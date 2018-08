»

(Lien direct) DARVAZA (Black Metal) vient de sortir un nouveau EP intitulé Darkness In Turmoil. Ce dernier, disponible via Terratur Possessions Records, s'écoute en intégralité ci-dessous :



01. A New Sun

02. Towards The Darkest Mystery

03. Fearless Unfeard He Slept



Darkness In Turmoil by Darvaza