Interview de DAMNATIO AD BESTIAS pour l'album "Martyr Incipit" Interview Entretien avec Julien "Morg" Bidault (Chant - Basse) (2026) Salut Julien et merci de m’accorder un peu de temps pour ces quelques questions, tout d’abord on va parler de l’histoire un peu chaotique du groupe qui après trois ans d’arrêt a été relancé avec un nouveau line-up… tu peux m’expliquer tout ça ?



Salut, merci à vous surtout de nous accorder autant d’intérêt ! Oui, l’histoire de DAMNATIO AD BESTIAS a un côté chaotique, mais elle peut se résumer en deux périodes : 2017-2023 et à partir de 2023.



En 2017, Boar crée le groupe avec Thomas à la batterie et ils font du SLAYER, pour résumer grossièrement. Kévin les rejoint à la seconde guitare et, morceau par morceau, ils enregistrent la 1ère démo, qui sort en 2020. Le confinement passe par là et quand je les rejoins mi-2021, ça fait plus d’un an qu’ils n’ont pas joué.



On commence à jouer ensemble, il y a pas mal de compos, je finis par prendre le chant pour, déjà, envisager le live mais on n’a pas tous la même façon d’envisager le développement du groupe pour des raisons de disponibilité, d’envie, …



En janvier 2023, on se retrouve à deux avec Boar, sans batteur, et là on commence à stresser sérieusement ! Heureusement on est tombés sur une annonce de D.B.A. sur les réseaux qui cherchait un groupe. Il a aimé tout de suite ce qu’on faisait et dès le départ on s’est mutuellement appréciés. La première répétition en mai 2023 a été un peu free style mais à partir de cette date, le DAMNATIO AD BESTIAS actuel était lancé !



Venons-en donc à ce « Martyr Incipit » qui ne fait pas dans la dentelle vu qu’on sent une grosse influence des vieux DEICIDE et MALEVOLENT CREATION, tu es de cet avis ? Y’a-t-il d’autres groupes qui vous ont inspiré ?



Oui, on ne fait pas dans la dentelle, c’est une volonté claire de notre trio. Et oui, je suis d’accord avec toi sur les influences. Si, au départ, l’influence SLAYER était importante, le vieux Death US est une des influences les plus importantes du groupe. Surtout pour Boar qui est le compositeur du groupe, il pioche effectivement dans le vieux Death US, mais aussi dans le vieux Thrash et le Heavy Metal : SADUS, JUDAS PRIEST, … c’est un gros fan du Metal de cette époque, il attend avec impatience cet été pour aller communier avec JUDAS PRIEST au Motocultor !



On sent un côté instinctif tout au long de ces six morceaux avec un véritable sentiment d’urgence… est-ce que leur genèse s’est faite facilement et spontanément ou a-t-elle au contraire demandé du temps pour être totalement au point ?



Un peu des deux. Il y a un gros travail de Boar en amont qui fait tout le riffing du morceau. Avec D.B.A. on n’intervient pas sur les riffs en eux même. Par contre quand Boar compose, il nous envoie sa production par message, et là le « débat » commence. Pour résumer, D.B.A. aime bien asticoter Boar pour qu’il aille au plus efficace et au plus violent. Moi j’interviens sur la structure, et après des dizaines de messages, des essais de Boar, des prises de tête de toute sorte, on valide un morceau qu’on va bosser chacun chez soi jusqu’à ce qu’on décide de le jouer en répétition. Et quand on commence à le jouer ensemble, le morceau gagne en intensité, en vitesse, des parties sont retouchées à la batterie pour que ça envoie encore plus ! Il y a une osmose entre nous trois quand on joue qui fait que la musique de DAMNATIO AD BESTIAS est faite pour le live, parce qu’on a tous les trois cette envie d’en mettre plein la gueule à tout le monde. C’est un peu le mantra du groupe.



On ne s’ennuie jamais tout au long de ces vingt-cinq minutes, même si on aurait bien repris un titre ou deux en supplément… était-ce voulu de faire si court ou avez-vous été pris par les délais de studio ?



Il y a eu une question de disponibilité qui a joué énormément. Aller en studio enregistrer et sortir une production de qualité, ça prend du temps et ça coûte aussi ! Il faut ajouter à cela notre volonté d’enregistrer en live, pour les raisons expliquées plus haut.



