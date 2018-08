»

(Lien direct) SILVER GRIME (Epic Doom avec des ex-Paul Di'Anno, Obscurity et Cloudscape) sortira son 1er full-length Healed By The Dark le 26 octobre via Inverse Records. Une vidéo pour le morceau "Children" est disponible ci-dessous. Tracklist:



01. The Realm Of The Ancient Stones

02. Children

03. Like A Blood Red Rose

04. The Execution Of The Narcissist

05. Eclipse Of Tomorrow

06. Healed By The Dark