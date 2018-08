»

(Lien direct) GRAVE DIGGER (Heavy/Power) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Zombie Dance" qui mélange metal et polka avec Russkaja en invités. Le titre figurera sur le prochain album des Allemands, The Living Dead, qui sortira le 14 septembre chez Napalm Records. Tracklist:



01. Fear Of The Living Dead

02. Blade Of The Immortal

03. When Death Passes By

04. Shadow Of The Warrior

05. The Power Of Metal

06. Hymn Of The Damned

07. What War Left Behind

08. Fist In Your Face

09. Insane Pain

10. Zombie Dance

11. Glory Or Grave (bonus track)