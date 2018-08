»

(Lien direct) PUTRISECT (Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son EP Cascading Inferno qui sortira le 26 octobre via Blood Harvest Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Cascading Inferno

2. Desolate Infinity

3. Realm Of Malevolence

4. Godless Malice

5. Euphoric Insanity

6. Mechanics Of Murder