensé tout, rédigé une intro, une conclusion, et réarticulé tout cela avec des sous-chapitres pour au final avoir ce que tu tiens entre tes mains et qui, je pense tient la route maintenant. La leçon à en retenir, c’est qu’il faut savoir rester à l’écoute des conseils bienveillants même s’ils sont distillés sous forme de raclée.Justement, c’est bien de lui dont je parlais dans la question précédente. Et oui, ça n’a rien à voir d’écrire un petit texte de 3 pages dans le bouquin d’un tiers et d’écrire son propre livre. Ecrire ces 3 pages pour JP a dû me prendre une heure ou deux. « Piece of My Mind » est un projet de 5 années, commencé en février 2021. Rien à voir…Quand je monte un projet et que je sais qu’il faudra le vendre, je mets tout en œuvre pour que les projecteurs puissent être mis sur le projet. Pour le faire connaitre et le crédibiliser. Par exemple, en 2004, j’ai écrit l’hymne de mon club de foot de cœur, l’AS Nancy Lorraine. Pour mettre le projet en lumière, j’ai invité des joueurs de l’équipe à venir chanter sur le disque, ce qui a eu pour effet de médiatiser le truc. Roger Piantoni (ex FC Nancy et ex. Equipe de France) et Michel Platini (ex ASNL entre autres et qu’on ne présente plus) étaient également de la partie et tout ceci a fait que le cd fut un véritable succès et la chanson diffusée dans le stade à chaque mi-temps. La présence de tous ces VIP a attiré la presse qui a largement fait écho de l’événement (même l’AS St Etienne en a parlé en comparant ma chanson à celle de 1978 (qui c’est les plus fort, évidemment c’est les verts…), quel honneur, je n’en revenais pas. Mais si j’avais fait ça tout seul dans mon coin, ça aurait certainement fait un flop.Idem pour mon groupe, les Scotts, comme je te l’ai dit au début de notre entretien, nous invitons chaque année Tony Currenti qui fut le batteur d’AC/DC sur leur tout premier album à jouer avec nous. Ceci nous donne une sacrée plus-value et nous aide à trouver des dates qu’on n’aurait pas eues sans lui. On n’est pas moins bon sans lui mais c’est juste une sacrée valeur ajoutée de l’avoir et des gens se déplacent de très loin pour venir nous voir et faire dédicacer leur album « High Voltage ». Par exemple, Tony a eu 3 pages dans le Batterie magazine de septembre 2024 et sut toutes les photos on voit le logo « The Scotts ». Pub d’enfer pour un groupe amateur…Eh bien pour mon bouquin, j’ai également décliné le truc en impliquant Zégut et Margerin. J’aurais voulu au départ avoir une préface de Steve mais ça s’est avéré très compliqué et j’ai perdu beaucoup de temps à chercher ça sans résultat. Et un jour que je discutais avec Zégut à propos des Scotts (il nous a parfois bien aidé en repostant sur sa page FB des posts du groupe donc je lui ai envoyé un t-shirt et quelques goodies et nous parlons parfois). Au cours d’une discussion, je lui ai parlé de mon projet de bouquin et surtout du sujet et il m’a demandé d’en savoir plus. Je lui ai donc envoyé le pdf du récit. Il a trouvé l’histoire « fascinante » et a d’emblée accepté de faire la préface quand je le lui ai demandé.Pour Margerin, je discute avec lui sur Messenger depuis un bout de temps déjà et il sait à quel point je suis fan. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et à chaque fois, je lui expliquais mon projet en lui disant que tant de situations que j’ai vécues et que je raconte dans le livre pourraient être dans une de ses bd et que ce serait bien et très à propos qu’il en fasse les illustrations. Frank est un homme très occupé et n’a jamais vraiment trouvé le temps de faire plusieurs dessins comme je le souhaitais, donc en désespoir de cause j’ai opté pour un dessin de Steve et de moi qui illustrerait la 4ème de couv et en toute franchise, je trouve ça tellement réussi que c’est exactement ce qu’il fallait en définitive. Il m’aura quand même fallu attendre plus de 3 ans entre le moment où j’ai évoqué l’idée et le jour où j’ai reçu le dessin. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher.Relativisons un peu. 300 ce n’est rien en termes de vente d’un livre. Mais comme je suis auto-édité, c’est pas mal de boulot et je ne m’attendais franchement pas à tout vendre si vite. J’ai passé mes soirées de décembre à faire des colis en rentrant du boulot et à partir plus tôt chaque matin pour pouvoir faire le détour par le point relais pour les y déposer. La période de Noël était propice également. J’en ai en effet réédité 300 qui partent maintenant à un rythme raisonnable.Au vu des propositions qui m’ont été faites, j’ai opté pour une auto-édition de façon à être certain de contrôler tout de A à Z. Que les choses soient bien claires, je ne cherche pas à faire du pognon avec « Piece of My Mind ». Tout au plus voulais-je avoir au final un bel objet qui ferait le bonheur de mes filles pour leurs enfants plus tard (genre, regardez les enfants comme il était con grand-père…). Je voulais un bouquin que j’aurais moi-même voulu lire, un truc qui change de tout ce qu’on a l’habitude de voir sur Maiden. Et je crois qu’au final, je l’ai.Maintenant, tout ça est très chronophage et je suis à nouveau à la recherche d’un éditeur pour prendre le relais et en faire une promotion digne de ce nom. J’ai bien une page Facebook pour le bouquin mais les algorithmes de FB font que ce sont toujours les mêmes personnes qui likent ou qui commentent donc les mêmes qui voient la publication. Et en général, ces personnes ont déjà le bouquin. Pour déjouer ces algorithmes, il faudrait que tous ces gens qui ont acheté le bouquin en postent leur avis sur des pages dédiées à Maiden et ce serait alors vu par les gens de leurs propres algorithmes. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de faire la promo de mon bouquin. C’est donc à moi à trouver des idées.Steve a eu une version papier du pdf au format « word » que j’ai faite spécialement pour lui et qui lui a été donnée en main propre par un pote. Comme je n’ai pas eu de retour, j’ai supposé que j’avais le feu vert. En revanche, je suis bien ami avec sa sœur à qui j’ai envoyé un exemplaire. Je trouverai bien le moyen de donner un exemplaire de la main à la main à Steve.Alors oui et non. Oui il est resté un gars du peuple, simple, sympa et abordable.Et non je ne suis pas ce qu’on peut appeler « un ami proche ». Nous avons eu cette relation que j’appelle « privilégiée » pendant longtemps mais nous ne sommes pas « ami proche ». On ne s’est pas vu de 1999 à 2025 tout en s’écriant toutefois de temps à autre mais tu vois, c’est un gars qui se souvient de tout. J’étais au concert de British Lion avec ma fille en août dernier, on était tout devant et à un moment, il m’a regardé droit dans les yeux et m’a montré du doigt tout en marmonnant un truc qui aurait pu être « Tiens te revoilà, toi… ». 25 ans après, il m’a reconnu. Il se souvenait même de mon nom. Incroyable.Difficile de répondre puisque ça fait longtemps que je ne cours plus après les groupes mais je suppose qu’avec quelques infos substantielles (nom et adresse de l’hôtel par exemple), une bonne gueule et un peu de culot, on doit pouvoir encore faire des trucs…Oui bien sûr. Je connais par cœur tous les Tintins, Astérix et autre Gaston et j’ai la totale de la série XIII et Largo Winch. Et fidèle toutefois à l’école Hergé, j’ai l’intégrale des aventures de Blake et Mortimer.Oui, elles ont carrément baigné dedans depuis toujours et c’est elles qui insistent pour qu’on aille en famille à chaque passage de Maiden en France. Elles écoutent aussi des trucs à elles genre rap mais bon. Elles restent sensibles à Maiden et AC/DC et Laure-Anne ma 2ère rêvait de rencontrer Steve ce qui fut chose faite en août dernier.Un peu plus de 30 fois, je ne sais plus vraiment. Ce qui n’est pas énorme compte tenu de leur longévité mais ça a quand même un coût.On a depuis le début 2026 un nouveau chanteur anglais qui vient de Newcastle et notre premier concert avec lui en janvier dernier fut notre meilleur je crois. En mai on joue avec Tony à Londres le 23 et à Namur le 30 et les 12 et 13 juin on fait deux fois notre club de cœur « Chez Paulette » à côté de Nancy. Le 12 juin, nous aurons Tony Moore (ex. Maiden-1977) et son incroyable spectacle « Awake » en première partie et le 13 juin, ce sera un tribute de Maiden qui s’appelle Iron Slave qui ouvrira.Ni une star ni même une vedette locale en fait. Comme je te l’ai dit précédemment, une interview n’a de sens que s’il met le projet en lumière. Moi je m’efface derrière. La renommée pour la renommée n’a aucun intérêt. Regarde, l’an dernier j’ai participé à une émission pour France 5 sur l’hypertension (dont je souffre). L’émission s’appelle « Prenez soin de vous » et est présentée par Marine Lorphelin, ex. Miss France et maintenant médecin. La conclusion était que je devais faire plus de sport, limiter l’alcool, gérer le stress…Gros audimat, tout ça… Et maintenant, quand je vais à un concert et qu’on me voit à la buvette, on me propose un jus de tomate et si on me croise avec une bière, on me demande comment ça se fait que j’ai encore droit à ça. Alors la renommée, bof… Mais c’est encore une belle casserole que j’aurais pu mettre dans le bouquin, tiens…Je n’en retiens que du bonheur et j’ai eu des retours de fous furieux dont voici un florilège :Francis Zégut RTL2(Where The Promo Is- Facebook)(Le mur du son sur Radio Vintage)(podcast « Slave to the Riff »)(e-mail de Thierry Lacoux)(Arno T-Walden sur Facebook)(Arnaud Dru, Facebook)Blog « Darras on the run »(François P, président de chambre de commerce)En tout cas ce que je retiens de ce récit c’est une véritable leçon de vie prouvant qu’il ne faut jamais rien lâcher et toujours croire en ses rêves, car tout est possible et tu le démontres ici avec brio… un bel ouvrage qui plaira autant aux fans qu’à ceux qui ne connaissent rien à l’œuvre imposante des Britanniques. Du coup je te laisse le mot de la fin…Merci de m’avoir permis de parler de ce projet qui me tient à cœur. Et en toute circonstance, n’abandonnez jamais et croyez en vos rêves !

AJOUTER UN COMMENTAIRE plus d'infos sur Iron Maiden

Heavy Metal - 1975 - Royaume-Uni

