(Lien direct) SKULL FIST (Heavy/Speed) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Way Of The Road qui sortira le 26 octobre via NoiseArt Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. You Belong To Me

2. No More Running

3. I Am A Slave

4. Witch Hunt

5. Way Of The Road

6. Heart Of Rio

7. Better Late Than Never

8. Don't Cross me

9. Stay True