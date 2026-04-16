Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man" Interview Entretien avec Tom J. Silver (Chant - Guitare Lead) et Arboria (Basse) (2026) Bonjour à tous, et merci de prendre un peu de temps pour ces quelques questions, tout d’abord pourquoi ce délai aussi long pour sortir ce nouvel album (qui était prêt en plus depuis un bon moment il me semble) ?



Tom : Merci à vous pour cette interview. Nous avons effectivement passé un certain temps sur ce second album pour tout un tas de raisons, la première étant justement de ne pas vouloir se précipiter sur l'écriture. Nous voulions en effet prendre un certain virage par rapport au premier et marquer notre évolution, tout en poussant tous les éléments qui nous caractérisent à leur maximum. Le travail sur les détails de la composition étant particulièrement chronophage et étant nous-mêmes exigeants (ou éternellement insatisfaits), nous sommes revenus plusieurs fois sur les versions de travail ce qui a fatalement repoussé le moment où nous avons figé la version définitive. Cela ne nous dérange pas pour autant car nous n'avions aucun impératif de sortie et voulions au contraire prendre le temps nécessaire pour atteindre le niveau d'exigence que nous souhaitions.



Comment s’est passé le processus de composition ? On sent que vous avez pris le temps pour peaufiner chaque détails et arrangements…



Tom : Exactement. Comme dit plus haut, que ce soit le travail sur les riffs, les structures, l'ambiance, les paroles ou le chant, nous avons cherché à repousser nos limites et développer chaque détail de notre musique, ce qui est particulièrement chronophage. De plus, nous avons opéré une évolution dans la composition avec l’écriture recherchée d’Arboria. Dès son arrivée, son implication et ses suggestions nous ont permis de prendre le temps de refaire une passe sur nos compositions afin de proposer des titres plus complexes et aboutis sans pour autant nuire au rythme et à la brutalité de notre musique.



Après les très bons retours de votre précédent long-format avez-vous ressenti une forme de pression au moment de lui donner un successeur (vu que vous étiez désormais attendus au tournant) ?



Tom : Absolument pas, d’autant que nous souhaitions marquer l’évolution de notre musique plutôt que de rester ancrés dans le même registre que le premier album. Les retours sur « Obscuring Manifestation » ou même sur nos prestations scéniques nous ont au contraire confortés dans l’idée de développer notre intensité et nos ambiances sur l’écriture de « The Oblation Of Man ».



Le nom du disque signifie littéralement "L’offrande l’homme", ce qui lui confère un côté mystérieux… quel en est la signification ?



Tom : Bien que « Obscuring Manifestation » abordait une certaine interrogation sur les thèmes du spiritualisme et du mysticisme, l’album était plutôt centré sur une vision fataliste et destructrice de l’Humanité. Dans « The Oblation Of Man » nous plongeons complètement dans la dévotion, le ritualisme, la vénération, et l’acceptation. Ceci passe par le rejet et la déconstruction de notre propre nature qui est alors “offerte”.



Ce qui m’a immédiatement marqué est ce côté opaque particulièrement hermétique, l’album est moins immédiat que son prédécesseur et va demander clairement plus de temps et d’écoutes pour être totalement appréhendé. On a l’impression que vous ne souhaitiez pas faire un copier-coller de l’excellent « Obscuring Manifestation », avec une brutalité moins marquée au profit d’un côté plus lourd et ritualiste. Tout cela était-il voulu au départ ou s’est fait naturellement ?



Tom : L’évolution s’est faite naturellement et avait commencé sur le premier album avec le titre “One With The Black Earth” qui fut le dernier titre composé et qui se démarque de par sa structure, son écriture et son ambiance plus sombre que les autres morceaux. C’est à partir de ce titre que le virage de TOWERING a été amorcé et que notre musique a pris cette dimension, que nous avons développée et affinée sur « The Oblation Of Man ». Le temps pris sur la composition nous a également vu évoluer en tant que musiciens ainsi que sur notre écriture et sur nos recherches. C’est pourquoi cet opus est plus dense, complexe et réfléchi que le premier que nous ne dénigrons pas pour autant et qui représente notre période plus directe et brutale.



Musicalement vous avez clairement passé un cap vu que l’ensemble est d’un niveau technique redoutable, que ce soit au côté des arrangements des guitares comme de la batterie (Mortem réalise d’ailleurs une prestation impressionnante tout en cassures), mais sans jamais faire dans le trop-plein. Aviez-vous conscience de cela en entrant en studio ?



Tom : Bien sûr, le travail d’enregistrement étant extrêmement exigeant et au vu du palier de l’écriture et du jeu en lui-même, nous avons tous dû passer un temps non négligeable de préparation et de répétition pour cet album et qui nous a vu passer de nombreuses heures sur les prises afin que tout soit enregistré de la façon la plus propre possible.



