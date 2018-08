»

(Lien direct) BLOODBATH (Death Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album The Arrow of Satan Is Drawn qui sortira le 26 octobre via Peaceville Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. Fleischmann

2. Bloodicide

3. Wayward Samaritan

4. Levitator

5. Deader

6. March Of The Crucifers

7. Morbid Antichrist

8. Warhead Ritual

9. Only The Dead Survive

10. Chainsaw Lullaby