Il a donc fallu trouver un studio qui remplisse ces conditions et trouver des dates qui conviennent à tous pour enregistrer. Ça nous a amené au Camembert Studio, au nord du 35 pour un week-end où on pouvait être disponibles tous les trois non-stop. Et donc en deux jours, on a pu se focaliser sur six morceaux. On est revenus avec Boar pour des prises guitare et basse puis pour enregistrer le chant. Au total ça a représenté quatre jours d’enregistrement plus une journée de présence pour le mixage.



Je trouve qu’on a vraiment bien géré, avec pour résultat six morceaux intenses, un son très organique et une envie d’en découdre tout du long. C’est vrai qu’avec plus de temps et de moyens on aurait inclus deux morceaux de plus, mais on va se rattraper sur le prochain album.



D’ailleurs il est à noter que la production est impeccable et en total raccord avec les influences citées précédemment, on se croirait à l’époque de Scott Burns et du Morrisound Studio… c’est un choix volontaire je suppose ?



Ça c’est le genre de compliment qui va aller droit au cœur de Manu du Camembert Studio. Même si le Death Metal n’est pas son style de prédilection, il connaît bien le Thrash et il affectionne le son old-school. Il est d’ailleurs très fan de Steve Albini et sa façon de bosser suit son influence : efficace et sans fioritures.



On s’est très bien entendus avec lui sur le son qu’on souhaitait et je dois dire qu’il a fait un très, très gros travail pour arriver à ce résultat. Je pense qu’il en est très content aussi. Si l’album est plutôt bien accueilli, c’est aussi grâce à lui.



Pour la pochette vous avez fait appel au prolifique et réputé Alex "Morkh" Shadrin (qui a travaillé notamment avec FATHER BEFOULED, PYRE, TERRÖRHAMMER… et beaucoup d’autres), qui a eu l’idée de le contacter ? A-t-il eu carte blanche pour son dessin ou lui avez-vous donné des instructions ?



C’est moi qui ai eu un gros coup de cœur pour cet artiste. Grâce à Thrashocore en plus ! Je l’ai découvert suite à la chronique de DEAD AND DRIPPING « Profane Verses Of Murderous Rhetoric » en 2023. Quand j’ai vu son style, j’ai accroché direct à ce coup de pinceau malsain, torturé, chaotique. Il a vraiment un style original qui colle bien à notre musique je trouve.



On est entrés en contact assez facilement car un membre du groupe parle bien russe, ça a facilité les échanges et on a commencé la collaboration : il nous a fait notre logo déjà. Il claque, faut le dire ! Il nous a fait un artwork pour un T-shirt qui claque bien aussi. Par contre, la pochette n’est pas une commande, c’est un artwork qu’il a réalisé il y a plusieurs années. J’avais déjà le nom de l’album et quand je suis tombé dessus j’ai trouvé qu’il irait parfaitement avec le concept du martyr. Alex nous a fait un cadre et a colorisé le logo pour harmoniser les couleurs.



Suite à la sortie de l’album, il nous a contactés. Il a fait un artwork pour le morceau « The Beheading » qui nous a séduit tout de suite. On va en faire des T-shirts pour les concerts à venir. Notre collaboration est donc loin d’être terminée je pense !



En tout cas les premiers retours de l’album sont très bons, voire même dithyrambiques… j’imagine que cela doit vous faire plaisir ?



On l’a surtout fait écouter à des proches avant la sortie, sans en faire des caisses. Et oui les retours ont vraiment été bons. Je n’ai pas eu l’impression que mes potes se forçaient pour me dire que c’est un bon album, et ça c’est un signe qui ne trompe pas, hahaha.



Là, depuis que l’album est sorti, on est dans une démarche de diffusion sur des chaînes YT, d’avoir des chroniques, … C’est encore tôt pour prendre du recul.



Comment vous êtes-vous retrouvés chez les Allemands de Witches Brew (qui est plutôt basé Thrash à la base) ? Aucun label plus prestigieux ne s’est manifesté ?



On est allés au plus efficace je dirais. On a enregistré en mai et on a eu la version finale début novembre. On n’avait pas envie de passer des semaines à chercher un label qui nous proposerait une sortie en 2027 parce que son planning de sortie 2026 était déjà plein. L’objectif était de trouver un label qui pourrait sortir l’album début 2026 et de préférence européen.



