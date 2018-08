»

(Lien direct) UNLEASHED (Death Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album The Hunt For White Christ qui sortira le 26 octobre via Napalm Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. Lead Us Into War

2. You Will Fall

3. Stand Your Ground

4. Gram

5. Terror Christ

6. They Rape The Land

7. The City Of Jorsala Shall Fall

8. The Hunt For White Christ

9. Vidaurgelmthul

10. By The Western Wall

11. Open To All The World