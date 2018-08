Les news du 23 Août 2018 News Les news du 23 Août 2018 Kraanium - Benighted » (Lien direct) KRAANIUM (Brutal Slam Death) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Slamchosis qui sortira le 26 octobre via Comatose Music. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Bound To Kill

2. Blob Of Inhuman Metamorphic Transfusion

3. Gratification Through Annihilation

4. Forced Rectal Exhumation

5. Slamchosis

6. Larva Infested Cum Sluts

7. Midget Fucker

8. Slam Her Guts Out

9. Face Fucked With A Brick

10. Putrescent Indulgence





BENIGHTED (Brutal Death) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son EP Dogs Always Bite Harder Than Their Master qui sortira le 12 octobre via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Teeth And Hatred

2. Martyr

3. Dogs Always Bite Harder Than Their Master

4. Slaughter Of The Soul (At The Gates cover)

5. Reptilian (Live in Lyon 2018)

6. Cum With Disgust (Live in Lyon ft. Arno, Black Bomb A)

7. Spit (Live in Lyon 2018 ft. Niklas, Shining)

8. Necrobreed (Live in Lyon 2018)

9. Unborn Infected Children (Live in Lyon 2018 ft. Sven, Aborted)

10. Foetus (Live in Lyon 2018 ft. Ben, Unfathomable Ruination)





Mantar - Revocation

