Matricide in the Temple of Omega qui sortira en octobre via I Voidhanger, ÆVANGELIST (Black/Death Metal Industriel) a mis en ligne un nouvel album inédit au format digital et intitulé Heralds of Nightmare Descending, il s'écoute ici :



Heralds of Nightmare Descending by Ævangelist