Le poste de bassiste semble avoir du mal à être stable, car après le départ de Necrovorator vous avez ensuite accueilli Macabre (MORTIS MUTILATI, ex-MOONREICH) avant d’officialiser récemment l’arrivée d’Arboria qui est présent sur cet opus… à quoi cela est-il dû ?



Tom : Macabre a énormément donné de sa personne pour TOWERING et nous avons partagé d’excellents souvenirs de scène ensemble. Néanmoins, ce dernier était fort investi dans ses autres projets et ne pouvait plus participer à l’écriture du nouvel album. Connaissant personnellement Arboria et sa force d’implication dans ses précédents projets, nous nous sommes naturellement rapprochés afin de partager nos idées et terminer l’album ensemble.



Arboria : C’est en pleine composition du nouvel album de TOWERING que Tom m’a sollicité et partagé les maquettes en cours de « The Oblation Of Man » qui m’ont instantanément inspiré. Cherchant à m’impliquer dans un nouveau projet, c’est donc tout naturellement que je lui ai proposé différentes idées qui ont été le point de départ de notre collaboration.



La pochette de « The Oblation Of Man » est signée du très prolifique Leoncio Harmr (qui a travaillé par le passé notamment avec ARS MORIENDI, SETH ou encore VERSATILE) qui a réalisé quelque chose d’absolument magnifique et en total raccord avec le contenu musical. Pourquoi avez-vous fait appel à lui ? A-t-il eu carte blanche pour l’artwork ou aviez-vous déjà une idée en tête ?



Tom : Nous nous sommes tournés vers Leoncio car ses précédents travaux nous ont vraiment marqués. Son univers et son style nous ont tout de suite semblés en adéquation avec ce que nous voulions traduire sur l’album qui était alors quasiment fini. Nous lui avons donc envoyé dans un premier temps nos maquettes et nos textes afin de le laisser se faire sa propre idée de notre ambiance et nos thèmes. Nous nous sommes ensuite entretenus au téléphone et avons seulement mentionné les thèmes de vénération et d’adoration. Nous voulions volontairement lui laisser le plus de liberté artistique possible, et nous ne regrettons absolument pas au vu du résultat.



La production signée Eloi Nicod (DAWOHL, THE SCALAR PROCESS) est particulièrement froide, brumeuse et organique, elle convient totalement à l’identité musicale des six morceaux présents. Pourquoi ce choix ? Là-aussi aviez-vous une idée précise pour le son final ou a-t-il eu une totale liberté de travail ?



Arboria : Au moment de la réflexion sur le choix de la personne à qui confier la production, j’ai mentionné Eloi avec qui nous nous sommes connus au sein de DAWOHL et que je savais très professionnel tant dans son approche musicale que dans son travail de producteur. Après avoir échangé à ce sujet, Eloi a tout de suite accroché au projet et nous a rapidement proposé un mix de test qui nous a instantanément plu.



Tom : En effet, nous voulions souligner notre évolution et notre virage avec une prod’ qui mettait en avant les ambiances et le travail sur les guitares, ce qu’il a réussi à retransmettre dès son premier essai de mix. Après plusieurs semaines de travail de son côté, nous avons ensuite passé de nombreuses heures de recherche et d’affinage ensemble afin d’aboutir à ce son dont nous sommes aujourd’hui pleinement satisfaits. Son travail est même allé au-delà de la prod’ puisque certains arrangements ont pu être mis en place grâce à sa vision et sa maîtrise musicale.



Quel est le planning prévu pour le reste de 2026, beaucoup de concerts j’imagine ? Des festivals peut-être également ?



Tom : Nous travaillons très dur afin de pouvoir faire un maximum de dates pour défendre l’album en 2026 et aussi bien en 2027, que ce soit par le biais de concerts ou de festivals. Nous en révélerons plus en temps voulu. N’hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux pour suivre les futures annonces de dates !



Vous faites partie de toute cette nouvelle scène francilienne particulièrement attractive avec notamment CREEPING FEAR, HOULE, A/ORATOS, BLACKENED, GLASSBONE… y’a-t-il d’autres formations de la région île de France qui valent le détour pour vous ?



Tom : A vrai dire, nous ne sommes plus 100% franciliens car depuis la sortie du premier album deux membres sont localisés dans le Sud de la France, ce qui nous a permis de développer nos contacts avec des formations de qualité venant de tout l’hexagone. Mortem reste cependant très actif en Île de France avec ses deux autres formations de qualité que sont MORTIS MUTILATI et HEXECRATION RITES.



C’est l’heure de se quitter, je vous laisse le mot de la fin…



Tom : Un grand merci à tous les lecteurs et à la communauté de Thrashocore d’avoir suivi cette interview jusqu’à sa fin !

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