Pour trouver ce label je ne me suis pas trop emmerdé et je me suis tourné vers Raúl du label Memento Mori pour qu’il écoute l’album et me donne son avis, d’une part (ça fait trois ans qu’on discute régulièrement et je l’apprécie vraiment), et qu’il puisse me guider vers des labels avec qui il trade d’autre part.



Il a aimé l’album et il m’a donné plusieurs contacts de labels : trois allemands et deux hors UE. J’ai d’abord contacté les labels allemands, Cheryl s’est montrée rapidement très intéressée pour le sortir et elle nous a proposé le 20 mars. A partir de là, pourquoi chercher ailleurs ?



Ce qu’on cherchait, c’est un label qui accepte de sortir le premier album d’un groupe inconnu en dehors de Rennes ; recherche pas évidente tu dois t’en douter.



Le deal est correct et va nous permettre de nous faire connaître. De son côté, elle signe peu de groupes de Death Metal et j’espère qu’on va lui permettre de continuer à développer son label.



En tant que bretons vous devez être satisfaits de voir que la scène locale est particulièrement dynamique en ce moment ? Quels sont pour vous les groupes du secteur qui valent le détour ?



Parmi les connus, je citerais INFERN, HEXECUTOR, SEPULCRE et VENEFIXION. ATROCIA pour ceux qui incluent le 44 dans la Bretagne (Étant normand, je ne prends pas part à ce débat !).



Du côté de Rennes, en Death Metal, on ne peut pas ne pas parler de TANORK qui vient de sortir son deuxième album le 20 mars, comme nous. Egalement CRYOGENICAL EXCISION, plus dans le Slam Death, mais dont le premier album est vraiment excellent, avec un son très Death US, je vous le conseille !



Sinon, en vrac : DEATH COUNCIL, CROCODEATH, GRUESOME PLEDGE, et d’autres que j’oublie ou avec qui on n’a pas encore collaboré.



Il faut aussi que je cite CORIUM, l’autre groupe de D.B.A., notre batteur, sinon je vais me faire incendier : Un groupe de Crust/Hardcore qui devient de plus en plus énervé à chaque nouveau morceau.



Quels sont vos projets pour 2026 ?



Pour l’instant, quelques dates sont programmées dans l’ouest : Lorient, Cherbourg et le Licorne Fest les 10 et 11 avril à Rennes. On en a d’autres en préparation, plutôt à partir de septembre. Mais si des orgas sont intéressées, qu’elles n’hésitent pas à nous contacter !



On va travailler sur une tournée en 2027, et d’ici là, même si on n’a pas encore mis sur la table les envies de chacun, je pense qu’on a tous les trois hâte de retourner en studio enregistrer quelques morceaux.



D’ailleurs en parlant de concerts avec qui aimeriez-vous partager l’affiche ? Des moments ou lieux qui vous ont particulièrement marqué ?



A titre personnel, j’aimerais beaucoup jouer avec IMMOLATION, c’est un groupe qui a eu une grande influence pour moi pendant des années et j’ai une grande admiration pour la longévité et l’apport de Robert Vigna et Ross Dolan sur la scène Death Metal. Boar, de son côté, aurait aimé pouvoir y jouer un jour avec la reformation de MASSACRA (MASSACRA LEGACY), entre autres.



Un moment qui m’a beaucoup marqué, … je retiens notre premier concert en décembre 2023 à Cherbourg. On n’en menait pas large ! Ensuite, notre dernier concert à l’Uzine fin août, avec les excellents STABWOUND a été un kiffe total pour nous, l’ambiance était dingue. C’est un lieu incontournable pour le Metal rennais et où l’accueil est excellent.



C’est l’heure de se quitter je te laisse le mot de la fin…



On te remercie, toi et toute l’équipe de Thrashocore pour l’intérêt que vous nous portez !



Perso, j’adore votre site depuis des années et je le consulte quotidiennement pour les news et vos chroniques, toujours bien écrites. Merci à toute la team !



Et si je peux me permettre de passer un message à vos lecteurs qui aiment le Metal extrême : Sortez et allez voir les groupes qui jouent par chez vous ! C’est tellement appréciable et important pour les musiciens et organisateurs de voir du monde sur des dates locales et de sentir qu’il y a du soutien pour ces musiques !

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Death Metal - 2017 - France

